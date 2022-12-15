Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Непослушник 2» 12+

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Гоша Куценко, Татьяна Орлова, Маргарита Аброськина.

К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник падает и теряет память, не может вспомнить кто он. А грешник требует исповеди — ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется Димонстр. Под присмотром бандита, он решается восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. Священник проживет свою жизнь заново. Но поможет ли это ему вспомнить все?

С 15 декабря в прокате

«Вампиры средней полосы» 18+

Фото: онлайн-кинотеатр START

Режиссер: Дмитрий Грибанов. В ролях: Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко, Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова, Катя Ланн

Во втором сезоне в Смоленске наступает лето и появляются новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем.

В онлайн-кинотеатре START

«Грех» 16+

Фото: Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Джанлука Гуиди, Орсо Мария Гуэррини, Александра Дейнега.

В повторный прокат выходит картина Андрея Кончаловского о великом итальянском скульпторе. Микеланджело параллельно работает над двумя проектами — гробницей Папы Юлия II и фасадом Базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. На него давят влиятельные заказчики — с одной стороны клан Медичи, с другой — семья Делла Ровере. Микеланджело оказывается втянутым в сложную борьбу между самыми могущественными семьями Италии, он вынужден изворачиваться и лгать, чтобы найти выход из создавшегося положения и сохранить оба заказа.

С 15 декабря в прокате

Театры

«Le prince André. Князь Андрей Болконский» 12+

Фото: Евгений Люлюкин

Режиссер: Александр Рыхлов. В ролях: Никита Поздняков, Валерия Воробьёва, Роман Орлов, Александр Поздняков, Николай Лютов

Театр Алексея Рыбникова, отметивший недавно свой 30-летний юбилей, представляет премьерную постановку оперы-драмы. В основу либретто легли тексты произведения Льва Толстого. В центре сюжета — показанная в самых тонких психологических аспектах история одного из главных героев романа «Война и мир» — князя Андрея Болконского. Вокальные партии артистов звучат на двух языках — русском и французском. Также используются Манифест Императора Александра и его речь при взятии Парижа в марте 1814 года, письма, дневники и мемуары Наполеона Бонапарта.

Музыка и либретто народного артиста России Алексея Рыбникова.

17, 18 декабря, 19:00, «Градский Холл»

«Волшебный зонтик» 0+

Фото: Московский театр иллюзии

Режиссёр: Евгения Белолипская. В ролях: Артем Ермак, Надежда Гусакова, Валерий Таукчи, Олег Владимиров, Игорь Тюнин, Рустам Надралиев, Екатерина Бурлака.

Премьера спектакля по мотивам сказок Ганса-Христиана Андерсена «Оле Лукойе», «Пастушка и трубочист», «Цветы маленькой Иды», «Оловянный солдатик». Вместе с персонажами любимых детских сказок зрители побывают на волшебном балу цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и поразятся преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.

16 декабря, 19:00, 17 и 18 декабря, 12:00, Московский театр иллюзии

«Царевна Несмеяна» 6+

Фото: пресс-служба «Театра Терезы Дуровой»

Режиссер: Тереза Дурова. В ролях: Надежда Мисякова, Анастасия Фадеева, Павел Повалихин, Маргарита Белкина, Ольга Надуваева, Сергей Батов, Андрей Ермохин

Новогодняя премьера музыкальной сказки. Красочные декорации, остроумные шутки и озорные песни под аккомпанемент оркестра позволят зрителям по-новому взглянуть на знакомую с детства историю. Действие спектакля разворачивается в царстве Гороха, где на радость родителям подрастает красавица-дочка. Всего у нее в достатке — и няньки любящие, и дворец расписной, и яства заморские. Да только ничто ее не веселит: коварная злодейка похитила в детстве ее смех, а вместе с ним и счастье.

16 декабря, 19:00, 17, 18 декабря, 12:00, 15:00, «Театр Терезы Дуровой»

«Щелкунчик» 6+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского дворца

Постановка: Василий Вайнонен. В ролях: Мария Кошкарева и Лука Добыш

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе привезла в Москву сказочный балет-феерию «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. «Щелкунчик» — трогательная история о любви, преданности, смелости и благородстве.

