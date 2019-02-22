Голливуд против Вашингтона: фильм «Власть» высмеивает политиков

В прокат выходит «Власть» — остроумное и изобретательное изложение политической карьеры Дика Чейни, одного из самых одиозных деятелей в правительстве США за многие годы. У фильма восемь номинаций на «Оскар» и большие шансы на победу в нескольких из них, так что стоит ознакомиться с ним в преддверии церемонии.

Чейни (Кристиан Бэйл) с 1970-х годов занимал высокие посты в американском руководстве, от главы администрации президента до министра обороны. Пиком его карьеры стала должность вице-президента при Буше-младшем (его блестяще играет Сэм Рокуэлл). Оригинальное название фильма — Vice — обыгрывает омонимичность этого слова: и сокращение от «вице-президент», и «порок», «зло», что в большой мере отражает отношение авторов к деятельности Чейни. Именно он, с их точки зрения, ответственен за самые большие ошибки США во внутренней и внешней политике, а особенно — за оккупацию Ирака и войну в Афганистане.

«Власть» снял Адам Маккей, автор недавнего оскаровского хита «Игра на понижение» про кризис 2008 года, того самого, где Марго Робби, лежа в ванне с бокалом вина, вальяжно разъясняла зрителю, что такое субстандартные кредиты. Здесь Маккей вновь использует специфический киноязык для описания больших исторических событий. Например, как рассказать историю Чейни, если его карьера складывается из гигантского комплекса информации, коротких «да» и «нет», намеков, умолчаний? Как показать людей, которые работали с ним, — того же Рамсфелда (Стив Карелл), про которого можно снимать хоть отдельный сериал?

Маккей для решения таких задач использует метод постмодернистского сатирического многофигурного кинокомикса. Имитирует интервью или телерепортаж, добавляет инфографику... Кабинет Чейни Маккей презентует, как Тарантино — банду убийц из «Бешеных псов». Кроме того, здесь имеется самый забавный ложный финал в кино за последние несколько лет. Получается емко, убедительно и весело, настоящий мультимедийный калейдоскоп с участием суперзвезд.

Кристиан Бэйл для создания образа Чейни не только набрал 19 кг, побрил голову, высветлил брови и специальными упражнениями сделал шею тоньше. Он детально изучил все видео с Чейни, чтобы в каждом скупом жесте мы узнавали циничные и грубоватые повадки серого кардинала (рабочее название фильма — «На заднем сиденье»). И когда его персонаж в кризисных ситуациях невозмутимо сообщает жене (великолепная Эми Адамс), что ему немедленно надо в больницу, нам и смешно, и страшно, хотя проблемы с сердцем обычно не предполагают шуток.

Бэйл и Рокуэлл демонстрируют настоящий мастер-класс в сценах, где Чейни с грацией пожилого вожака стаи кладет на лопатки зарвавшегося «сынка», который больше всего на свете мечтает стать круче отца, Буша-старшего. Бэйл здесь играет даже не глазами, а едва заметными огоньками в зрачках, чему позавидовал бы любой чемпион по покеру. Рокуэлл показывает, как суетится и хитрит Буш, который достаточно умен, чтобы казаться простаком, но недостаточно искушен, чтобы не попасться на удочку Чейни. В этих коротких разговорах определяется судьба мира.

Сюжет стремительно проносит нас сквозь десятилетия жизни Чейни, его семьи, соратников и врагов. И вот чудо: оторваться невозможно, хотя мы с самого начала знаем, что будет дальше и чем все закончится. «Власть» покоряет стремительностью и смелостью: для начала большой боевой операции на другом конце света достаточно нескольких коротких приказов и одной остроты вдогонку. От таких масштабов авторская фантазия вдруг становится до боли реалистичной, как мультик иногда более правдоподобен, чем самая строгая и беспристрастная хроника.