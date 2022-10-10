«Перед нами сейчас стоит задача выстроить наш суверенный кинематограф»

«Сложное» кино по-прежнему привлекает большую аудиторию, «Сердце Пармы» показывает рекордные предпродажи, а индустрия понемногу начала готовиться к «новогодней битве». Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава сети «КАРО» Ольга Зинякова . Она убеждена, что если государство поможет кинотеатрам продержаться ближайший год, то дальше этот бизнес вновь начнет приносить доход, а зрители получат высококлассные фильмы. А пока компания запускает первый кинофестиваль «КАРО.Арт», который пройдет с 11 по 16 октября в киноцентре «Октябрь».

«Сейчас самое время напомнить людям, что кинотеатры открыты»

— Кажется, совсем не подходящее время сейчас для нового кинофестиваля. Почему всё же решили его провести?

— Проекту «КАРО.Арт» в этом году исполняется пять лет, а киноцентру «Октябрь» — 55. Так что причина есть. Мы живем в тех реалиях, которые есть. Например, мы видим, что поклонники «КАРО.Арт», и в принципе люди, которые смотрят альтернативное кино, по-прежнему достаточно активно ходят в кинотеатры . Мы даже видим рост их доли среди «вала», что вполне логично: просто общий объем сборов стал ниже. Тем не менее, на наш взгляд, сейчас самое время напомнить людям, что кинотеатры открыты. Кино есть, его много. В том числе фильмов, которые считаются «сложными», заставляют задуматься о нашей действительности. Так что момент мне кажется подходящим. По предпродажам и обратной связи мы видим спрос.

Перед нами сейчас стоит задача Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— В профессиональных кругах часто говорят, что в стране аудитория авторского кино — примерно 100 тыс. человек. Сейчас некоторые СМИ пишут, что 700 тыс. граждан покинули Россию. Мне лично казалось, что уехали именно те, кто смотрит авторское кино. Получается, не уехали?

— Доля «КАРО.Арт» и вообще альтернативного контента на стадии запуска этого проекта составляла 1% от общих наших сборов в сети . Это была очень узкая ниша. Делать сейчас какие-то прогнозы по данной аудитории сложно, потому что слишком много вводных. При этом мы понимаем, что формат фестиваля точно свою аудиторию соберет. Фильмы подбирались максимально резонансные именно сейчас. Кураторы выделили три вектора: «Премьеры», «Ретроспективы» и «Эксперименты». И если направленность первых двух предусматривает привычный формат фестивального и классического кино из разных стран, то последний включает междисциплинарные работы на стыке разных видов искусства, и селекция там впечатляющая. Тем, кто следит за фестивальным движением, рекомендую обратить внимание на программу «Гала-хиты», где покажут фильмы «Тори и Локита» братьев Дарденн, «Ностальгию» Марио Мартоне, «Корсаж» Мари Крютцер. А откроется фестиваль уже 11 октября ретроспективным хитом Дзиги Вертова «История гражданской войны».

— Сейчас фестивали отменяют церемонии, красные дорожки, вечеринки. А у вас как будет?

— Мы выступаем не с ивентом, а с кинопоказом . У нас вообще не запланировано тусовочного формата вроде вечеринок, как в Каннах или Венеции. Сконцентрировались на контенте. Нет, это просто возможность встретиться, посмотреть кино, обсудить его — в том числе с его создателями и критиками.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Специальный показ фильма «Сердце Пармы» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

— До недавнего времени «КАРО.Арт» регулярно устраивал большие премьеры с обсуждениями. Сейчас их значительно меньше, как кажется?

— У нас в последнее время шла трансформация форматов, потому что встал вопрос об уместности многих из них. Многие ведущие этих форматов либо уехали, либо еще по каким-то причинам не участвуют в подобного рода мероприятиях. Поэтому мы просто стараемся собирать программу показов, исходя из возможностей, но сохраняя ее максимально интересной. Да, иногда у нас какие-то мероприятия просто отменяются или переносятся. Но на грядущем фестивале «КАРО.Арт» программа паблик-токов всё же обширная — абсолютное количество показов будут проходить с обсуждениями . Провести дискуссии со зрителями придут режиссеры и представители съемочных групп, критики, общественные деятели .

«Публика у нас очень искушенная»

— А что вообще в сети у вас происходит с посещаемостью? Данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов показывают, что общий трафик уже месяц как падает. Что тут можно сделать?

— Можно начать с того, что очень тяжело было пережить это лето. Для всей отрасли это вообще всегда был самый сложный период. Для нашей сети — тоже, сеть преимущественно московская, и летом наша аудитория из города уезжает. Летом выходило большое американское кино, а российское традиционно ориентировалось на осень-зиму. Поэтому наши основные ожидания сейчас связаны как раз с большими русскими фильмами, которые будут, по сути, единственным двигателем бокс-офиса и посещаемости . Поэтому мы так ждали выхода «Сердца Пармы» и наблюдали за предпродажами — лучшими с 24 февраля для любого релиза. Сейчас есть график релиза больших российских картин до конца года, они и должны обеспечить такой производственно-промышленный формат выпуска картин, когда они выходят системно, заранее анонсируются и не перемещаются с одной даты на другую . Для нас это очень важно. Благодаря этому должен начаться рост , но к каким цифрам мы придем, прогнозировать сложно.

