Между Догвиллем и Голливудом: самые смелые роли Николь Кидман

В российский прокат с разницей в одну неделю выходят сразу два новых фильма с Николь Кидман — «Время возмездия» и «Стертая личность». Оба фильма демонстрируют, что с возрастом Кидман не потеряла актерского и женского обаяния. «Известия» решили вспомнить, где ей удалось продемонстрировать свои чары наиболее ярко.

Дрю Престон («Билли Батгейт», 1991 год)

Николь Фото: Touchstone Pictures

Формально в этом фильме у Кидман роль второго плана, но она принесла ей номинацию на «Золотой глобус» и симпатии зрителей во всем мире. Подружка гангстера, femme fatale и любительница выпить Дрю Престон здесь не раз прогуливается обнаженной, как будто не слишком заботясь о том, какое впечатление это произведет. Опасная, губительная женщина. Но когда ноги ее любовника-авторитета будут уже в ведре с бетонным раствором, единственное, о чем он попросит юного бандита Билли, — позаботиться о Дрю. А парня упрашивать лишний раз не нужно.

Сьюзан Стоун («Умереть во имя», 1995)

Николь Фото: Columbia Pictures Corporation

Честолюбивая и привлекательная бестия Сьюзан готова на все, чтобы попасть на телевидение. Даже если это просто позиция ведущей прогноза погоды на местном кабельном канале. Режиссер Гас Ван Сент всегда любил истории о преступной страсти и страстных преступниках, а также о лжи и предательстве под прикрытием красоты. Героиня Николь Кидман — вульгарная, ограниченная провинциалка, но, когда она решает вовлечь в свой циничный замысел наивного подростка, ее изощренности нет границ. Дуэт Кидман и тогда еще малоизвестного Хоакина Феникса — образцовая игра двух неординарных творческих личностей. Кидман за участие в этой картине была награждена первым в своей карьере «Золотым глобусом».

Чейс Меридиан («Бэтмен навсегда», 1995)

Николь Фото: PolyGram Filmed Entertainment

Девушка Бэтмена — это, конечно, не девушка Бонда, но тоже должность почетная и желанная. Тем более что героиню Кидман, психиатра Чейс Меридиан, придумали специально для фильма, ее не было в комиксах, и актриса могла сама создать образ, который считала нужным. Справедливости ради стоит сказать, что на фоне прежних подруг Бэтмена Чейс выглядела бледновато. Но вины Кидман здесь нет: сценаристы прописали ей слишком примитивный бэкграунд. Однако даже в этих непростых условиях образ сильной и умной стервы, которая с удовольствием дразнит мстителя в латексном костюме, а потом еще и вынуждает себя спасать, удался Николь.

Элис Харфорд («С широко закрытыми глазами», 1999)

Николь Фото: Warner Brothers

Такой скандальной роли у Кидман не было ни до, ни после. Много раз в фильме она появляется обнаженной, причем далеко не все эти сцены носят эротический характер. Ню лишь подчеркивает равнодушие героини к своему мужу Биллу (Том Круз), который уже давно воспринимает ее как должное. Стэнли Кубрик снял отношения Элис и Билла в нарочито отстраненной, холодной манере, чтобы подчеркнуть застарелую пустоту супружеских чувств. И это при том, что роли были отданы одной из самых завидных супружеских пар Голливуда.

До сих пор бытует мнение, что именно съемки у Кубрика стали испытанием, которое не выдержал этот брак: Кидман и Круз слишком прониклись своими экранными образами. Знаменитая сцена с голой Кидман у зеркала отчасти пародирует сходный эпизод в «Билли Батгейте» и дает понять, насколько актриса успела вырасти в профессиональном плане. Этот фильм во многом обогнал свое время, сейчас он признан выдающимся произведением искусства, но тогда он не получил ни одной крупной награды. Его даже не было среди номинантов на «Оскар». Что не помешало картине стать классикой.

