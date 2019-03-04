«Снимать обнаженных женщин уже неполиткорректно»

Больше всего Альберта Уотсона расстраивают две вещи: люди стали поглощать фотографии тысячами и, как следствие, перестали отличать произведения искусства от ширпотреба. Поэтому для нового календаря Pirelli, выставка которого сейчас проходит в Мультимедиа Арт Музее, он создал не 12, как положено, а около полусотни снимков, каждый из которых — настоящая история. Во время визита в Москву знаменитый фотограф рассказал «Известиям», зачем проекту Pirelli понадобились интернет-знаменитости, и выразил уверенность, что фотографов никогда не заменят роботы.

— Почему в последние годы календарь Pirelli стал скорее проектом-высказыванием? Тим Уокер в прошлом году снял свою интерпретацию «Алисы в стране чудес», в 2017-м в объективе Питера Линдберга оказались голливудские богини в возрасте 40+ без макияжа…

— На сегодняшний день календарь Pirelli находится в довольно сложной ситуации. Изначально он создавался для механиков, в гаражах у которых висели пин-ап-фотографии. Классическая идея — календарь с сексуальными девушками. Но за последние несколько лет Pirelli поменялся, потому что люди стали критиковать такие фото: снимать обнаженных женщин уже не совсем политкорректно.

Альберт Уотсон Британский фотограф Альберт Уотсон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мир меняется очень стремительно, и Pirelli на это реагирует. Сейчас ему понадобились интернет-знаменитости. У таких женщин, как Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Летиция Каста, Джиджи Хадид, миллионы подписчиков в Instagram. Благодаря этому подходу Pirelli до сих пор интересен людям по всему миру.

— Почему вы решили не ограничивать серию 12 фотографиями?

— Люди сейчас поглощают фотографии тысячами. Если человеку дать каких-то 12 кадров, он их просмотрит: «Так, это Хелен Миррен, это Николь Кидман. Ну, замечательно, хорошо», — и тут же забудет. Я сразу решил, что сделаю 40 или 50 снимков. И выбрал более кинематографический формат. Я хотел, чтобы каждая из четырех женщин и их спутники отличались друг от друга, чтобы каждая фотография имела уникальность.

Три календаря, которые делали до меня, были студийными. У нас же получилась гораздо более сложная работа не только с локациями и светом, но и с позиционированием. Я не мог взять моделей, пойти на пляж и снять их топлесс. Это старомодно. Да и сами женщины сегодня не хотят становиться сексуальными объектами и предметами.

— Тем не менее в вашей серии фотографий есть очень откровенные снимки.

— Если быть честным, я надеюсь, что эти фотографии всё равно передают уважение к моделям, их красоту и интеллектуальность. Я очень старался, чтобы фотографии были живыми. Основная идея — сделать эту историю интересной и сложной. Именно поэтому я позвал в проект еще и мужчин.

— Думаю, полуобнаженный танцовщик Сергей Полунин повысит популярность выставки. Российские женщины его обожают.

— О, Сергей потрясающий. Я уже много раз делал его фотографии в Лондоне, Нью-Йорке, Майами… Правда, Pirelli на него сейчас рассердился: в нескольких журнальных статьях он сказал, что иногда женщине стоит дать пощечину, а еще раскритиковал полных женщин. Конечно, с его стороны очень глупо говорить такие вещи. Даже если ему вообще не нравятся дамы в теле, лучше держать такое мнение при себе. Но, несмотря на это, он всё равно мне нравится. И его популярность среди женского пола ничуть не упала.

Альберт Уотсон Альберт Уотсон. Летиция Каста и Сергей Полунин. Календарь Pirelli-2019 Фото: Мультимедиа Арт Музей/Альберт Уотсон

— У Pirelli есть противники на Западе?

— Календарь раньше был в неком противостоянии с движением #MeToo. Это серьезная инициатива женщин, которые подвергались сексуальному насилию. По понятным причинам #MeToo жестко выступает против обнаженной натуры. Но Pirelli уже несколько лет не специализируется в этой сфере. Так, может быть, только кусочек оголенного тела где-то появляется. Американские журналисты мне говорили, что фотографы боятся общественного конфликта. Мне кажется, дело не в этом. Голые девушки на пляже более не подходят под концепцию календаря. Сегодня модели Pirelli — чувственные, но не обнаженные. Это разные вещи.

Лично я никогда не видел проблемы в том, чтобы сделать сексуальные пин-ап-фотографии, я люблю фотографировать женщин. Никогда не относился к ним как к предмету или объекту. У меня почтительное отношение к женщине, и если она позирует обнаженной, я ей очень благодарен. Но если она говорит нет, то мы на этом заканчиваем. Никогда не спрашиваю дважды.

— Как вы думаете, почему современные женщины всё чаще отказываются от сексуальной одежды с присущими ей мини и декольте и делают выбор в пользу делового стиля и нарядов oversize?

— Я считаю, что всё зависит от женщины — это ее выбор. Но в какой-то степени вы ошибаетесь. Могу привести в пример ночной клуб в любом городе мира: Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Берлине, — уверен, что и в Москве тоже. Посмотрите на мужчин, которые одеты очень скучно: джинсы, футболки… В 1960–1970-х годах мужчины одевались куда интереснее. Но женщины будут выглядеть очень сексуально: короткие юбки, каблуки, вырезы. Почти ни одной прикрытой части тела. Причем одеваются они так, чтобы привлечь внимание мужчин. В то же время умные женщины аккуратнее подходят к выбору одежды и предпочитают более скромные и строгие наряды.

Альберт Уотсон Альберт Уотсон. Джулия Гарнер. Календарь Pirelli-2019, работа на выставке в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) Фото: агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

— Каким вы видите будущее фотографии в эпоху интернета, когда люди, листая ленту соцсетей, уже не в состоянии отличить шедевр от отретушированного кадра?

— Да, к сожалению, они действительно больше не отличают искусственное изображение от настоящего произведения искусства. Я зарегистрировался в Instagram только три месяца назад и вот что заметил: могу выложить действительно хорошую, сильную интеллектуальную фотографию, и, если повезет, она соберет 5 тыс. лайков. А совершенно глупое фото, на котором жираф держит во рту листик, собирает 1,5 млн лайков. Что нам с этим делать?

Конечно, люди, которые смотрят мой Instagram, — профессионалы: фотографы, модели, знаменитости. Это не массы. Если бы я был снобом, то сказал бы, что у меня более интеллектуальная аудитория. Но это действительно проблема, потому что людям всё равно, на что смотреть. Например, у Джиджи Хадид 46 млн подписчиков. Она делает фотографию новых кроссовок, а 2 млн человек пишут: «Круто! Мне очень нравится!». 99,9% снимков в Instagram — довольно плохие фотографии.

Инстаграм не только испортил людям вкус, но и мешает их общению. В Нью-Йорке есть романтичный и очень дорогой ресторан, куда мужчины приглашают своих девушек на свидание. Недавно мы там были с женой. Оглянулись на молодых людей вокруг: все сидят, уткнувшись в телефон. Едят, не выпуская из рук гаджет. Мы оглянулись на них и через полчаса, они всё еще в телефоне… Вот что действительно страшно.

Альберт Уотсон Британский фотограф Альберт Уотсон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Возможно, это модель общества будущего — общение через гаджеты.

— Кто знает, какое нас ждет будущее? Сейчас в Америке всё больше говорят о роботизации. Но надеюсь, что фотографы останутся на плаву, потому что фотография — живое искусство, воплотить которое роботам не под силу.