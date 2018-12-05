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Календарь Pirelli 2019 года презентовали в Милане

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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
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Презентация нового календаря Pirelli прошла в выставочном центре Ангар Бикокка в Милане в среду, 5 декабря. Автором сборника стал фотограф Альберт Уотсон, который создал серию снимков, повествующих о мечтах и стремлениях четырех талантливых и успешных женщин. Об этом сообщили на сайте компании.

Героями календаря стали модель Джиджи Хадид, актрисы Летиция Каста и Джулия Гарнер, американская балерина Мисти Копленд. Также в съемках приняли участие и российский артист балета Сергей Полунин, шведская модель Астрид Эйка, танцор Кельвин Ройал Третий, а также дизайнер Александр Ван. 

«У каждой из четырех женщин есть собственная индивидуальность, четкая цель в жизни и свой образ действий. И все они устремлены в будущее. Поэтому глубинной темой выступают мечты, а в основу проекта положено повествование посредством четырех «мини-фильмов», — рассказал о своей работе Уотсон.

Автор собрал 40 цветных и черно-белых снимков формата 16:9. Такое решение Уотсон объяснил своей любовью к кинематографу. Съемки календаря проходили в Майами и Нью-Йорке.

В 2017 году героями календаря Pirelli выступили актрисы Ума Турман, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джулианна Мур, Робин Райт. Автором фотографий стал немецкий фотограф Питер Линдберг. 

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