Написанная по сценарному плану Мариуса Петипа, музыка Чайковского впервые прозвучала в спектакле, поставленном Львом Ивановым в 1892 году в Мариинском театре. Тогда роли детей, а также солдатиков, кукол, феи, гостей на празднике исполняли воспитанники Императорского Театрального училища. А сейчас зрителям представится версия учеников Николая Цискаридзе.

20, 21 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Рождественский детектив. Карта сокровищ» 6+

Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

Режиссер: Иван Корсуновский. В ролях: Екатерина Войнова Богдан Щукин Антон Клопов, Алексей Максименко, Кирилл Крошман-Климов, Игорь Свиридов

Дети отправятся в необычное путешествие сквозь века, а проводником для них станет карта сокровищ, составленная еще в 1909 году актрисой Марией Ермоловой для ее внука Коли и его друзей. Героев веселого приключения ждут необычные препятствия, загадки и секретные экспонаты. Только пройдя все испытания, они смогут завладеть заветными ключами и попасть в тайную комнату, где все эти годы были сокрыты сокровища.

Атмосферу увлекательной детективной игры создадут современные технологии мультимедиа: 3D-мэппинг, зрелищные видеоэффекты и оригинальное музыкальное оформление.

С 15 декабря до 8 января, 11:00, 13:30, 16:00, филиал Бахрушинского музея, Дом-музей М.Н. Ермоловой

«Морозко» 0+

Фото: Драматический театр «МЕЛ»

Режиссер: Николай Лырчиков. В ролях: Юрий Оборотов, Олеся Пермякова, Мария Сарасек, Иван Лырчиков, Оксана Иванченко

Московский драматический театр «МЕЛ» в декабре проводит Проводит благотворительную акцию «Спектакли театра МЕЛ детям Донбасса и Луганска». 17 декабря на постановку «Морозко» приедут 29 маленьких зрителей из поселка временного размещения в Пощупово Рязанской области. Сюжет сказки известен каждому: две дочки: родная — злая и ленивая, а падчерица — безответная, работящая и добрая. Родная строит козни и жаждет богатства, падчерица покорно переносит невзгоды и готова помочь всякому живому существу, нуждающемуся в помощи. Справедливый и мудрый Морозко примерно наказывает родную дочку, превращая её в снежную бабу

На следующий день театр на улице декабристов ждет ребят, которые сейчас живут в Ржеве Тверской области — для них артисты приготовили спектакль «Маленькая Баба-Яга».

17 декабря и 18 декабря, 12:00, «Драматический театр "МЕЛ" Махониной Елены»

Выставки

«Фотомаршрут построен» 6+

Фото: Медиагруппа «Красный квадрат»

Иммерсивная выставка-путешествие. В сердце шумного мегаполиса появился оазис, переносящий посетителей в самые живописные края России. На выставке можно увидеть исторические краеведческие фотографии. Впервые за 120 лет представлены широкой публике оригиналы пейзажных снимков конца XIX – начала XX веков из музейного архива, а также истории об их авторах, основанные на исследованиях в области истории фотоэкспедиций. Ощущение полного погружения обеспечивают арт-объекты, тематические декорации и современные технологии.

До 28 февраля, Государственный Исторический музей

Концерты

«Елена Ваенга. Большой сольный концерт» 6+

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей Елены Ваенги. В век глобализации, мощных интернет-технологий и повсеместной рекламы она скромно стоит в стороне и поёт не для коммерции, а для людей — таких же, как она сама. Певица часто благодарит своих поклонников и повторяет: «Скажи мне, кто твой друг — и я скажу, кто ты. Какие люди вокруг меня, такая я и есть». В программе прозвучат любимые хиты Елены Ваенги «Курю», «Королева», «Цветы», «Шопен», «Остановка», «Белая Птица».

