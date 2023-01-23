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Выиграли сбор: выручка кинотеатров от проката российских лент выросла на 2 млрд

На какие фильмы будет сделан акцент в этом году и чем удивят зрителя производители отечественного контента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На фоне ухода иностранных кинокомпаний из РФ доля сборов от проката российских картин в 2022 году перевалила за половину, составив 51% вместо 25% в 2021-м, а выручка кинотеатров от показа отечественных фильмов при этом увеличилась на 2 млрд рублей — до 12 млрд, следует из данных Estimate Company, с которыми ознакомились «Известия». В 2023 году компании вновь сделают ставку на контент, произведенный в РФ. Это касается также онлайн-кинотеатров и ТВ, подтвердили участники рынка и эксперты.

Наши подросли

В целом выручка от кинопроката в России после ухода с рынка иностранного контента в 2022 году упала почти вдвое — до 23,7 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). При этом структура ее изменилась: доля сборов от проката отечественных картин перевалила за половину, составив 51% вместо 25% в 2021-м, а выручка кинотеатров, которую принесли российские произведения, увеличилась на 2 млрд рублей — до 12 млрд, следует из данных Estimate Company, с которыми ознакомились «Известия».

— В ситуации, когда крупнейшие зарубежные кинопроизводители и дистрибьюторы покинули отечественный рынок проката, российские кинотеатры столкнулись с дефицитом высокобюджетных и сложнопостановочных зарубежных релизов. Если в 2021-м доля сборов зарубежного контента составила 75% от общих, то по итогам прошлого года — только 49%. При этом выросли сборы отечественных картин — с 10,4 млрд рублей в 2021-м до 12 млрд в 2022-м, — сказал аналитик Estimate Company Тимур Имаев.

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Кинотеатры оценивают рост сборов от проката российских лент даже выше.

— Сборы российского кино сейчас составляют около 60% от общего пирога, такой пропорции не было очень давно и не ожидалось бы, если бы не уход иностранных мейджоров, — сказала «Известиям» президент сети «Каро» Ольга Зинякова.

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кинотеатр
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Рост выручки от проката отечественного контента отмечают и онлайн-кинотеатры. В 2022 году, судя по их данным, новые оригинальные российские сериалы доминировали в рейтингах просмотров, подтвердил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Достойную конкуренцию им смог составить лишь вышедший в «Амедиатеке» сериал «Дом дракона». Да и количество отечественных шоу в минувшем году также увеличилось — их вышло более 1 тыс., уточнил он.

В связи с прекращением проката фильмов голливудских киностудий выросло и число зарубежных картин, в производстве которых не участвовали США, добавил Тимур Имаев. Если в 2021 году вышел 201 подобный релиз, то в 2022-м их количество увеличилось до 233. При этом сборы этих лент выросли незначительно — с 8 млн рублей до 10,4 млн на фильм. Поэтому главным локомотивом российского рынка кинопроката в 2023 году станет именно наш контент, так как замена голливудских фильмов лентами из Турции, Индии, Южной Кореи и других стран вряд ли способна оказать значимый эффект, считает эксперт.

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Внутреннее развитие

Российские компании — кинотеатры, онлайн-кинотеатры и ТВ-каналы, опрошенные «Известиями», — в 2023 году планируют расширить ассортимент контента из альтернативных стран — Турции, Индии, Кореи, но всё же ставку сделают на отечественный продукт.

— В 2023 году мы планируем ежемесячно выпускать два-три новых оригинальных проекта собственного производства. Кроме того, в течение года намерены выпустить более 20 документальных фильмов, — рассказала «Известиям» гендиректор Premier Софья Митрофанова.

При этом, по ее словам, библиотека также будет пополнятся контентом из Турции, Кореи и других стран. Популярность их продукции доказали такие проекты, как «Постучись в мою дверь», «Игра в кальмара», «Бумажный дом», различные дорамы, перечислила гендиректор Premier.

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Пульт на фоне телевизора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Турецкие сериалы и корейские дорамы нашли свою аудиторию, подтвердили в пресс-службе «Газпром-Медиа». По этой причине в конце прошлого года холдинг с партнерами договорились о производстве российской версии турецкого хита «Постучись в мою дверь». Вместе с тем ГМХ продолжит работу над новыми оригинальными проектами, уточнили там.

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— Мы увидели рост интереса к просмотру турецких и корейских картин и сериалов. Но оригинальный контент отечественного производства становится главным драйвером интереса аудитории. В 2023 году платформа планирует выпустить восемь новых сериалов собственного производства, — сказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

Впереди много отличного кино, у которого есть шанс на конкурентные сборы, считает Ольга Зинякова. В планах «Каро» показывать и отечественные, и зарубежные релизы. При этом наших заметно больше, уточнила она. Среди ближайших новинок — фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», народная комедия «Быть», картина «Непослушная». А в апреле ожидается первый фильм, снятый в космосе, — «Вызов» Клима Шипенко, который также может претендовать на рекорды, сказала Ольга Зинякова.

— Рост объемов контента собственного производства — одно из направлений в стратегии «Национальной Медиа Группы», — сказали в пресс-службе НМГ.

Сейчас 80% еженедельного вещания телеканала «Домашний» составляет контент собственного производства, а РЕН ТВ в 2022-м произвел более 1250 эпизодов собственных программ, что более чем на 11% превышает уровень 2020 года, добавили в пресс-службе НМГ.

Там также отметили, что канал СТС разработал новый спортивный формат «Суперниндзя» и адаптировал популярное корейское шоу The Great Escape. Вместе с компанией «ВайТ Медиа» СТС предлагает зрителям легендарный «Фактор страха», а совместно с командой «КликКлак» — телевизионный формат одного из самых популярных YouTube-проектов — «КликКлак шоу».

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РЕН ТВ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Порядка десяти сериалов собственного производства планируется выпустить в 2023 году на РЕН ТВ. Среди самых ожидаемых новинок — восьмисерийный блокбастер «Библиотекарь» в жанре постсоветского фэнтези по мотивам бестселлера Михаила Елизарова, военная драма «Операция «Неман» по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова «Момент истины», добавили в компании. Пятый канал в 2022-м расширил детективную линейку, за прошлый год подготовлено почти на 50% больше премьерных эпизодов, чем в 2021-м, уточнили в пресс-службе НМГ.

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В условиях дефицита иностранных новинок сервисы, кинотеатры и ТВ-каналы вынуждены наращивать производство, чтобы обеспечить свою уже не маленькую аудиторию регулярными премьерами в разных жанрах, согласен Алексей Бырдин.

Интересен зрителю и отечественный полный метр. Так, например, по данным ЕАИС, российский фильм «Чебурашка», вышедший на экраны в этом году, посмотрело более 13,6 млн посетителей кинотеатров — это новый рекорд для проката в РФ. До этого первое место занимал «Аватар» с 13,4 млн зрителей.

— Сейчас мы находимся на этапе построения суверенного кинематографа. И кейс «Чебурашки» показывает, что у нас есть все шансы на это, — отметила Ольга Зинякова.

По ее словам, доверие к российскому продукту сейчас сильно как никогда.

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