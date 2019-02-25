Как приручить прокат: мультфильм про драконов стартовал лучше ожиданий

Мультфильм «Как приручить дракона 3» отлично стартовал и легко взобрался на вершину чарта. По данным ЕАИС, релиз получил от зрителей более 657 млн рублей. Лидер прошлой недели фантастический экшен «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса спустился на вторую строчку со сборами в 135 млн. Теперь в его копилке более 630 млн за две недели проката и превью-показов.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, мультфильм превзошел самые смелые ожидания и обеспечил основную часть сборов уикенда.

— Третий фильм выступил лучше предыдущих частей и занял второе место по стартовым сборам среди всех анимационных релизов российского проката, — подчеркнула эксперт. — С одной стороны, помогла праздничная суббота и школьные каникулы, которые начались в некоторых учебных заведениях. Но у картины и так множество преимуществ. Пожалуй, одно из главных — стройный сюжет, логично завершающий всю трилогию. Это очень красивый семейный мультфильм, вызывающий самые разные эмоции и у детей, и у взрослых: от радости и умиления до восхищения и грусти.

На третьем месте закончила неделю российская комедия «Громкая связь» от «Квартета И». Заработанные 113 млн позволили релизу близко подобраться к покорению 400-миллионной планки (378 млн). Далее следует еще один отечественный релиз — исторический эпик «Тобол» по мотивам романа Алексея Иванова. Как отмечает Ольга Зинякова, стартовые сборы в 70 млн вполне соответствуют ожиданиям индустрии.

Наконец, замыкает пятерку с кассой в 30 млн главный фильм года по версии премии «Оскар» — комедия «Зеленая книга», которая уже месяц держится в топе (как следствие — почти 400 млн рублей на счету). Полученная награда может поднять новую волну интереса к проекту.

На восьмом месте финишировала российская комедия «Семь ужинов» Кирилла Плетнева. Ее результат — 19 млн за этот уикенд и почти 100 млн за две недели проката.

— На предстоящей неделе смена лидера вряд ли произойдет, но в прокате будет множество фильмов, на которые стоит обратить внимание, — полагает Ольга Зинякова. — Среди них в первую очередь можно назвать хоррор «Счастливого нового дня смерти», аниме «Навсикая из Долины ветров» и триллер «Наркокурьер» с Клинтом Иствудом и Брэдли Купером.

Также в прокат выйдут документальный фильм «Мадонна: Рождение легенды» и несколько российских релизов, в том числе комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой и ретродрама «Юморист», для которой уикенд начнется на день раньше, в пятницу.