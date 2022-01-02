Тендер на гендер: юбки Кидман и шпионка Бонд

Николь Кидман показала пышные формы. Тереза Мавика пострадала из-за «Глины». Юра Борисов везет в Париж свои фильмы. Агент 007 никогда не станет женщиной. А русский павильон в Венеции обзавелся видом на лагуну — «Известия» рассказывают о самых ярких темах последних дней в мире культуры и шоу-бизнеса.

Николь имеет вес

Состоялась онлайн премьера фильма Аарона Соркина «Будь Риккардо». Николь Кидман, сыгравшая в картине главную роль, номинирована на премию «Золотой глобус», а сам фильм вошел в шорт-лист оскаровской гонки.

В «Будь Риккардо»разыгрываются события одной недели из жизни самой знаменитой голливудской пары Люсиль Болл (Николь Кидман) и Дези Арнаса (Хавьер Бардем), которые не просто были коллегами на съемочной площадке, но и вместе продюсировали самый рейтинговый ситком 1950-х годов «Я люблю Люси».

Фото: Amazon Studios Кадр фильма «Будь Риккардо»

В беседе с «Известиями»оскароносная актриса поделилась секретом, как ей, изящной и хрупкой, удалось перевоплотиться в жизнерадостную пышечку.



— К счастью, у меня было достаточно времени до начала съемок, и в течение двух месяцев я работала над собой, учась перевоплощаться в Люсиль, — рассказала Николь Кидман. — Смотрела сериал неисчислимое количество раз, вслушивалась в интонации ее голоса. Это было очень непривычно для меня, так как обычно я начинаю работать над своими персонажами изнутри, раскрывая для себя их характеры.



Актриса заметила, что в случае с Люсиль характер уже был раскрыт в сценарии, а необходимую телесную полноту она набрала благодаря костюмам 1950-х. Тогда в моде были пышные юбки, которые придавали дамам округлые формы.

Неотразимый Джеймс

Известный французский биограф и сценарист Филипп Дюран издал словарь «Джеймс Бонд», где собраны все известные факты о легендарном персонаже.

В интервью «Известиям» Филипп Дюран отметил, что феноменальному успеху бондианы на протяжении почти шести десятилетней трудно найти рациональное объяснение, хотя в первую очередь успех связан с главным героем — обаятельным, бесстрашным, находчивым, элегантным, хладнокровным — словом, неотразимым.

Фото: Hors collection Обложка книги Филиппа Дюрана





— Многие мужчины хотели бы быть на него похожи, а женщины мечтали бы иметь такого супруга или любовника, — уверен автор. — Каждый раз, когда бондиана, казалось, попадала в тупик, а эксперты предрекали ее неизбежный закат, продюсеры находили счастливое решение — либо меняли исполнителя главной роли, либо придумывали самые неожиданные ходы в сценарии .



Вопреки мнению многих, Филипп Дюран считает, что Бонду не грозит смена пола.

— Не думаю, что это будет женщина, — замечает он. Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты.

Дюран считает, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект.

Кадры решают

Завершение календарного года ознаменовалось несколькими кадровыми решениями. Исполняющим обязанности гендиректора фонда V–A–С назначен Артем Бондаревский, который был заместителем генерального директора по административным вопросам. Экс-гендиректор Тереза Мавика, возглавлявшая работу над открытием культурного центра ГЭС-2 на Болотной набережной, сосредоточится на работе в венецианском пространстве V-A-C — выставочном здании на набережной Дзаттере.



По мнению обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, такое решение могло быть следствием неоднозначной реакции российской публики на первые публичные шаги ГЭС-2. Так, еще до открытия центра возник скандал вокруг скульптуры «Глина № 4» Урса Фишера, установленной на Болотной набережной.

Тендер на гендер Тереза Мавика Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный





— То, что прекрасно выглядит в Венеции, особенно в контексте биеннале, в Москве может вызвать недоумение , так что решение переориентировать Терезу Мавику, действительно блестящего арт-менеджера, на работу с западной аудиторией — логичное и перспективное, — отметил Сергей Уваров.



Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединили к Московскому академическому театру сатиры. Художественным руководителем объединения стал Сергей Газаров. А директор Театра на Таганке Ирина Апексимова назначила Юрия Муравицкого главным режиссером учреждения. Как сообщили «Известиям» в депкультуры Москвы, эта должность призвана поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы театра.

Русские в пути

Восьмой Фестиваль русского кино в Париже пройдет с 21 по 29 марта, сообщила «Известиям» почетный президент фестиваля актриса и писательница Маша Мериль. В этом году его тема — «Когда русские в пути». Герои идут на войну, переезжают, путешествуют.

— Как всегда, традиционно показываем и новые ленты, и классику, у нас будут конкурсы художественных и короткометражных фильмов, — рассказала Маша Мериль. — Среди новинок — несколько фильмов с Юрой Борисовым, который сам их представит. В том числе, «Купе № 6» Юхо Куосманена, «Капитан Волкогонов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

Фото: Homeless Bob Production Кадр фильма «Капитан Волкогонов бежал»





Смотр российского кино, по словам Маши Мериль, не ограничивается мартовской неделей. Начиная с середины января в парижском кинотеатре «Бальзак» на Елисейских полях по воскресеньям будут идти лучшие советские ленты: «Я шагаю по Москве», «Кавказская пленница», «Июльский дождь», «Иван Васильевич меняет профессию».

А летом Маша Мериль вручит премию имени своего покойного мужа Мишеля Леграна за музыку к кинофильмам. Обладателем награды станет композитор Эдуард Артемьев.

С видом на лагуну

Художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева будут представлять нашу страну на Венецианской биеннале, главном мировом арт-смотре в 2022 году. Они же определяют концепцию экспозиции в российском павильоне.

По словам Александры Сухаревой, соавторы заинтересовались темой времени.



— Наверное, это стало отправной точкой, из которой растут наши миры — мой и Кирилла, — пояснила она «Известиям». Для себя мы обозначили эту исходную точку как «предчувствие». Я бы сказала, предчувствие живет в преломлении времен. Например, каждое предсказание заставляет время застывать, но для меня принципиально важен открытый временной горизонт.

Тендер на гендер Александра Сухарева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына