И смех, и «Грех»: Микеланджело как язычник, пранк и ритмы диско

Главный зрительский хит кинотеатральной недели — продолжение комедии «Непослушник 2» с Юрием Кузнецовым, Виктором Хориняком и присоединившимся к ним Гошей Куценко, сыгравшим раскаявшегося криминального авторитета. В числе артхаусных новинок — полицейский триллер Доминика Молля «Таинственное убийство», размышляющий о бессмысленности жертв и безнаказанности преступников. Среди необычных релизов — драма о танцах, сексе и драйве, фильм-посвящение крупнейшей европейской дискотеке девяностых. А в повторном прокате — «Грех» Андрея Кончаловского, посвященный Микеланджело.

«Непослушник 2»

Режиссёр: Владимир Котт. В ролях: Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Гоша Куценко, Таисия Вилкова, Татьяна Орлова, Маргарита Аброськина, Сергей Селин и другие

12+

Продолжение романа-перевоспитания пранкера Димонстра (Виктор Хориняк) в монастыре под присмотром брутального настоятеля, отца Анатолия (Юрий Кузнецов) стала одной самых ожидаемых новинок сезона. Первый «Непослушник» был хитом проката в феврале-марте уходящего года, его сборы перевалили за 300 млн. рублей. Съемки лирической комедии заняли полтора месяца и проходили в Шуе, Москве и на Красной Поляне. К продолжению проекта присоединился Гоша Куценко, сыгравший внезапно раскаявшегося и воцерквившегося лидера криминальной группировки Сашу Черного, с чьего появления в обители начинается полная нерабериха.

Авторитет готовится к исповеди, однако священник падает с верхотуры и начисто теряет память. Теперь он никакой не отец, а простой постсоветский дедок Толик, а грешник тем временем уже перевел деньги всего общака на храм. Димонстр берется исправить положение и решается на самый масштабный пранк в своей жизни — с помощью декораций и подставных лиц он реконструирует ключевые моменты жизни героя Юрия Кузнецова до пострига. Оказывается, настоятель был фартовым и рисковым парнем — мог сразиться с целой ватагой шпаны, чуть не погиб в горах во время бурана, и даже в космос летал.

При всей наивности сюжетных твистов, картина оставляет довольно светлое впечатление — сцены советской жизни ностальгичны, девушки чисты и милы, рассветы в горах романтичны. Отличную комическую пару раскаявшемуся грешнику Гоши Куценко составляет персонаж Маргариты Аброськиной, также присоединившейся на новом витке проекта. Ее героиня эскортница и модель Натэла получает предложение о контрактной работе, чтобы сыграть матушку Ефросинью в бытность студенткой-альпинисткой, но прирастает душой к монастырю и остается там послушницей.

«Zillion. Клуб твоих грез»

Режиссер: Робин Пронт. В ролях: Йонас Вермелен, Шарлотта Тиммерс, Элла Лейерс

18+

Драйвовый и красочный триллер о клубной культуре нулевых не лишен криминального оттенка, в пристрастии к которому вкупе со стереотипной танцевальной музыкой признается автор ленты о культовой анверпенской дискотеке 90-х. Роберт Пронт не скрывает, что снять кино о рейверской мекке, собиравшей поклонников со всего света, было его мечтой со студенческих лет. «На вступительном экзамене в киношколу поступающих всегда спрашивают: «Какой фильм вы мечтаете снять?». В то время я ответил так: «Я бы хотел снять фильм о дискотеке Zillion». Спустя годы моя мечта сбылась, и я благодарю судьбу за это», — рассказывает он журналистам.

Зачаровывающий вибрациями, ритмами, игрой света, переливами немыслимых одеяний «Zillion. Клуб твоих грёз» — конечно же, не только о буйных вечеринках или танцевальном искусстве, он об иллюзии свободы, изнанке эйфории и заветной мечте, путь к которой лежал через тернии и закончился отнюдь не броском в терновый куст. Бывший айтишник-неудачник Франк, которого когда-то не пропускали в клубы просто на этапе фейсконтроля, становится королём рейва. Он организует самые масштабные и безумные техно-вечеринки в Европе 90-х, однако цена за секс-экстази-техно ещё никогда не была такой высокой.

