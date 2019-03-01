Неуловимые мстительницы: «Любовницы» борются за справедливость

В прокат вышел новый фильм Елены Хазановой «Любовницы», и эта как бы гламурная комедия — совсем не та картина, которой можно было ожидать от постановщика жестких «Синдрома Петрушки» и «Переводчицы олигарха». Впрочем, многое здесь будет нелицеприятным.

Студентка юрфака (Паулина Андреева) устраивает подставу женатому профессору, которого ждет в ресторане вместе с его супругой. Молодая медсестра (Юлия Александрова) ссорится с любовником, пластическим хирургом (Гоша Куценко). Начинающая актриса (Саша Бортич) напрасно ждет, что режиссер (Максим Лагашкин) бросит ради нее свою жену. Отчаявшись, девушки решают объединиться и крепко наподдать как своим, так и чужим любовникам. Их секретное агентство быстро становится очень (даже слишком) востребованным...

Не стоит думать, что серьезный автор Хазанова стала бы тратить время на чисто жанровый фильм. Широкая публика всё равно, конечно, получит свое, включая смешные шутки, нелепые ситуации и фриковатых персонажей, но этим дело не кончится. Юмор постоянно делает крен в сторону трагикомедии, социальной сатиры и драмы. Вот, скажем, три хорошо одетые красавицы знакомятся в стильном баре (за стойкой — Мария Шалаева, вся в татуировках). И отправляются веселиться в дорого обставленные апартаменты. Все как положено в искусственных комедиях, где у героев непонятно откуда есть деньги, а дорогие гаджеты сами собой возникают в карманах брендовых джинсов. Но вдруг хозяйку квартиры спрашивают, откуда такая роскошь. Оказывается, любовник снял для нее «хату», оплатив на год вперед, так что можно еще какое-то время пошиковать.

Можно было бы списать эти жанровые нарушения на ошибки и пометить минусами, если бы они не коррелировали напрямую с сюжетом. Такие же нарушения создают героини в жизни ненавистных женатиков. Вот мужчина средних лет, с женой отношения скорее дружеские, карьера идет вверх. Появляется молодая особа, начинается роман. Тут приходят мстительницы, жена узнает об измене, работа летит кувырком, любовница больше видеть не хочет, весь прежний уклад жизни уничтожен...

Хазанова играет со зрителем, который сначала на стороне обманутых девиц, но потом всё сильнее начинает сочувствовать их жертвам, хотя вопрос об оправдании неверных мужчин здесь не стоит. Они по умолчанию подлецы, каждый только и ждет, чтобы начать изменять жене. Но феминистского гимна не получается — герои неизменно оказываются глубже, тоньше, ранимее и чувствительнее, чем злопамятные героини с компрометирующими видео на смартфонах. И Хазанова всё ближе подводит героинь и зрителя к выводу, который совсем не в духе эпохи #MeToo: сами, девочки, виноваты, думать надо было, и нечего теперь беситься.

Специально для иллюстрации этой мысли есть сцена с бенефисом Юрия Чурсина, у которого главная кинороль — саркастичный недо-Гамлет в «Изображая жертву». И если там Чурсин популярно объяснял, в каком месте находится русское кино, то здесь его роль — разъяснить русским женщинам, считающим себя обманутыми, что начинать судить кого-то надо с самих себя.