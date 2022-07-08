Любовь и «Булки»: как пекарь Таня покорила Шри-Ланку

На экранах российских кинотеатров — лирический этюд, ставший режиссерским дебютом Шарлотты Генсбур «Джейн глазами Шарлотты», трогательная мелодрама «Первая любовь» с Дайан Крюгер и звездой экранизации романа Анны Тодд «После» Хироз-Файнс Тиффином, сменившем амплуа с коварного сердцееда на застенчивого романтика. Событием для синефилов станет красивый и анахроничный слэшер Алекса де ла Иглесиа «Венецефрения», а надежды прокатчиков касаются грядущей премьеры комедии «Булки» с Кристиной Асмус в роли простой и трогательной пекарши Тани из подмосковного Протвино, обманутой женихом и сбежавшей в пальто поверх белья на Шри-Ланку.

«Булки»

Режиссёр: Олег Асадулин. В ролях: Кристина Асмус, Васант Балан, Александр Ревенко

16+

Комедия, озаглавленная эвфемизмом и претендующая на народность, не лишена фабульного сходства с «Дневником Бриджит Джонс»: разбитое сердце и жажда перемен гонят девушку в экзотические страны, где она находит новые приключения на свою голову, ну и, разумеется, на то, что указано в заглавии релиза.

Раскидистая любовная линия, перекочевавшая в бестселлер и его экранизацию из английского сентиментального романа, здесь в значительной мере снижена, а значит, и сглажена. Виновник душевных терзаний трогательной и темпераментной пекарши Тани Бабаниной (Кристина Асмус) не какой-нибудь романтический и загадочный мистер Дарси, отсылающий к «Гордости и предубеждению» Джейн Остин, а самый обыкновенный громила Боря (Арсений Робак), абъюзер и мужлан. Боря изменяет Тане прямо во время свадьбы, она запускает в него обручальным кольцом и, прямо как есть, пьяная, зареванная, в подтеках туши и зимнем пальто (почему-то уже на белье) отправляется несостоявшееся свадебное путешествие одна: только вместо Бали прилетает на Шри-Ланку.

Там ей предстоит делить кров с тремя парнями, бонвиванами, балбесами и дауншифтерами, «типичными представителями своего времени» и, пожалуй, локации, среди которых «Чувак, Который Никогда Не Парится» (Марк Богатырев), рефлексирующий зануда Саша, переживающий внутренний конфликт (Борис Дергачев) и помешанный на культе Ганеши индус-эротоман (Васант Балан). Ребята поначалу не рады гостье, но постепенно проникаются к ней дружеской симпатией. Танюха ведь дана им не просто так, а как «знак судьбы», к тому же пекарша из подмосковного Протвино замечательно печет булки, которые пользуются спросом на пляже. Создатели ленты называют ее народной и мотивационной, а исполнительница главной роли Кристина Асмус находит в себе сходство со своим персонажем.

— Моя Таня Бабанина зависима от людей, их мнения и обстоятельств. Но, благодаря непростым жизненным пинкам, с ней происходят удивительные трансформации. На мою героиню всю жизнь давила мама, муж, общество — как одеваться, когда детей рожать, «сиди и не высовывайся» и «главное, чтобы мужчина был доволен». Очень актуальная сейчас повестка, — рассуждает актриса.

«Первая любовь»

Режиссер: А. Дж. Эдвардс. В главных ролях: Хиро Файнс Тиффин, Сидни Парк, Дайан Крюгер и Джеффри Донован

16+

Любителям жанра новая лента напомнит романтическую подростковую драму «После», основанную на одноименном романе Анны Тодд — о первой любви, которая, как болезнь или потеря, провела своеобразный водораздел в жизни умницы и красавицы Тесс. Исполнитель роли коварного соблазнителя, сынка богатых буржуа и вообще слишком искушенного для своего возраста парня по имени Хардин, британский актер, модель и продюсер Хиро Файнс-Тиффин выступает в другом амплуа. Теперь он — застенчивый романтик

Джим тайно влюблен в свою одноклассницу Энн (Сидни Парк), но нежная фея оказывается хладнокровной карьеристкой. Действие строится на триггерных для юных влюбленных моментах, о которых впоследствии можно рассказывать внукам, если, конечно, не забудется. В школьной библиотеке Джим ловит взгляд Энн, с первой же минуты влюбляется в нее, и позже с помощью поддельной записки выманивает ее из класса, чтобы поговорить. После школы они идут на прогулку, и она приглашает его на вечеринку в пятницу. Джим приходит в дом Энн и только там узнает, что вечеринка устроена по случаю ее дня рождения. Тем же вечером они целуются.

