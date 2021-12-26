Художественная шкала: какую пьесу играют на Тверском и в Камергерском

Кадровые перестановки в центре Москвы оказались под стать захватывающему спектаклю. Гендиректор Владимир Кехман сменил худрука Эдуарда Боякова. Худрук Константин Хабенский — худрука Сергея Женовача . С новым руководителем МХТ имени Чехова возвращается к антрепризной практике Олега Табакова — спектаклям на любой вкус и кошелек. А МХАТ имени Горького — к репертуару Татьяны Дорониной из русской и советской классики. Кроме того, театр на Тверском бульваре закроется на ремонт, а в кулуарах все чаще говорят о том, что Художественные театры объединят. «Известия» выяснили, какое будущее ждет легенды сцены.

Памяти Олега Павловича

МХТ имени Чехова возглавил худрук без опыта театрального руководства. Будучи замечательным и очень востребованным артистом, ничем, кроме собственного благотворительного фонда, он не руководил. На табличке его кабинета к словосочетанию «художественный руководитель» от руки приписано: «начинающий». Коллег это не смущает, как не смущает и то, что Хабенский — не режиссер, а актер.

— В истории МХТ есть такие прецеденты: Олег Ефремов, Олег Табаков — актеры, и Константин Хабенский — тоже, — сказала «Известиям» заслуженная артистка России Галина Киндинова. — Это люди, знающие проблемы и нужды театра изнутри. Новый руководитель будет учитывать в работе свой опыт.

Начал худрук с кадров — вернул в театр уволившихся при прежнем руководстве Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого и Николая Симонова , который занял пост главного художника театра, сменив Александра Боровского. Вместе с ними вернулся и Константин Богомолов со своими спектаклями Ему же доверена самая важная постановка сезона 2022/23 — «Оптимистическая трагедия», которую режиссер поставит в память об Олеге Павловиче Табакове , пригласившего его в МХТ.

Обычно театры оглашают планы на сезон, но Хабенский рассчитал жизнь коллектива на целых четыре. Дмитрий Крымов приступит к репетиции спектакля под рабочим названием «Диккенс». Евгений Писарев выпустит музыкальную историю «Всё о Еве». Алла Сигалова создаст сценическую версию киносценария Евгения Григорьева «Романс о влюбленных». Также в планах «Сирано де Бержерака» в постановке Егора Перегудова, «Омон Ра» по роману Виктора Пелевина от Михаила Рахлина. Марина Брусникина будет работать над спектаклем «Адам и Ева» по пьесе Михаила Булгакова. А для народной артистки России Натальи Теняковой худрук предложен моноспектакль «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой. Появятся во МХАТе в качестве театральных режиссеров и деятели кино: примерно через пару лет свои спектакли поставят Жора Крыжовников и Юрий Быков . Но самым важным в творческом списке худрука можно считать грядущий спектакль классика мировой сцены Анатолия Васильева , который давно не работал в Москве. Название пока не утверждено, но идет обсуждение пьес.

По мнению доктора искусствоведения, обозревателя «Известий» Светланы Наборщиковой, Хабенский возвращается к принципу, который культивировал Олег Табаков: спектаклей на любой вкус должно быть много, чтобы зрителю было из чего выбрать.

— У пришедшего на смену Табакову Сергея Женовача, напротив, был четкий художественный принцип — преобладали постановки в традициях психологического театра, основанные на большой литературе, — отметила Светлана Наборщикова. — Так ставил он сам и приглашенные режиссеры, преимущественно его ученики. Теперь же, судя по планам, объединяющий принцип отсутствует: что лучше удается приглашенным, то и будут ставить.

На сборе труппы худрук также обещал заняться возвращением театру недостроенного филиала МХТ, который Табаков возводил у метро «Коломенская» . Сейчас он на балансе Национального драматического театра России, но если МХТ, как при Табакове, будет быстро прирастать спектаклями, скоро ему понадобится еще одна сцена.

Имени Татьяны Васильевны

Владимир Кехман был назначен в МХАТ имени Горького в качестве гендиректора. Через несколько дней после его прихода уволился худрук Эдуард Бояков, и Кехман оказался единоличным лидером . Более того, в ближайший год, когда МХАТ ожидает ремонт, театр вообще останется без худрука. В беседе с «Известиями» Кехман приоткрыл интригу — с уходом Боякова должность была предложена президенту театра Татьяне Дорониной.

— Честно скажу, я делал предложение, она отказалась. — признался он. — Более того. Знаете, как я его сделал? Я ей сразу послал приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать. Она этого не сделала. В этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек. Поэтому должность худрука как минимум на год мы убираем из штатного расписания. Никакого художественного руководства мне на сегодняшний день не нужно.

В отличие от Хабенского, сохранившего административные структуры театра, Кехман активно занимается их перестройкой. С Нового года у МХАТа будет новое штатное расписание, где у директора будет не восемь заместителей, а два, и исчезнет несколько введенных прежних руководством департаментов . Гендиректор также заявил, что упраздняет творческие пространства, организованные Бояковым. Из 11 сцен останутся две. Также Кехман убрал из репертуара поставленные при прежнем худруке спектакли. В декабре последний раз прошел «Лавр» по роману Евгения Водолазкина , самая востребованная постановка бояковского МХАТа. Из запланированных премьер показали только «Женщин Есенина» по книге Захара Прилепина, но спектаклем, где поэт выведен пьяницей и бабником, возмутилась Татьяна Доронина и, похоже, следующие показы не состоятся.

Немногочисленные творческие планы гендиректора также связаны с президентом театра. Он собирается вернуть снятые Бояковым спектакли из репертуара доронинского МХАТа, и первым в этом списке значится «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького. На неё 25 января Кехман ждет Доронину. Если она приедет, это будет ее первый визит с 2018 года.

В театральной среде скептически оценивают намерения гендиректора, который к тому же новичок в драматическом театре.

— Директорский театр `— всегда плохо, — заявил «Известиям» худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. — Недавний пример — Ленком. Был Марк Захаров — был выдающийся театр. Прошел всего год. Очень хороший директор, но возомнивший себя художественным руководителем, и что мы наблюдаем? Полный провал. Идите, в любой кассе покупайте билеты. Смотрите на работу режиссеров, которых Захаров бы близко к театру не подпустил. МХАТ имени Горького ждет возвращение в то, что было 40 лет назад.

Возвращение, похоже, ключевая тема для обоих Художественных театров. Последние месяцы много говорят о том, что рано или поздно они вернутся в первоначальное состояние, когда были единым целым.

— Увы, есть такая тема, на самом высоком уровне ее обсуждают. Это не значит, что объединение вот-вот случится. Это значит, что его обсуждают, это точно, — рассказал «Известиям» экс-худрук Эдуард Бояков .

Он считает, что это «ужасно и глупо», потому что не найти более разных институций. К каждой можно найти «с десяток театров, которые им ближе». Действительно, начиная с 1987 года, когда единый МХАТ разделился, МХАТ имени Горького и МХАТ имени Чехова движутся разными курсами. Разве что Минкультуры объявило о кадровых назначениях в один день — 27 октября, и это коим-то образом их сблизило.