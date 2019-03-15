Призрак пошлого: Кидман в нуаре, монстр в зеркале, Маяковский среди нас

Пиковая дама вновь берется за старое, школьник тягает меч из камня, а Николь Кидман экспериментирует с гримом — на экраны выходит масса разножанровых новинок для тех, кто уже посмотрел «Капитана Марвел». «Известия» рассказывают, какое интересное кино показывают в эти выходные.

«Пиковая дама. Зазеркалье»

Именно первая «Пиковая дама» четыре года назад собственно и подняла волну русского хоррора, которая стабильно раз в один-два месяца прибивает к кинотеатрам по новому фильму. В последнее время, судя по сборам «Рассвета», «Отрыва» и «Гостей», кривая интереса к жанру верно клонится вниз, и сиквел первого хита должен замерить: он совсем умер или еще пока поборется.

В этот раз кровожадный призрак из зазеркалья наводит шорох в готическом особняке, где каким-то мистическим образом очутилась закрытая школа-интернат. По ветхим коридорам в потемках, среди прочих, бродит 10-летний Даниил Муравьев-Изотов, в чьей фильмографии есть уже «Физрук», «Елки» и «Викинг». Снял это кино дебютант в большом метре Александр Домогаров-младший, у которого за плечами короткометражка «Пустите детей» по Стивену Кингу.

Режиссер: Александр Домогаров-мл.

В ролях: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова

«Время возмездия»

Николь Кидман бросается во все тяжкие — такой вы ее точно еще не видели. Тусклые глаза, обветренная кожа, желтые зубы. Эрин Белл когда-то была крутым копом, а теперь дружит лишь с бутылкой. Ее не уважают ни коллеги, ни 16-летняя дочь. Но однажды происходит преступление — кто-то убивает человека из прошлого Эрин. Она берется за дело, которое прямо связано с событиями, что 17 лет назад пустили ее жизнь под откос.

Режиссер Карин Кусама («Тело Дженнифер») в сущности сделала феминистский неонуар, но ее прочтение мало кто оценил. За подобные эксперименты с внешностью раньше «Оскар» был бы обеспечен, но академики, очевидно, очерствели с годами, и в этот раз Николь Кидман получила лишь номинацию на «Золотой глобус». Фильм участвовал в программе фестиваля в Торонто.

Режиссер: Карин Кусама

В ролях: Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джэйд Петтиджон

«Рожденный стать королем»

Пересказ знаменитой легенды для современных школьников. Алекс, хлипкий, но благородный парень 12 лет (его играет сын Энди Серкиса) случайно достает из большого булыжника тот самый Экскалибур, меч короля Артура. А значит, теперь ему предстоит собрать свою команду рыцарей Круглого стола и вместе с Мерлином (который стареет наоборот и тоже выглядит как школота) спасти Англию от козней злой ведьмы Морганы (инфернальная Ребекка Фергюсон).

В действительности это семейное олдскульное кино гораздо веселее, чем кажется по пересказу. Снял его британский комик Джо Корниш, сценарист «Тинтина» и «Человека-муравья», почти десять лет назад дебютировавший в режиссуре с отличной sci-fi-комедией «Чужие на районе». Фильм, к сожалению, слабо идет в международном прокате, но собирает отличную прессу. Очевидно, родителям он нравится гораздо больше, чем их привыкшим к комиксам детям.

Режиссер: Джо Корниш

В ролях: Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Том Тейлор, Рианна Доррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Нома Думезвени, Ребекка Фергюсон, Марк Боннар, Энгус Имри

«ВМаяковский»

Кто ждет костюмную мелодраму про любовь и стихи на фоне Большой Истории — тому лучше пройти мимо. О великом авангардисте XX века авторы говорят на максимально авангардном языке — это не совсем кино и не то чтобы театр, скорее аудиовизуальный эксперимент, попытка ухватить и рассказать не столько даже о самом поэте, сколько о том, что такое творчество вообще.

На наших глазах известные артисты перевоплощаются в героев тех лет. Одного и того же человека играют сразу несколько актеров. Например, Лилей Брик тут стала и Чулпан Хаматова, и Людмила Максакова. Также в кадре появляются Евгений Миронов, Никита Ефремов, Надежда Михалкова, а заглавную роль неожиданно удачно примерил Юрий Колокольников, наш актер из «Игры престолов».

Режиссер: Александр Шейн

В ролях: Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Евгений Миронов, Людмила Максакова, Антон Адасинский, Михаил Ефремов, Никита Ефремов

«Середина 90-х»

Неожиданный и очень славный дебют комика Джоны Хилла, известного по отвязным комедиям («SuperПерцы», «Мачо и ботан») и второплановым ролям в нескольких «оскаровских» фильмах («Волк с Уолл-стрит»). Как режиссер он сделал кино, максимально непохожее на те хиты, что принесли ему успех. «Середина 90-х» — это разговорное ностальгическое инди о том, как было весело взрослеть в позапрошлом десятилетии.

Ни одной роли для себя Джона Хилл показательно не нашел, явно растворившись в главном герое, которого играет юный Санни Сулджик. Паренек из трудной семьи втирается в доверие к шайке хулиганов-скейтбордистов. Крутые друзья открывают тихоне мир вечеринок, алкоголя и легких наркотиков, но взрослые увлечения быстро приносят с собой и взрослые проблемы. В одной из ролей тут появляется Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей».

Режиссер: Джона Хилл

В ролях: Санни Сулджик, Кэтрин Уотерстон, Лукас Хеджес, На-кел Смит, Олэн Пренатт, Джио Галисия, Райдер Маклафлин, Алекса Деми