В чужом репертуаре: контент онлайн-кинотеатров сократился на 6,5%

Репертуар российских онлайн-кинотеатров с начала года сократился лишь на 6,5% — до 29 тыс. наименований, подсчитало агентство TelecomDaily («Известия» ознакомились с данными). Выпадающий контент, после того как в РФ на 30–60% поредели фильмотеки с американским кино, удалось частично заместить лентами из Кореи, Китая и Индии, считают аналитики. Но смотрят их не так, как Голливуд: они далеки от российского менталитета и вкусов. Гораздо более перспективны originals, отмечают эксперты. В полную силу российский контент для онлайн-кинотеатров заявит о себе в следующем году, когда на экраны выйдут находящиеся сейчас в производстве ленты, добавляют специалисты.

Непривычное кино

С начала 2022 года по 1 ноября количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах сократилось примерно на 6,5% — c 31,8 тыс. до 29,7 тыс., следует из презентации агентства TelecomDaily, с которой ознакомились «Известия». Общее сокращение репертуара на фоне ухода западных мейджоров и изъятия из фильмотек их продукции относительно невелико — из онлайн-кинотеатров исчезло 30–60% американских фильмов и сериалов, подчеркивают авторы отчета.

С уходом американских мейджоров кинотеатры стали замещать их фильмы и сериалы контентом из Китая, Индии, Южной Кореи, но он не соответствует уровню лент из США — люди не смотрят азиатское кино в таком количестве, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас онлайн-кинотеатры могут привлечь зрителей своими проектами — можно предположить, что 2023 год станет рекордным по объемам отечественного контента, считает он. Российское кино более соответствует менталитету, вкусам и пристрастиям нашей аудитории, объясняет Денис Кусков.

В чужом репертуаре Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Пока originals — то, что может отличать друг от друга онлайн-кинотеатры при скудеющем репертуаре. Компании стараются привлечь зрителей, запуская контент в различных сегментах: комедии, детективы и прочее. Их необходимо выпускать постоянно, чтобы люди не уходили и регулярно платили за подписку, — рассуждает эксперт.

По его расчетам, закрыть дефицит контента могли бы 100–200 премьер в год.

В онлайн-кинотеатрах, опрошенных «Известиями», не говорят, насколько сократился репертуар американского кино и сериалов и как сильно вырос российский. Но их представители признают: интерес к медиапродукции из РФ растет.

По словам директора по развитию видеосервиса Wink «Ростелекома» Антона Володькина, в отсутствие американских новинок подписчики стали больше смотреть контент из других стран, в первую очередь из России. Но не только. Например, южнокорейские драмы уже имеют большую армию поклонников, много их у турецких сериалов, расширяется аудитория индийской киносериальной продукции и китайского контента, перечисляет он. По словам Антона Володькина, в этом году Wink заметно расширил линейку Wink Originals.

— В ней уже вышли такие громкие сериальные премьеры, как «The Тёлки», «Русалки», «Стая», «Надвое» и другие, — рассказал он.

Уход американских мейджоров не оказал негативного влияния на прирост базы подписчиков онлайн-кинотеатра Kion, утверждают в его пресс-службе. Последние месяцы были наиболее активными по количеству уникальных пользователей, в частности за счет бесперебойного выпуска собственных проектов, говорит его представитель.

— Более 50% новых пользователей приходят на платформу именно на новинки originals. Количество пользователей платформы к концу III квартала 2022 года увеличилось по сравнению с предыдущим на 15%, — отметил он.

В чужом репертуаре Кадр из фильма «Эпидемия-2» Фото: PREMIER

Онлайн-кинотеатр Premier, входящий в холдинг «Газпром-Медиа», ежегодно наращивает производство собственного контента, потому что видит высокий спрос со стороны зрителей, сказали в пресс-службе «Газпром-Медиа».

— В 2022 году Premier выпускал два-три новых сериала каждый месяц. Многие из них были высоко оценены зрителями. Онлайн-кинотеатр выпустил продолжения популярных сериалов «Эпидемия-2» и «Игра на выживание-2», представил сериалы «Бедный олигарх», «Капельник», «На страже пляжа» и другие, — перечисляют в холдинге.

Всего до конца 2022 года Premier выпустит более 30 оригинальных проектов, обещает представитель «Газпром-Медиа».

Заменители Голливуда

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) с прошлого года следует стратегии развития производства собственного контента, рассказали «Известиям» в холдинге.

— Мы не снижаем темпы производства originals. Объем платежей за проекты собственного производства каналов НМГ по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос почти на 50% по отношению ко всему 2021 году, — рассказали в пресс-службе компании.

Так, у СТС сейчас в разработке 45 сериалов, с начала года было произведено 16, а 2021 году — 11, рассказывает представитель НМГ. На «Домашнем» в 2016 году было всего четыре сериала собственного производства, в 2022 году — уже 80.

В чужом репертуаре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— На протяжении 2021 года на телеканале РЕН ТВ произведено и запущено в сценарную разработку 232 часа сериального контента в рамках 27 новых проектов, что более чем в 10 раз превышает соответствующие объемы 2020 года, — добавил представитель «Национальной Медиа Группы».

Онлайн-кинотеатр more.tv в начале этого года пополнился 16 originals против 13 годом ранее, отметили в НМГ.

Не секрет, что самыми популярными и рейтинговыми сериалами были американские, уход с рынка медиакомпаний США — болезненный для бизнеса онлайн-кинотеатров, заместить этот контент сразу не получится, говорит аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. В то же время российские originals делают все, чтобы понравиться зрителям: сериалы стали лучше, интереснее, разнообразнее, они рассчитаны на разную аудиторию, считает эксперт. Пока россияне не привыкли, к примеру, к корейским сериалам, но и они найдут своего зрителя, прогнозирует Елена Крылова.

Российские originals покажут себя ближе к концу этого года и уже в 2023-м, когда на экраны выйдут сериалы, находящиеся в производстве, — среди них много ярких, интересных проектов, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Тогда можно будет с уверенностью сказать, насколько удачно они замещают контент ушедших мейджоров, считает он.

Эксперт согласен с тем, что сейчас «выпавший» контент отчасти замещают сериалы из Южной Кореи и других азиатских стран. В целом онлайн-кинотеатры ощущают себя в плане репертуара лучше, чем к примеру, обычные — у части из них пока действуют долгосрочные соглашения с западными поставщиками контента, заключает эксперт.