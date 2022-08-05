Самый худший фильм: стеклянные зубы и веселые зомби

На экранах российских кинотеатров сразу две артовые новинки — оскандалившийся в Каннах из-за своего первого, позже измененного названия «Z» фильм режиссера «Артиста» Мишеля Хазанавичуса «Убойный монтаж», пародирующий трэшевые зомби-триллеры и сомнамбулический, знаменующий закат Европы нуар автора «Невинности» и «Эволюции» Люсиль Хадзихалилович «Уховертка». Ввиду отсутствия блокбастеров зрителей ждут триллеры — навеянный историей Гензеля и Гретель французский ужастик «Бойся темноты» с Аной Жирардо и крепктй хоррор канадца Крэйга Дэвида Уолесса «Проклятие матери: прятки на выживание».

«Убойный монтаж»

Режиссер: Мишель Хазанавичус. В ролях: Ромен Дюрис, Беренис Бежо, Грегори Гадебуа, Финнегэн Олдфилд, Матильда Анна Ингрид Лутс, Себастьян Шассейн, Рафаэль Кенар, Лье Салем, Жан-Паскаль и др.

16+

Зарекомендовавший себя мастером стилизаций, двукратный лауреат BAFTA и «Сезар», номинант на «Золотой глобус», автор оскароносного «Артиста», ироничного оммажа Великому немому, снял уважительную пародию на трэшовый зомби-хоррор, искусно претворяющуюся очень плохим кино. Слепленный нарочито наспех ремейк студенческого фильма японского постановщика Синъитиро Уэды «Зомби одним планом» убедителен в своей нелепости настолько, что неподготовленный к этому эксперименту зритель, к поклонникам жанра себя не относящий, скорее всего забросит эту «шкатулку в шкатулке», не дойдя и до середины.

Продраться через визги-писки преследуемой «проклятыми зомбаками» инженю в коротких шортиках (Матильда Анна Ингрид Лутс) и брутальные кличи ее антагонистки, героини Беренис Бежо, которую в конце концов прикончат ее же топором, поверьте, непросто. Впрочем, о том, что эта многоуровневая лента — признание в любви маленьким лузерам, делающим не слишком великое кино, ясно уже из экспозиционной части. В пластиковых интерьерах дешевого торгового центра (локация отсылает к эталонному «Рассвету живых мертвецов» 1978 года) взлохмаченный псих-режиссер (Ромен Дюрис) что есть мочи орет на актеров — съемки близятся к финалу, они из рук вон плохо играют, деньги на фильм взяты в долг, нужно «выжать эмоцию». Актеры уже готовы звонить агенту, как вдруг выясняется, что со съемочной площадки не так просто уйти — место проклятое: в годы войны японская армия проводила здесь эксперименты, оживляла мертвецов и делала из них зомби.

— Снимать фильм — дело тяжлеое. Даже плохой фильм снять трудно, — комментирует свою задумку режиссер. — Это критики говорят, что мы сняли плохое кино, но что тут поделать? У меня много друзей среди режиссёров, и я ни разу не слышал ни от кого из них: «Я вот снимаю какую-то фигню».

Мишель Хазанавичус добавляет, что его персонажи также не блистают по части преодоления трудностей.

— У каждого водятся свои тараканы, но в какой-то момент они объединяют силы и доводят дело до конца. И в этот момент они становятся настоящими героями. Конечно, их фильм не шедевр. Но они доводят всё до конца, вот что важно. Мы каждый раз делаем, что можем, — отмечает автор.

«Уховертка»

Режиссер: Люсиль Хадзихалилович. В ролях: Пол Хилтон, Алекс Лоутер, Романа Хемеларс

16+

Гипнотический боди-триллер, первый после шестилетнего перерыва фильм жены и сценариста Гаспара Ноэ, автора травмирующих картин о детстве Люсиль Хадзихалилович, отсылает к самым радикальным образцам мирового кинематографа. В частности, к самому шизогенному творению Дэвида Линча «Голова-ластик», тому самому где девушка с большими щеками танцевала перед героем, внезапно появившись из-за радиатора. «Уховертка» подвешивает в сгущающейся атмосфере нуара-предчувствия беды настолько беспросветные вопросы, что хочется стукнуть кулаком по столу. Какие еще ледяные челюсти, причем тут уховертка, куда еще надо везти эту несчастную девочку Мию, кто такой этот Альберт — дантист, черный доктор, заложник в чьей-то игре, с кем он встречается в пабе, зачем персонажу Ромолы Гараи разбивают осколком бутылки лицо?