17 декабря, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец

«Минин-хор исполнит сочинения Перголези и Пярта» 6+

Фото: Николай Завьялов

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) и Ансамбль солистов Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента Российской Федерации представляют программу духовной музыки XVIII и XXI веков в пространстве Государственного музея А.С. Пушкина. В концерте прозвучат Stabat Mater Дж. Перголези и «Плач Адама» А. Пярта.

17 декабря, 19:00, ГМИИ имени Пушкина

«Сказочник большой страны» 0+

Фото: Большой Детский хор им. В. С. Попова

Премьера детского мюзикла, посвященная детскому поэту Корнею Ивановичу Чуковскому, 140-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В основу спектакля положены «Муха-Цокотуха», «Доктор Айболит», «Мойдодыр», «Телефон», «Бармалей». В роли Рассказчика — Андрей Финягин. 70 юных артистов Большого детского хора имени Попова, исполняют в мюзикле все музыкальные и танцевальные номера.

18 декабря, 12:00, «Зарядье»

«Christmas gala» 6+

Фото: пресс-служба Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония»

В преддверии католического Рождества Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», солистка Большого театра, народная артистка России Ирина Долженко, финалисты шоу «Голос» Марианна Савон и Эдвард Хачарян приглашают на концерт Christmas Gala. Зрителей ждут музыкальные шедевры на все времена, которые создадут светлое праздничное настроение, а звуки величественного органа Дома музыки придадут вечеру настоящую рождественскую атмосферу и сделают этот концерт незабываемым.

20 декабря, 19:00, Дом Музыки, Светлановский зал

Фортепианное трио Bel Suono 6+

Фото: предоставлено организатором концерта

Известное фортепианное трио, выступающее в жанре классического кроссовера, выступит с праздничной программой, посвященной Рождеству и Новому году. Программа традиционного рождественского концерта в Светлановском зале будет как всегда многогранна: от музыки Чайковского и Вивальди до произведений Фрэнка Синатры, от страстного «Bésame Mucho» до саундтреков к любимым кинофильмам, среди которых «Ирония судьбы» и «Карнавальная ночь».

16, 17 декабря, 19:00, Дом музыки

Фестивали

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» Short Film Days 16+

Фото: предоставлено Андреем Богатырёвым

В конкурсной программе 49 фильмов из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана. Впервые зрителям будет представлена спецпрограмма «Россия – СНГ». призовой фонд кинофестиваля «Дни короткометражного кино» составляет 2 млн рублей. Победители будут награждены в восьми номинациях: лучший игровой, документальный, анимационный фильм, режиссер, оператор, продюсер, актер, сценарист. Открытие киносмотра состоится 16 декабря в «Иллюзионе» фильмом Андрея Богатырева «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.

С 16 по 23 декабря в Москве.

II Международный кинофестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» 16+

Фото: Cinépolis

В программе «Хоррор Феста» представлены фильмы из Мексики, Испании, США, Канады. Фестиваль откроется триллером «Хищники» от номинанта на премию «Оскар» Родриго Сорогойена. Специальным мероприятием закрытия станет показ сериала «Антология русского хоррора: Красный состав», премьера которого состоится в 2023 году эксклюзивно на more.tv. Это серия короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов, созданных разными режиссёрами в разных анимационных техниках. Авторы проекта: Алёша Климов и Юрий Степанов.

С 15 по 18 декабря, кинотеатр «Пять Звёзд на Павелецкой»

Первый Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» 6+

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

На торжественном открытии фестиваля прозвучат самые известные арии из «сказочных» опер Римского-Корсакова: «Снегурочка», «Садко» и «Сказка о царе Салтане», а также музыка из самого зимнего балета «Щелкунчик» Чайковского. Исполнит программу Московский государственный симфонический оркестр, за пультом дирижёр Иван Рудин.

Солисты: Анастасия Белукова, сопрано, Полина Шамаева, меццо-сопрано, Шота Чибиров, тенор, Cтанислав Ли, баритон. Специальные гости — «Терем-квартет».

20 декабря, 19:00, Зарядье