Уложили в картель: наркокурьеры, юмористы и любовницы

Русские девушки наносят ответный удар, советские комики открывают западный стендап, а Клинт Иствуд вновь снимает сам себя. В этот уикенд на экраны вышла масса самого разнообразного кино, хотя значительная часть зрителей явно пойдет досматривать релиз прошлой недели про драконов и дружбу («Как приручить дракона 3»). «Известия» рассказывают о том, какие новинки стоит ловить в ближайшем кинотеатре.

«Любовницы»

Вовремя подоспевшее высказывание наших киношников на тему мужского лицемерия и двойных стандартов. Три очаровательные девицы (Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова) — каждая пережила травматичный опыт отношений с женатыми мужчинами — объединяют усилия, чтобы помогать сестрам по несчастью и выводить неверных мужей на чистую воду.

Сюжет, как из комикса (что понятно: женщина в России — главный супергерой), ни одного эпизода без звезды — тут мелькают Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Гоша Куценко — и четкая мораль в финале. Феминистскую комедию снимала артхаусный режиссер Елена Хазанова («Синдром Петрушки»), поэтому будет и смешно, и колко. Музыка Дианы Арбениной, ярость народная.

Режиссер: Елена Хазанова

В ролях: Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Максим Лагашкин, Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Гоша Куценко

«Счастливого нового дня смерти»

Отличное продолжение хоррор-хита двухлетней давности, только теперь с примесью научной фантастики и повышенной дозой юмора. Что было в прошлой части: несгибаемая блондинка по имени Триш, застряв во временной петле наподобие «Дня сурка», десятки раз умирала от рук маньяка в маске, пока не смогла отгадать, кто за ней прячется. Вроде бы законченная история, но авторы нашли эффектный поворот.

Цепочка событий вбрасывает героиню в иную версию реальности, очень похожую на нашу. Здесь тоже по ночам разгуливает убийца, но уже не тот, и мотивы его иные. А значит, Триш предстоит новая карусель из собственных смертей. Комедии здесь гораздо больше, чем ужаса, но вряд ли зрители посчитают себя обманутыми. Едва ли не лучший сиквел продюсера Джейсона Блума («Паранормальное явление», «Астрал»).

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Сурадж Шарма, Рэйчел Мэттьюз, Стив Зиссис

«Наркокурьер»

Впервые за 10 лет (после мощного «Гран Торино») Клинт Иствуд играет в своем же фильме. Старик Эрл, оказавшись в сложном финансовом положении, соглашается перевезти сумку из одного штата в другой и лишь потом понимает, что стал наркокурьером мексиканского картеля. Его единственное прикрытие — почтенный возраст, но Эрл решает попробовать поиграть с законом всерьез.

Это реальная история, произошедшая с 90-летним ветераном Второй мировой, буквально располагает к фарсовой комедии: просто замени молодчика на старичка в любой криминальной ситуации — и комический эффект обеспечен. Но Иствуд не ищет легких путей и снимает очень личный фильм-исповедь о человеке, который на склоне лет понял, что никому не нужен.

Режиссер: Клинт Иствуд

В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер, Таисса Фармига, Энди Гарсия, Элисон Иствуд, Майкл Пенья

«Юморист»

История вымышленного писателя-сатирика (прекрасный Алексей Агранович, впервые играющий главную роль) в реалиях позднего Советского Союза. У Бориса Аркадьева есть всё, что может желать человек в его положении: всесоюзная популярность, гастроли, гонорары, и лишь паленая кассетка с записью стендапа Эдди Мерфи предательски напоминает, каким может быть настоящий юмор.

Несмотря на профессию главного героя, шуток в картине не так уж много — причем добрую половину из них, кажется, засветили в трейлере. Больше всего по настроению и структуре фильм напоминает «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн — эпизоды из жизни художника, который умеренно талантлив, но обречен на те же муки, что и гениальные люди. Режиссерский дебют сценариста «Лета», «Оптимистов» и «Духless 2» Михаила Идова.

Режиссер: Михаил Идов

В ролях: Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Юлия Ауг, Полина Ауг

«Шедевр»

Ренцо — нелюдимый живописец, который ненавидит всех, а в особенности арт-дилеров, но делает исключение для своего старого друга Артуро, который годами продает его работы. Точнее, продавал. В последние годы картины расходятся плохо. Поговаривают даже, что Ренцо уже давно «не тот». Однажды Артуро приходит в голову план наглой аферы, как подогреть интерес публики.

Остроумная комедия от аргентинского режиссера Гастона Дюпра («Почетный гражданин») о том, как странно устроен мир современного искусства. В главной роли — Гильермо Франселья из оскароносного триллера «Тайна в его глазах», среди создателей — продюсеры европейских фильмов Вуди Аллена. Фильм участвовал в программе Венецианского кинофестиваля.

Режиссер: Гастон Дюпра

В ролях: Гильермо Франселья, Луис Брандони, Рауль Аревало, Андреа Фригерио, Мария Сольди