Удушающая, сомнамбулическая реальность Хадзихалилович напоминает о еще одном экстремальном визионерском аттракционе — фильме Вернера Херцога «Стеклянное сердце», где крах промышленного немецкого городского поселения, утратившего рецепт рубинового стекла, разыгрывался актерами, находящимися в гипнотическом трансе. Как и у Херцога, речь идет о неминуемом крахе замкнутой в своей отлаженной механике цивилизации. Вместе с затворницей Мией и опекающим ее мрачным мужчиной по имени Альберт, прикомандированным кормить девочку и обихаживать ее ледяные протезы, финализирующей расправы ждет затянутая в воронку времени между Первой и Второй мировой старая добрая европейская цивилизация со всеми ее скудными обедами в профессорских интерьерах, мягкими вагонами и крахмальными манишками по утрам.

«Бойся темноты»

Режиссер и сценарист: Арно Малерб. В главных ролях: Ана Жирардо, Джованни Пуччи, Самуэль Жуи, Янник Маццилли

18+

Как и многие фэнтезийные и мистические рассказы с участием детей, «Бойся темноты» предлагает широкий спектр интерпретаций, самая простая из которых — история взросления. Юный Жиль приезжает в глухую деревушку вместе с матерью, которая пытается здесь учительствовать, чтобы начать новую жизнь и окончательно распрощаться с прошлым. Однако их уединение далеко не идиллическое — в глуши скрывается людоед, тучный и звероподобный огр, то ли реальное существо, то ли персонаж местного фольклора, отсылающая к бессознательным страхам птицы, глубокой воды, леса и напоминающая истории Красной Шапочки и Гензеля и Гретель. Один из главных лейтмотивов в фильме — тема боязни темноты, овладевающей ребенком и размывающая грань между рациональным и иррациональным, переплетая обе реальности в пугающую достоверность.

По признанию режиссера, идея фильма родилась из его детских воспоминаний. Арно Мальэрб вырос в сельской местности, а его спальня была расположена в дальней части дома. Ночные шорохи, мало света и лес рядом породили определенные фантазии, образы и ощущения еще в юном возрасте.

«Несколько лет назад, когда я навещал своих родителей, посреди ночи меня охватил первобытный трепет, который мгновенно вернул меня к моему детству. Я также работал над написанием этого фильма в то время, когда уже у моих детей были ночные кошмары, и это, несомненно, активировало мое собственное воображение. Таким образом, возникло желание смешать детский ужас и мир сказки с другой реальностью, которая мне знакома и является реальностью отдаленной сельской местности, где не встретишь толпы людей», — делится воспоминаниями Арно Малерб.

Режиссер с самого начала хотел рассказать о внутреннем путешествии ребенка, вдохновляясь фильмами Гильермо дель Торо, а также переосмыслить историю французской мистики и социокультурных изменений в родной стране.

Картина неслучайно снималась в городе Морван, в котором Малерб проводил много времени в течение последних двадцати лет в уединенном доме без электричества.

— «Бойся темноты» совмещает в себе много архетипов и отсылок к коллективному. Я думаю, что сила эмоций, которые мы можем испытывать только на природе, намного сильнее, чем та, которую мы можем испытать в технологическом мире, — комментирует режиссер.

«Проклятие матери: Прятки на выживание»

Режиссер: Крэйг Дэвид Уоллес. В ролях: Лора Бурк, Тесса Козма, Кристен МакКаллох, Ник Смит, Колин Парадайн

18+

Крепкий хоррор с убедительной, несмотря на скромный бюджет, слэшер-линией значительно отличается от других работ канадца Крэйга Дэвида Уоллеса, известного экспериментальными ужастиками. Главная героиня ленты Кейт живет в уединении в маленькой лесной хижине. Она одна воспитывает дочь, занимается домашними делами и хозяйством, стараясь забыть криминальное прошлое своей семьи — муж Кейт осужден за убийство молодой женщины и отбывает срок в тюрьме. Мать и дочь совсем не стремятся к общению и старательно избегают любых знакомств. Однако уединение нарушают незваные гости. Родители жертвы не могут смириться с горем, они думают, что должны восстановить справедливость любыми способами и отомстить за трагедию. Более того, они всерьез считают Кейт виноватой в смерти их дочери.