Сатин («Мулен Руж», 2001)

Николь Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Парижская куртизанка Сатин — вот кого нужно было сыграть Кидман, чтобы киноакадемия, наконец, назвала ее имя в числе номинантов на «Оскар». Также ей достался второй в жизни «Глобус». Вокальные данные Кидман были поводом для острот у специалистов, но у ее героини было так много красивых и сексуальных костюмов, она так грациозно танцевала и обольстительно улыбалась Юэну МакГрегору, что сердца зрителей и строгих американских кинодеятелей дрогнули. К тому же к жанру мюзикла отношение в США всегда благосклонное.

Вирджиния Вульф («Часы», 2002)

Николь Фото: Miramax Films

Самой титулованной ролью Николь Кидман оказалась знаменитая писательница Вирджиния Вульф, для воплощения которой лицо актрисы было загримировано до неузнаваемости — про накладной нос судачил весь Голливуд. Кидман здесь пишет правой рукой, хотя сама левша, носит далекие от элегантности платья в пол, много курит и временами устраивает показательные истерики. Жюри Берлинского фестиваля в итоге разделило приз за лучшую женскую роль между Кидман и ее экранными партнершами Джулианной Мур и Мэрил Стрип, а вот в США отметили только игру Николь. Актриса получила третий «Глобус» и первый (пока единственный) «Оскар».

Грэйс Маргарет Маллиган («Догвилль», 2003)

Николь Фото: arte France Cinéma

Для радикального, революционного и гениального «Догвилля» фон Триеру нужна была актриса, которая была бы полной противоположностью Бьорк в его предыдущей работе «Танцующая в темноте» и в то же время ни в чем ей не уступала. Он выбрал Николь Кидман, зная, что она сможет сыграть девушку, которая станет непреодолимым искушением сразу для всех персонажей этого удивительного и жестокого фильма. Грэйс — будто бы воплощение кротости, скромности и порядочности, однако именно она становится яблоком раздора для Догвилля и причиной его бесславной гибели. За создание образа жертвы, превратившейся в палача, Кидман не почтили престижными призами, но именно такие фильмы прочно вписывают имена артистов в историю.

Шарлотта Блесс («Газетчик», 2012)

Николь Фото: Benaroya Pictures

Когда Кидман пошел пятый десяток, она решила, что настало время отдохнуть от работы над «добротными» ролями и немного похулиганить. Поэтому если чем-то и запомнится триллер «Газетчик», так это сценой, где ее героиня Шарлотта на тюремном свидании устраивает волнующее сексуальное представление для зека-убийцы (Джон Кьюсак), разрывая на себе колготки и совершая непристойные действия прямо на глазах у всех присутствующих, которые от неловкости не знают, куда деваться. Эпизод шутливо обыгрывает знаменитый допрос героини Шэрон Стоун в «Основном инстинкте», но Кидман здесь смелее и откровеннее своей коллеги.

Боадицея («Как разговаривать с девушками на вечеринках», 2017)

Николь Фото: Little Punk

Королева панков, свободная и грубая Боадицея щеголяет в костюмах сумасшедшего дизайна и даст фору любой инопланетянке, вторгшейся на ее территорию. У Кидман здесь роль второго плана, но многие отмечали, что именно ее персонаж самый яркий в фильме, и если бы все герои здесь были такими стильными, то фантастическая комедия стала бы не только скандальным каннским хитом, но могла бы претендовать на культовый статус. А так есть риск, что будущие поколения зрителей станут перематывать сцены, в которых не занята Кидман.

Селеста Райт («Большая маленькая ложь», 2017)

Николь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Blossom Films

Раз уж самые интересные проекты в США переместились с больших экранов на телевидение, то и лучшие роли даже великие актеры теперь часто играют там. У Кидман в этом сериале много откровенных сцен, ее героиня — жертва домашнего насилия, хотя со стороны отношения Селесты с молодым мужем вызывают у местных сплетников только зависть. Актриса доказывает, что с возрастом только отточила свои навыки соблазнительницы и лестный статус секс-символа никому уступать не собирается.