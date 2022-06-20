Сама совершенство: как Николь Кидман за пять лет перезапустила карьеру

Кажется, совсем недавно «Известия» отмечали 50-летие Николь Кидман — и отмечали также некоторый кризис в ее карьере, что словно бы противоречило и ее наградам, и работам с самыми авторитетными режиссерами в мире, и многомиллионным гонорарам в блокбастерах. Но за последние пять лет Николь Кидман словно бы освободилась. То ли от необходимости что-то доказывать себе и другим, то ли от стереотипов о границах дозволенного. И сыграла несколько очень важных ролей, доказав всем, что с возрастом она стала только глубже, интереснее и — опаснее.

Чем вероломнее, тем лучше

Героини Кидман вообще, как правило, опасны. По крайней мере, в ее лучших фильмах: «Умереть во имя», «С широко закрытыми глазами», «Часы», «Догвилль», «Другие». За кажущейся хрупкостью высокой рыжей красавицы скрываются неженская сила воли, хитрость, коварство, жестокость, интеллект и самые безумные страсти. В сочетании с фантастической внешностью актрисы они всегда давали сильный эффект. Но теперь ко всем этим слагаемым (Кидман пошла на всё и даже больше, чтобы красота с возрастом не ушла) добавилась зрелость, а для сюжета это может означать самые неожиданные скелеты в шкафу.

Наверное, этот период мог начаться раньше — с «Газетчиком» и «Что скрывает ложь», фильмами, где именно у Кидман самые выигрышные образы. Но он стартовал с важнейшего сериала десятых годов «Маленькая большая ложь» (2017), знакового, рубежного, суперактуального. Сериала как бы «не для всех», потому что он сложный, интеллектуальный, с большим количеством недосказанностей. Но вдруг оказавшегося центральным культурным событием эпохи #MeToo.

От количества суперзвезд в кадре там рябило в глазах, но в центре ансамбля возвышалась, разумеется, Кидман. Это ее Селеста живет как бы в образцовой семье (это символически подчеркнуто и тем, что у других героинь по одному ребенку, а у нее два), но на самом деле ее семья — самая токсичная в округе. Муж над ней постоянно издевается, даже бьет, но именно это их обоих возбуждает, выливаясь в необузданный секс, какого нет у ее более благополучных подруг. Этот же муж становится жертвой своего поведения — вокруг его убийства построен весь сюжет первого сезона, а во втором — последствия, где у Селесты и комплекс вины, и стокгольмский синдром, и язвительная свекровь в исполнении Мэрил Стрип.

Фото: Кинопоиск/Blossom Films Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Сериал был снят как полноценный длинный и сложный фильм, балансирующий между социальной сатирой, бытовой драмой, детективом, триллером и временами несколько болтливой мелодрамой. Это было не просто событие — это был шок. Сериалу досталось по четыре «Эмми» и «Золотых глобуса» (Кидман получила и то и другое за лучшую роль), но куда важнее, что этот сериал смотрел и обсуждали все, весь мир, где есть женщины, которых обижают мужья. Психологи писали огромные статьи, жертвы домашнего насилия находили смелость рассказать о том, что творится у них за задернутыми шторами.

Летопись второго полувека

Год пятидесятилетия стал для Кидман вообще очень ярким, как будто она специально всё к этому спланировала. Вышло «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, где у Кидман была не совсем главная, но важная роль, пусть даже все лавры достались Лантимосу и Колину Фарреллу, а юный Барри Кеоган так сразу получил приглашение в новый суперблокбастер «Марвел» (и в «Бэтмене» он тоже сейчас появился). Несколько вяло приняли «Роковое искушение», где Кидман опять играла с Фарреллом, хотя Софии Копполе достался в Каннах приз за режиссуру. Премьера панковского «Как разговаривать с девушками на вечеринках» тоже состоялась в 2017 году — и он сразу получил культовый статус, а все наперебой восторгались самоиронией и отвагой Кидман. Всё равно перекрыть по популярности и значимости «Большую маленькую ложь» эти арт-релизы не смогли.

Кидман не всегда может уберечься от ошибок. В самом деле, кто мог подумать, что американский ремейк «1+1» окажется настолько хуже оригинала, а «Щегол» по важнейшему бестселлеру XXI века провалился ниже любого дна?

Зато в 2020 году, когда кинотеатры еще толком нигде не открылись из-за пандемии, Netflix выпустил остроумнейший, очень яркий, стильный и бьющий прямо по всем слабым местам измученное поиском врагов американское общество мюзикл «Выпускной». Кидман тут много танцует и поет (блестяще), а ее героиня — не желающая стареть и уступать дорогу молодым голливудская суперзвезда, у которой сейчас не лучшая полоса, но эта девушка отступать не привыкла и готова на всё.