Падение бизнеса сейчас очень серьезное — за девять месяцев на 70% . Мы стараемся что-то предпринимать, провели оптимизацию. Но оптимизация не решает основного вопроса. Нам всё равно нужны сотрудники, те, кто обслуживает кинотеатры. Поэтому надо работать не над оптимизацией, а над увеличением выручки. А она зависит от единиц контента. Прежде всего — производимого в России, не так важно, чисто российским он будет или это копродукция в том числе со странами, с которыми раньше не так плотно сотрудничали. Очень важно, чтобы сейчас создатели российского кино сохранили высокое качество контента, а не исходили из формата, что раз низкая конкуренция, то можно запускать что угодно . Все-таки публика у нас очень искушенная.

Перед нами сейчас стоит задача Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Сейчас каждую неделю выходит с десяток релизов, но наработка у них низкая. Понятно, что не кинотеатры виноваты: просто никто не хочет вкладываться в рекламу, чтобы не рисковать. Как работать в такой ситуации? Ведь даже если вы замораживаете залы или оставляете режим работы только по уикендам, фильмы всё равно недополучают зрителя?

— Да, сейчас выходит много хорошего кино, которое раньше претендовало бы гораздо более высокие сборы , но нарушены маркетинговые цепочки. Раньше 60% рекламных бюджетов направлялись на продвижение в digital-среде. Сейчас многие соцсети и каналы, где была молодежь, где можно было работать с продвижением, оказались недоступны. Теперь рекламные концепции перестраивают, реклама больше размещается внутри кинотеатров, на ТВ и радио. Доля интернета в рекламе всё равно самая большая, но задействованы уже другие ресурсы и платформы. Маркетологам нужно время, чтобы собрать аудиторию, а аудитории — время, чтобы найти то, что она хочет . Сарафанное радио всё еще хорошо работает, но сейчас идет большой объем новостей, не связанных с кино, и многие люди сосредоточены именно на них.

Сегодня происходят важные процессы в дистрибуции — формируются новые прокатные компании, которые создадут наших собственных, отечественных мэйджоров. Ведь сохранилась вся инфраструктура, сохранились профессионалы, которые всегда занимались дистрибуцией на мировом уровне. Перед нами сейчас стоит задача выстроить наш суверенный кинематограф.

«Контент вернется в Россию, но произойдет это уже на других условиях»

— Если посмотреть данные последнего уикенда, то видно, что самая высокая наработка — у зарубежного кино. Получается, что мы можем сколько угодно говорить об отечественной продукции, но правда в том, что зритель хочет смотреть западное кино и платить за него. Мы видим, что есть какое-то количество купленных для проката западных фильмов, но они кончатся — и что дальше?

— Сейчас доля сборов зарубежных картин — около 30% . Наработка высокая, и это понятно. Аудитория на протяжении 25 лет была практически полностью сосредоточена на иностранном контенте, она знает звезд, этим фильмам за счет этого нужно меньше рекламы, чтобы привести в кино человека. Но мы же понимаем, что картин немного. Сложно прогнозировать, сколько крупных западных фильмов будет в прокате в следующем году . И какие именно. Россия была самым крупным рынком в Европе, и поэтому интерес к нам очень велик. Контент вернется в Россию, но произойдет это уже на других условиях . Поэтому нам сейчас нужно решить непростую задачу: в перспективе года-полутора обеспечить внутренний рынок тем количеством качественных отечественных картин, которые позволят нам существовать.

Перед нами сейчас стоит задача Кадр из фильма «Чебурашка» Фото: START

— Что в этом году будет с новогодней битвой?

— Будет большое количество российских картин с начала декабря по 5 января. Наши основные ожидания — от «Чебурашки» . Это и бренд, и семейная картина, а именно у такого контента обычно самая большая касса. Выйдут еще «Бывшие» и «Непослушник 2». Получается хороший, ориентированный на разные аудитории репертуар. Не возьмусь сейчас прогнозировать кассу, слишком рано, но у «Чебурашки» есть шанс войти в топ-5 самых кассовых российских картин в истории .

— Для этого нужно ведь собрать более 2 млрд рублей? Это реально?

— Да, примерно так.

— Что происходит с кинобарами? Ведь там были западные производители, которые ушли с рынка.

— Падение чека составило 15%, но мы видим, что импортозамещение работает . Продажи при этом сохранились на прежнем уровне. Мы работаем с отечественными брендами и видим, что потребитель их спокойно принимает. Оказалось, что люди быстро переключаются. Основной вопрос был с поставщиком напитков, компанией Coca-Cola, но сейчас этот вопрос решен.

Перед нами сейчас стоит задача Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Выделяются субсидии кинотеатрам — насколько это помогает выжить?

— Мы получили субсидию от правительства Москвы, до 50 млн рублей выделялось кинотеатрам. Сейчас дальнейших решений о субсидиях нет, но мы ведем переговоры. Без господдержки кинотеатрам будет достаточно сложно. Мы никогда не были дотационным бизнесом, киносети никогда не обращались за помощью. Мы надеемся, что государство поддержит нас, чтобы мы пережили тот самый год, который нужен, чтобы мы могли перестроиться и не допустить массового закрытия кинотеатров. К концу 2023 года у нас уже будет тот объем контента и бизнес-структура, которые позволят сохранить отрасль для аудитории.