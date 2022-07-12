«Булки»-моталки: в прокате лидирует комедия с Кристиной Асмус

Авантюрная комедия Олега Асадулина «Булки» с Кристиной Асмус в роли Тани Бабаниной из подмосковного Протвино стартовала с первой позиции, оттеснив на второй план безоговорочного лидера последних шести уикендов — драму «Одна». На этот раз она получила почетное серебро и почти идентичную кассу с китайским мультиком «Побег из космоса» — 13,8 млн и 13,7 млн рублей. По части посещаемости прорывов нет. Летняя жара — главный конкурент кинотеатров.

Наша Таня громко плачет

На этот раз ожидания прокатчиков оправдались — как и предсказывала президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, премьера народной комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли прервала лидерство триллера Дмитрия Суворова «Одна». Теперь история о выживании Ларисы Савицкой в тайге занимает вторую строчку рейтинга, сократив кассу с 18 млн до 13 млн рублей.

Сборы лидера проката составили 18,8 млн рублей, кроме того, у «Булок» самая высокая наработка за сеанс — от 16 до 14 зрителей в зале. Комедийные приключения Тани Бабаниной на Шри-Ланке, начавшиеся со срыва свадебного путешествия и закончившиеся запуском своего бизнеса и обретением новых друзей среди аборигенов и дауншифтеров, показали неплохой результат на предпродажах — 83,5 тыс. рублей, что соответствует уровню предпродаж ключевых референсов, комедий «Стендап под прикрытием» (88,2 тыс. рублей, стартовые сборы — 18,9 млн) и «Неадекватные люди 2» (84,2 тыс. рублей, стартовые сборы — 9,4 млн) и превосходит показатели «Отчаянных дольщиков» — 66,9 тыс. рублей, стартовые сборы — 18,8 млн.

По мнению президента сети «КАРО», копилка комедийного проекта только начинает пополняться.

— Львиная доля сборов «Булок» еще впереди, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова.

Она добавила, что «у фильма хороший «сарафан» и уверенный маркетинг, интересный и драйвовый сюжет, главную роль исполняет Кристина Асмус, а значит, мы увидим фильм в списке холдоверов».

Беги, мишка, беги!

Второй старт среди новинок показал китайский мультфильм — новая часть приключений медведей Буни «Побег из космоса», он дебютировал с третьей строчки списка лучших релизов уикенда, по данным ЕАИС, и записал на свой счет около 13,7 млн рублей, что почти идентично результату драмы Дмитрия Суворова, оказавшейся на второй строчке российского бокс-офиса. Анимационный релиз показал хорошую среднюю заполняемость — восемь человек на сеанс.

Как отметила Ольга Зинякова, анимационная лента «Побег из космоса» уже собрала в мировом прокате более $150 млн.

— Сиквел о многим полюбившемся персонаже — медвежонке Брэмбле — стал продолжением известного мультфильма «Побег из джунглей». К тому же это добротная красочная анимация для детей и всей семьи, — пояснила собеседница «Известий».

На предварительных продажах «Побег из космоса» заработал 115,2 тыс. рублей.

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», новинка обошла аналоги «Полное погружение», «Плюшевый бум», а также прямого предшественника трехлетней давности «Побег из джунглей».

Нет, не любил он

Не слишком впечатляющий результат у премьеры мелодрамы «Первая любовь» со звездой драмы «После» — британским актером и моделью Хиро Файнс-Тиффином в главной роли. Лента стартовала в девятой позиции рейтинга и заработала 5,7 млн рублей. Другим разочарованием прокатчиков стала еще одна новинка недели — нидерландский хоррор «Молох». Фильм Нико ван ден Бринка замкнул десятку лучших релизов и заработал приблизительно 5,5 млн рублей.

За пределами топ-10 оказался испанский нуарный триллер Алекса де ла Иглесиа «Венецияфрения» — новинка полюбившегося синефилам мастера, выпустившего на улицы Венеции кровожадную комедию дель арте, осталась практически незамеченной. Зато не обошли вниманием зрители трагифарс Гастона Дюпра и Мариана Кона «Первая любовь» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Круз в комическом амплуа. Арт-мейнстрим «кино о кино», стартовавший на прошлой неделе с четвертой строчки и 10,5 млн рублей, замыкает пятерку лидеров с кассой в 7,8 млн рублей.

Как отметила в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова, «Главная роль» показала небольшое падение по сборам в сравнении с прошлой, премьерной неделей.

— Это хорошие показатели для нишевого кино, — заключила она.

Эксперт также отметила хорошую работу холдоверов «Молодой человек» и «Кощей: Похититель невест», занявших четвертую (8,1 млн рублей) и восьмую позиции (5,9 млн рублей) соответственно.

Среди самых ожидаемых новинок грядущей недели прокатчики выделяют эротический триллер для взрослых «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко в главной роли, американский боевик «Месть Банши» с Антонио Бандерасом, фильм ужасов о нападении акул «Открытое море: Монстр глубины», молодежную драму «Страна Саша» и перевыпуск белорусского слэшера «Спайс Бойз».