Несколько дней спустя молодые люди прогуливаются вдоль побережья, а после слушают записанный Джимом в качестве подарка на день рождения Энн музыкальный диск. Джим говорит Энн, что любит ее, но она не готова ответить ему взаимностью. Чуть позже Энн рассказывает Джиму, что поступила в колледж в Нью-Йорке. Джим хочет продолжить отношения, но Энн не верит в любовь на расстоянии и расстается с ним. Впрочем, проходит пара лет, и Энн снова возникает на горизонте, за время разлуки она поняла, что Джим — мужчина ее мечты.

Как рассказывает режиссер и автор сценария Эй Джей Эдвардс, «Первая любовь» — это фильм, который он мечтал снять на протяжении 15 лет.

— Это довольно личная история на вечную тему. Это современная романтическая повесть, которую не так часто встретишь в кино или книгах. Речь в ней идет о семье и преданности, озарении и откровениях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Отличительная особенность сценария — двойное повествование. Параллельная линия рассказывает историю пары, находящейся в браке уже 20 лет. По задумке сценариста, семья Олбрайт «ищет нечто вечное, неизменное среди постоянно меняющегося. Фильм стал необходимым напоминанием о том, что мы не только исходим из любви, но и стремимся к ней». Центральная роль Кэй Олбрайт была написана специально для Дайан Крюгер, с которой Эдвардс работал на картине «Ангелы получше»

— Как и персонажи фильма, все окружение и сама обстановка — Америка 2008 года — также претерпевают изменения. Действие фильма, полностью снятого в Лос-Анджелесе, происходит через годы после терактов 11 сентября, но до пандемии коронавируса, в то время, когда страна находилась в разгаре Великой рецессии, перевернувшей десятилетия стабильности, — рассказывает режиссер.

«Джейн глазами Шарлотты»

Режиссер: Шарлотта Генсбур. В ролях: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин

16+

Документальная драма, ставшая режиссерским дебютом Шарлотты Генсбур, отсылает нас знаменитому биографическому этюду Аньес Варда «Джейн Б. глазами Аньес В.» — тот лиричный авторский байопик об иконе и секс-символе шестидесятых, запечатленной накануне ее сорокалетия, как известно, не нравился дочери Джейн Биркин. Из калейдоскопа образов, выдуманных и подлинных, легших в основу фрески «бабушки новой волны» Шарлотта выбрала Биркин-мать — мать-ребенка, которая никогда не чувствовала всего «груза ответственности» и вела себя скорее, как подружка.

Здесь Джейн — 75, она отлично выглядит и больше не боится старения, шутит, что с какого-то момента становится все равно, можно же просто снять очки, без них все размыто. У нее вообще отличное чувство юмора. Это лента без склеек, «говорящих голов», спецэффектов, ролей — Джейн и Шарлотта просыпаются в своем парижском доме, готовят завтрак, пьют кофе, гуляют по лесу и разговаривают. О прошлом, о настоящем, о высоких смыслах и о ерунде. Складывается ощущение, что мы даже не смотрим кино, а зашли к ним в гости.

«Венецияфрения»

Режиссер: Алекс де ла Иглесиа. В ролях: Катерина Мурино, Сильвия Алонсо, Ингрид Гарсия Йонсон

18+

Выпускник философского факультета, баск, католик и автор прекраснейших картин, обличающих общество потребления, таких как «Ведьмы из Сугаррамурди», «Убойный огонек», невольно растерял актуальность своих инвектив (общество перестает быть потребительским) и был вынужден перебраться в несколько анахронический формат — снял высокохудожественный неканонический ужастик, ностальгический хоррор на грани с джалло, который заносит то в детектив, то в комедию положений.

Дело происходит в городе-карнавале Венеции, где не расстающиеся с масками братья-психопаты убивают ненавидимых ими туристов, приезжающих в их город, чтобы потреблять. Жертвами становится группа молодых испанских туристов, купивших за большие деньги маскарадные костюмы и тур. Идея о том, что когда Дель Арте выходит на улицу, проливается кровь, здесь выглядит не слишком убедительно — очевидно, для более масштабного проекта режиссеру не хватило средств, но как уже отметили некоторые рецензенты, де ла Иглесиа хорош и в неудачах.