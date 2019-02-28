Торопиться есть куда: великие режиссеры не теряют достоинства

На экраны России 28 февраля выходит «Наркоторговец» — тридцать шестой фильм Клинта Иствуда , режиссера и актера, который в мае отметит 89-й день рождения. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил еще несколько киношедевров, снятых режиссерами, которым, казалось бы, давно пора на пенсию.

«Любовь Астреи и Селадона» (2007)

Снял в 87 лет режиссер Эрик Ромер

Одно из бесспорных преимуществ почтенного возраста для художника — неоспоримое право выбора киноязыка, стилистики и даже жанра. Эрик Ромер всегда был литературоцентричным режиссером, его фильмы, как говорили, нужно не смотреть, а читать. При этом ему было по большому счету всё равно, что именно экранизировать — например, однажды он снял фильм по очень отдаленным мотивам не самого известного романа Жюля Верна «Зеленый луч». Но «Любовь Астреи и Селадона» — редкая дерзость даже для Ромера. В начале XXI века он снял пастораль — настоящую, без двойного дна, с пастухами, пастушками, нимфами и прочим. Творческая смелость всегда заслуживает уважения.

Любовь Астреи и Селадона Кадр фильма «Любовь Астреи и Селадона» Фото: Alta Producción S.L.

«Коралловый рай» (2002)

Сняла в 101 год режиссер Лени Рифеншталь

Немка с противоречивым прошлым не сидела в режиссерском кресле ровно 48 лет, в течение которых занималась разными интересными вещами — в основном фотографировала дикую природу для журналов. На восьмом десятке совершила первое погружение с аквалангом — и увлеклась навсегда. Сперва ныряла только с фотоаппаратом, потом взяла наконец с собой и кинокамеру. Над «Коралловым раем» Рифеншталь работала в общей сложности 20 лет и 2 тыс. погружений. Фильм этот следует рассматривать, конечно, в контексте не нынешних возможностей концерна Discovery, а исключительно в рамках сослагательного наклонения: какого режиссера мир потерял в лице Лени Рифеншталь, заплатившей за два своих ранних фильма уничтоженной карьерой.

Лени Рифеншталь Режиссер Лени Рифеншталь Фото: kino-teatr.ru

«Открытка» (2010)

Снял в 98 лет режиссер Канэто Синдо

Синдо всегда был несколько в тени своих великих современников, в первую очередь, конечно, Куросавы, но это подлинно великий режиссер и крупнейший драматург в истории японского кино (почти 250 реализованных сценариев!). «Открытка» — неторопливая (ну еще бы), очень японская и очень «синдовская» драма о времени, которому Синдо был верен всегда, — военном и послевоенном. Режиссура может показаться безыскусной, зато актерские работы, как всегда, на высочайшем уровне. Возиться с исполнителями Синдо всегда любил едва ли не больше, чем писать сценарии.

Открытка Кадр фильма «Открытка» Фото: Kindai Eiga Kyokai

«Сердца» (2006)

Снял в 84 года режиссер Ален Рене

После «Сердец» Рене снял еще три фильма, но этот — последний чистый шедевр в карьере автора — «В прошлом году в Мариенбаде». Шестеро парижан кружатся в странном танце одиночества и безысходности, которых, конечно же, не заслуживают. Весь фирменный Рене сразу — рваный темп, много диалогов, мозаичный монтаж. Поверить, что создано на девятом десятке, — решительно невозможно.

Ален Рене Режиссер Ален Рене Фото: TASS/Doug Peters

«Еще нет» (1993)

Снял в 83 года режиссер Акира Куросава

Куросава знал, что снимает свой последний фильм, и снимал его очень тщательно. В итоге получилась довольно простая внешне (главный герой — профессор немецкого языка — выбирает между преподаванием и литературной карьерой, а ученики делают всё, чтобы любимый педагог остался), но тщательно, покадрово выстроенная настроенчески история. По ней, вероятно, трудно составить себе впечатление о том, каким режиссером был Акира Куросава (да и кто бы стал это делать?), но то, что один из главных гениев мирового кино до самого конца был в отличной ремесленной форме — это бесспорно.

Ещё нет Кадр фильма «Еще нет» Фото: Tokuma Shoten

«Полночь в Париже» (2011)

Снял в 76 лет режиссер Вуди Аллен

Вуди Аллен продолжает снимать, и совершенно не исключено, что, если такой список, как этот, будет составляться через пару лет, в него войдет не «Полночь в Париже», а какой-нибудь другой фильм великого ньюйоркца. Все фильмы Аллена, великие и просто хорошие (плохих он, как известно, не снимает), — об одном и том же, о взаимоотношениях мужчин и женщин. В п оследнее время, правда, режиссер грешит некоторым однообразием приемов (нелюбители Аллена — бывают и такие — говорят, что он с 1977 года снимает один бесконечный фильм), но про «Полночь» такого точно не скажешь. Достаточно отметить, что важной стороной сюжета этой ленты (которая, конечно же, о любви) являются... путешествия во времени.

Вуди Аллен Режиссер Вуди Аллен Фото: Global Look Press/Berzane Rivasseau

«Танец реальности» (2013)

Снял в 84 года режиссер Алехандро Ходоровски

Великий латиноамериканский сюрреалист пребывал в праздности почти четверть века, а когда вернулся, зрители и критика не смогли от удивления выдохнуть. Ходоровски снял свой самый простой (ну насколько он может снимать просто) автобиографический фильм, который некоторые поспешили объявить вершиной его карьеры. Т ак это или нет, но, в отличие от случая с Куросавой и «Еще нет», по «Танцу реальности» как раз вполне себе можно представить масштаб творческой личности режиссера, который всегда любил в кинематографе более внешнюю, таинственную сторону и не слишком заботился о нарративе — потому-то и остался, по большом счету, недооцененным и недопонятым.

Танец реальности Кадр фильма «Танец реальности» Фото: Camera One

«Игры дьявола» (2007)

Снял в 83 года режиссер Сидни Люмет

Роскошная криминальная драма со всеми фирменными чертами люметовского стиля — детальной проработкой характеров, отличным сюжетом и ювелирно имплементированными размышлениями о самовоспроизводстве зла и его главной, фундаментальной причине — вожделении. Неважно чего — денег, женщины или славы. 83-летний Люмет продемонстрировал феноменальную творческую бодрость, доказав, что запутанные истории с грабежами, убийствами и моралью могут снимать не только братья Коэны.

Сидни Люмет Режиссер Сидни Люмет Фото: Global Look Press/pa9

«Письма с острова Иводзима» и «Флаги наших отцов» (2006)

Снял в 76 лет режиссер Клинт Иствуд