В компании с Мэрил Стрип Кидман изображает группу прожженных циников из Лос-Анджелеса, которые, чтобы хайпануть, отправляются в среднеамериканское захолустье: там комьюнити не пускает на школьный бал девочку, которой нравятся девочки вместо мальчиков. Острая тема, великолепное исполнение — и вот «Выпускной» уже в финалистах «Золотого глобуса» и Кидман опять на коне. На том же «Глобусе», кстати, Кидман номинировалась как лучшая актриса за сериал НВО «Отыграть назад», где она филигранно исполнила роль успешного нью-йоркского врача, у которой пропадает муж — и жизнь превращается в кошмар. А кто лучше Кидман умеет на экране принимать удары судьбы?

Фото: Кинопоиск/Blossom Films Николь Кидман и Хью Грант в сериале «Отыграть назад»

В прошлом году Кидман номинировалась на «Оскар» и получила «Золотой глобус» за роль Люси Рикардо, она же Люси Болл в драме Аарона Соркина «В роли Рикардо». Это был сильный риск, потому что Люси Рикардо — одна из знаковых фигур в американской поп-культуре ХХ века, ее ситком «Я люблю Люси» во многом вообще сформировал жанр, а сама Болл вошла в историю как первая женщина-продюсер на американском ТВ. Она нарушила множество табу еще эпохи кодекса Хейса, появилась в кадре беременная, сделав свою беременность элементом шоу, заговорила о вещах, которые ранее считались запретными.

— Два месяца я работала над собой, учась перевоплощаться в Люсиль, — рассказывала Кидман в интервью «Известиям». — Смотрела сериал неисчислимое количество раз, вслушивалась в интонации ее голоса. Это было очень непривычно для меня, так как обычно я начинаю работать над своими персонажами изнутри, раскрывая для себя их характеры. Постепенно, шаг за шагом, мне действительно удалось преобразиться. Единственное, что пришлось добавить «извне» — характерную прическу Люсиль, ее губы по моде того времени, платья и юбки, которые в те годы носили и которые сами по себе даже очень худенькой женщине придавали округлые формы. И так у меня сначала получилась Люси Рикардо, а потом уже появилась Люсиль Болл. Которая не имела ничего общего с Люси Рикардо, ее придумавшей.

Новогодние подарки

2022 год принес Николь Кидман уже две важные роли. Одна из них — в сериале Apple «Пронзительно громко», где Кидман была исполнительным продюсером. Это сборник остроумных новелл, каждая из которых посвящена тем или иным женским страхам, доведенным до абсурда. Например, в одном эпизоде черная героиня буквально становилась невидимкой в обществе белых мужчин, а в другом красавицу после свадьбы навсегда сажали на полку, как трофей альфа-самца. Робин, которую сыграла Николь, боится потерять память, как ее мать, так что она спешно пожирает образы — съедает, тщательно пережевывая, старые фотографии, чтобы все воспоминания оттуда навсегда стали частью ее самой. Новелла с Кидман — одновременно метафизическая притча и боди-хоррор.

Фото: Getty Images/Emma McIntyre Николь Кидман на премьере фильма «Варяг»

Вторая роль более крупная и значительная — в фолк-трагедии Роберта Эггерса, одном из главных фильмов года «Варяг». Режиссер задался целью максимально аутентично изложить протолегенду о Гамлете, и Кидман досталась роль Гертруды, вернее Гудрун, королевы-предательницы, мужеубийцы, вышедшей замуж за брата короля и ненавидящей своего взрослого сына Амлета. Кидман, как выяснилось, идеально смотрится в скандинавских нарядах, а уж добавить новые грани в важнейший шекспировский образ — об этом любая актриса может только мечтать. Кидман здесь во всей полноте своего таланта: хищная, обманчиво нежная, вероломная, беспредельно жестокая. Сцены, в которых Гудрун сообщает своему сыну всю горькую правду и где она с яростью тигрицы пытается убить и его тоже, — одни из лучших в карьере Кидман, по-настоящему пугающие, откладывающиеся сразу на подкорку.

«Пятилетку» Кидман выполнила с честью, а впереди много интригующих проектов, среди которых наименее интересен сиквел «Аквамена»: Кидман никогда не чуралась коммерческого кино. Куда сильнее хочется дождаться сериала «Экспаты», где героиня Кидман будет привыкать к новой жизни в Гонконге. А еще она будет продюсировать и исполнять главную роль в многострадальной реализации знаменитого сценария 2013 года «Холланд, Мичиган»: сначала ее взялся делать Эррол Моррис с Наоми Уоттс и Брайаном Крэнстоном, но проект в итоге заглох, а теперь им занялся Amazon. Кидман сыграет ревнивую жену, которая решает сама изменить мужу, а потом узнает некую очень темную его тайну. Кидман такие сюжеты почему-то любит.