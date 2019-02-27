Старик-разбойник: «Наркокурьер» отправляется в прокат

В российский прокат выходит новый фильм Клинта Иствуда «Наркокурьер». История пожилого водителя, переправлявшего рекордные партии кокаина из Техаса в Чикаго, у любого другого режиссера стала бы остросюжетным триллером или криминальной комедией. Но у Иствуда это прежде всего глубоко личное размышление о смысле жизни. Впрочем, парадоксально соединяющее вышеперечисленные жанры.

Главный герой Эрл, которого 88-летний Иствуд блестяще сыграл сам, всю жизнь посвятил выращиванию лилий. И если вручение очередной садоводческой премии совпадало с какими-то семейными событиями, Эрл без колебаний делал выбор не в пользу родных. В итоге из всех близких хорошее отношение к нему сохранила только внучка. Но и она не смогла поддержать старика, когда его цветочный бизнес дал трещину и дом арестовали за долги. И тут Эрлу подворачивается необычное предложение: перевезти сумку из одного штата в другой — за кругленькую сумму. А что внутри? Да какая разница...

Для голливудского кинематографа Клинт Иствуд — фигура уникальная. Великий актер вестернов во второй половине жизни переквалифицировался в режиссера, добившись в этом деле даже большего успеха. Каждая новая картина пятикратного лауреата «Оскара» становится авторским высказыванием и о вечном, и о злободневном. Вот и на этот раз режиссер проходится по всеобщей зависимости от смартфонов, издевается над политкорректностью и даже — подумать только! — осмеливается иронизировать над секс-меньшинствами.

Временами драма превращается в комедию — когда, например, Эрл оказывается на вечеринке у наркобарона и тот, решив поощрить бойкого старика, отправляет к нему в номер двух девиц. Эрл причитает, что, прежде чем приступить к активным действиям, ему нужно позвонить своему кардиологу. Чем закончился пикантный эпизод, мы так и не узнаем. И в этой деликатности, тончайшем чувстве меры, причем не только в юморе — сильная сторона Иствуда-режиссера, да и Иствуда-актера, играющего на полутонах.

Фильм мог бы скатиться в слезливую мелодраму об одиночестве на склоне лет или же стать образчиком «эйджистского» юмора в духе известного стишка: «Дедушка в поле гранату нашел...» В умеренных дозах эти мотивы здесь действительно присутствуют. Но в конечном счете новая работа классика — о непреходящих семейных ценностях и умении жить в гармонии с собой и своими близкими.

И нельзя не поймать себя на мысли, что главный герой — эгоистичный, дерзкий, легкомысленный и в то же время мудрый — alter ego самого Иствуда. У него тоже были непростые отношения с женщинами и детьми, а сейчас он занимается делом, совсем не типичным для столь почтенного возраста, правда, куда более честным: снимает фильмы. И в этом, кажется, он обрел ту гармонию, которой его персонажу так не хватало.