Интересный момент — созданию фильма о бельгийской мега-дискотеке предшествовала обширная архивно-полевая работа: Пронт сделал множество интервью с завсегдатаями рейв-площадки, что позволило создать реалистичный художественный фильм, соответствующей духу эпохи.

«Таинственное убийство»

Режиссер: Доминик Молль. В ролях: Бастьен Буйон, Боли Ланнерс, Тео Чолби, Джоанн Дьонне, Тибо Эврар

+16

Криминальный триллер одного из самых заметных режиссеров артхауса нулевых, запомнившегося российскому зрителю по драме «Лемминг» и абсурдистской комедии «Новости с планеты Марс», работает даже не с жанром и сюжетом, а самой материей несправедливости и невозможности возмездия. Не случайно ленту предваряет титр: «ежегодно во Франции остаются нераскрытыми порядка 20% убийств».

Обласканный в Каннах фильм с некоторой натяжкой можно рассматривать и в контексте острой в европейской повестке темы «феминицида» — убийств женщин на почве подозрительности, ревности, мизогинии и прочих гендерных заморочек. Драма Доминика Молля основана на документальном материале — им послужило дело Клары, двадцатилетней девушки, заживо сожженной в ночь на 12 октября 2016 года в пригороде Гренобля. В 2020-м ужасающее преступление вошло в нашумевшую книгу Полин Гуэна «18,3 — год в судебной полиции».

Как это часто бывает, трагедия начинается с безмятежного веселья — в ночь с 12 на 13 октября в одном из полицейских участков роскошного альпийского университетского города-коммуны Гренобля празднуют назначение: пожилой начальник подает в добровольную отставку, его место занимает молодой, перспективный и оптимистичный Йоан (Бастьен Буйон). Его первым делом на новом посту станет одна и тех безнадежных историй, что преследует его братьев по оружию во всем мире, даже если они прирожденные гении розыска. Очень скоро становится ясно, что преступника невозможно отыскать, а все следы оказываются ложными, наводящими скорее на бессмысленные разговоры о том, что у жертвы было много любовников и домыслы вроде тех, что «женщин всегда сжигали, Жанну д’Арк, да и ведьм»

«Грех»

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Джанлука Гуиди, Орсо Мария Гуэррини, Александра Дейнега

18+

В повторный прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского — пластичная, предметная, красочная и жесткая зарисовка о жизни скульптора Микеланджело Буонарроти, рассеянного и алчного гения, вознесенного на вершины славы. Ткань повествования строится на противопоставлении божественного и «слишком человеческого». Не случайно витающий в сакральных высях своих художественных прозрений и проводящий большую часть экранного времени на каменоломнях Каррары художник наделен биографически достоверной карикатурной наружностью.

Откровенно неопрятный, похожий на бродягу надмирный проходимец постоянно видит призрак Данте и демонстрирует самые тяжкие в «Божественной комедии» земные пороки — гордыню и страсть к стяжательству. Авансы за невыполненные заказы ему приносят оба враждующих клана ренессансной Флоренции — и Медичи, и Делла Ровери. Причем папа Юлий II иногда колотит отца барокко посохом. Что вполне объяснимо — готовящийся отойти в мир иной меценат, а понтифику мир обязан росписью Сикстинской капеллы, из всей многофигурной композиции собственной усыпальницы, заказанной пять лет назад, видит только филигранно выточенное из глыбы мрамора колено Моисея.

«Грех», как и предшествующая работа режиссера «Рай», на самом деле про Чистилище, но только с другого «входа». Мастер Возрождения, апеллировавший к античной Греции, по своей сути язычник — он поклоняется божественной красоте. Собственно, на протяжении всей ленты Микеланджело приходит к пониманию: его индивидуальный гений не может постичь Провидения, а если его искусство и божественно, то лишь потому, что дарит запечатленное в мраморе бессмертие всем этим молодым и прекрасным подмастерьям, каменщикам и крестьянским мадоннам, по воле судьбы и времени, как правило, не доживающим и до тридцати.