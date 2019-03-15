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Призрак пошлого: Кидман в нуаре, монстр в зеркале, Маяковский среди нас

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: 30West
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Призрак пошлого: Кидман в нуаре, монстр в зеркале, Маяковский среди нас
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2019-03-14 17:45:57
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Пиковая дама вновь берется за старое, школьник тягает меч из камня, а Николь Кидман экспериментирует с гримом — на экраны выходит масса разножанровых новинок для тех, кто уже посмотрел «Капитана Марвел». «Известия» рассказывают, какое интересное кино показывают в эти выходные.

«Пиковая дама. Зазеркалье»

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Именно первая «Пиковая дама» четыре года назад собственно и подняла волну русского хоррора, которая стабильно раз в один-два месяца прибивает к кинотеатрам по новому фильму. В последнее время, судя по сборам «Рассвета», «Отрыва» и «Гостей», кривая интереса к жанру верно клонится вниз, и сиквел первого хита должен замерить: он совсем умер или еще пока поборется.

В этот раз кровожадный призрак из зазеркалья наводит шорох в готическом особняке, где каким-то мистическим образом очутилась закрытая школа-интернат. По ветхим коридорам в потемках, среди прочих, бродит 10-летний Даниил Муравьев-Изотов, в чьей фильмографии есть уже «Физрук», «Елки» и «Викинг». Снял это кино дебютант в большом метре Александр Домогаров-младший, у которого за плечами короткометражка «Пустите детей» по Стивену Кингу.

Режиссер: Александр Домогаров-мл.

В ролях: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова

«Время возмездия»

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Николь Кидман бросается во все тяжкие — такой вы ее точно еще не видели. Тусклые глаза, обветренная кожа, желтые зубы. Эрин Белл когда-то была крутым копом, а теперь дружит лишь с бутылкой. Ее не уважают ни коллеги, ни 16-летняя дочь. Но однажды происходит преступление — кто-то убивает человека из прошлого Эрин. Она берется за дело, которое прямо связано с событиями, что 17 лет назад пустили ее жизнь под откос.

Режиссер Карин Кусама («Тело Дженнифер») в сущности сделала феминистский неонуар, но ее прочтение мало кто оценил. За подобные эксперименты с внешностью раньше «Оскар» был бы обеспечен, но академики, очевидно, очерствели с годами, и в этот раз Николь Кидман получила лишь номинацию на «Золотой глобус». Фильм участвовал в программе фестиваля в Торонто.

Режиссер: Карин Кусама

В ролях: Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джэйд Петтиджон

«Рожденный стать королем»

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Пересказ знаменитой легенды для современных школьников. Алекс, хлипкий, но благородный парень 12 лет (его играет сын Энди Серкиса) случайно достает из большого булыжника тот самый Экскалибур, меч короля Артура. А значит, теперь ему предстоит собрать свою команду рыцарей Круглого стола и вместе с Мерлином (который стареет наоборот и тоже выглядит как школота) спасти Англию от козней злой ведьмы Морганы (инфернальная Ребекка Фергюсон).

В действительности это семейное олдскульное кино гораздо веселее, чем кажется по пересказу. Снял его британский комик Джо Корниш, сценарист «Тинтина» и «Человека-муравья», почти десять лет назад дебютировавший в режиссуре с отличной sci-fi-комедией «Чужие на районе». Фильм, к сожалению, слабо идет в международном прокате, но собирает отличную прессу. Очевидно, родителям он нравится гораздо больше, чем их привыкшим к комиксам детям.

Режиссер: Джо Корниш

В ролях: Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Том Тейлор, Рианна Доррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Нома Думезвени, Ребекка Фергюсон, Марк Боннар, Энгус Имри

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Кто ждет костюмную мелодраму про любовь и стихи на фоне Большой Истории — тому лучше пройти мимо. О великом авангардисте XX века авторы говорят на максимально авангардном языке — это не совсем кино и не то чтобы театр, скорее аудиовизуальный эксперимент, попытка ухватить и рассказать не столько даже о самом поэте, сколько о том, что такое творчество вообще.

На наших глазах известные артисты перевоплощаются в героев тех лет. Одного и того же человека играют сразу несколько актеров. Например, Лилей Брик тут стала и Чулпан Хаматова, и Людмила Максакова. Также в кадре появляются Евгений Миронов, Никита Ефремов, Надежда Михалкова, а заглавную роль неожиданно удачно примерил Юрий Колокольников, наш актер из «Игры престолов».

Режиссер: Александр Шейн

В ролях: Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Евгений Миронов, Людмила Максакова, Антон Адасинский, Михаил Ефремов, Никита Ефремов

«Середина 90-х»

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Неожиданный и очень славный дебют комика Джоны Хилла, известного по отвязным комедиям («SuperПерцы», «Мачо и ботан») и второплановым ролям в нескольких «оскаровских» фильмах («Волк с Уолл-стрит»). Как режиссер он сделал кино, максимально непохожее на те хиты, что принесли ему успех. «Середина 90-х» — это разговорное ностальгическое инди о том, как было весело взрослеть в позапрошлом десятилетии.

Ни одной роли для себя Джона Хилл показательно не нашел, явно растворившись в главном герое, которого играет юный Санни Сулджик. Паренек из трудной семьи втирается в доверие к шайке хулиганов-скейтбордистов. Крутые друзья открывают тихоне мир вечеринок, алкоголя и легких наркотиков, но взрослые увлечения быстро приносят с собой и взрослые проблемы. В одной из ролей тут появляется Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей».

Режиссер: Джона Хилл

В ролях: Санни Сулджик, Кэтрин Уотерстон, Лукас Хеджес, На-кел Смит, Олэн Пренатт, Джио Галисия, Райдер Маклафлин, Алекса Деми

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