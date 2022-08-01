Кадр по маслу: как кинотеатры продолжают показывать голливудское кино

Российские киносети нашли три способа показывать зрителям фильмы ушедших западных киноконцернов, выяснили «Известия» . Широкую огласку уже получила схема с «предсеансовым обслуживанием». Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» сначала объявила о новом виде сеансов, где покажут голливудские новинки перед демонстрацией российских лент, но затем отменила их. Впрочем, другие кинотеатры от такой практики не отказываются. Кроме того, есть варианты с покупкой лент в странах СНГ и показом пиратских лент в арендованных залах. Эксперты утверждают, что пока такие бизнес-схемы невыгодны — сеансы не рекламируют из-за их «серого» правового статуса, а без продвижения вряд ли удастся привлечь достаточно зрителей.

Никто не знал, а он — «Бэтмен»

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» объявила о запуске с 1 августа «кинопродукта» . По сути это двойной сеанс: сначала показывают голливудский блокбастер (это называется «бесплатным предсеансовым обслуживанием»), но билет формально продают не на него, а на следующий за ним российский фильм . Уже в день запуска сеть отказалась от нового формата из-за «неприемлемости нарушения прав правообладателей контента». Компания пообещала вернуть деньги за билеты тем, кто их купил.

Но другие сети продолжают подобную практику . Например, в московском кинотеатре «Балтика» (сеть «Киносфера») уже не первый день показывают фильмы с «предсеансным обслуживанием» . Допустим, купив билет на «Обратимую реальность», перед ним можно посмотреть ленту «Тор: Любовь и гром» , которая в России официально не выходила и прокатного удостоверения не получала. Если взять билет на мультик «Приключения царя», а перед ним покажут летний суперхит мирового проката «Миньоны: Грювитация» . Последний тоже без прокатного удостоверения, в базу данных ЕАИС попадает только информация о купленном билете на «Приключения царя», и отчисления кинотеатр произведет только российскому правообладателю.

Кадр по маслу Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

К патриотической военной драме «Небо» «прицеплен» «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия». Там же показывают «Топ Ган: Мэверик». Зрители с удовольствием идут на предсеансное обслуживание, правда, на фильм, название которого указано на билете, никто почему-то не остается. Цена на сдвоенный сеанс и на обычный примерно одинаковая .

«Известия» направили запрос в сеть «Киносфера».

Описанная схема — не единственная, которую кинотеатры используют, чтобы показать голливудские блокбастеры на своих экранах. В июне многие зрители жаловались: «Бэтмен» , которого показывали около 200 российских залов, шел в плохом качестве . Люди предполагали, что кинотеатры крутили скачанные с «торрентов» файлы с низким разрешением видео и непрофессиональным переводом . Потом ситуация выправилась, и «Бэтмен» уже шел, как и положено, с DCP и в дубляже. Это те самые копии, которые были зимой подготовлены для широкого проката. Вообще фильм не должен был оказаться на экранах: правообладатель снабжает DCP-копии индивидуальными «ключами», а ушедшая из России Universal никаких «ключей» российским киносетям не давала .

Видимо, DCP были кем-то взломаны и распределены по кинотеатрам , сказал «Известиям» владелец сети кинотеатров «Люмен Фильм» Павел Поникаровский. По его словам, сама по себе такая копия объектом авторского права не является, так что формально нарушения закона нет. Договор с прокатчиком был своевременно заключен, билеты продаются легально, информация поступает в систему ЕАИС, согласно которой фильм с момента выхода в России 16 июня собрал уже в общей сложности почти 70 млн рублей . Это как минимум в 20 раз меньше, чем прогнозировали фильму в случае, если бы он вышел в мартовские праздники, как планировалось изначально. Павел Поникаровский отметил, что в его сети фильм с момента старта занимает первое место по сборам, точную кассу бизнесмен не назвал.

Кадр по маслу Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правда, остается еще одна сложность — отчисления кинотеатра правообладателю , это обычно половина выручки. В мае был разработан механизм таких отчислений, он прописан в законе «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». От кинотеатра требуется уведомить уполномоченные банки о своем намерении производить такие отчисления.

— Пока мы не получили от уполномоченных банков ответа, — сказал Павел Поникаровский. — Когда получим, готовы все отчисления произвести .

Дело арендное

Кинотеатры показывают и другие голливудские блокбастеры, используя взломанные DCP-копии , утверждает источник «Известий» на рынке. По его словам, бизнес демонстрирует в том числе ленты, у которых не было прокатного удостоверения и договоров с кинотеатрами . Как рассказал собеседник редакции, взломанные DCP-копии с русскоязычным дубляжом привезли из стран СНГ и начали продавать их залам . Причем они снабжены «ключами» уже не правообладателей, а торговцев — чтобы кинотеатры даже внутри одной сети не могли делиться копиями, а вынуждены были платить за каждую, утверждает источник.

Некоторые кинотеатры показывали такие фильмы, например «Доктора Стрэнджа» . Сеансы были условно бесплатными: чтобы на них попасть, нужно было приобрести продукцию в кинобарах по подозрительно высокой цене, напоминающей цену билета.

Потом появился другой вариант: кинотеатр выставляет на своем сайте сеансы и продает билеты, но указывает, что продает не он, а организация, арендовавшая зал и проводящая показ под свою ответственность .

Кадр по маслу Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Так делает, например, крупнейший петербургский мультиплекс «Великан-парк». Билеты билеты на «Топ Ган: Мэверик» продаются с пометкой: «Настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами акции/мероприятия, арендующими залы кинотеатра». В том же формате показывают фильмы «Соник 2 в кино», «Тор», «Мир Юрского периода». На запрос «Известий» кинотеатр не ответил.

Еще есть сервис «Кинотека», на сайте которого предлагают купить билеты на 11 голливудских блокбастеров в залах из 23 российских городов . Например, только у «Тора» в Москве на 3 августа — 21 сеанс. На сайте указано, что сервис арендует залы у кинотеатров , а билеты можно купить только на этом ресурсе — в кассах они не продаются. «Известия» направили запрос в ООО «Киноарт», которому принадлежит ресурс.

Далеко не все кинотеатры готовы работать с такой «арендой» или другими вариантами. В КАРО сказали «Известиям», что в залах сети блокбастеры без прокатного удостоверения не показывают ни в каком виде, компания «продолжает работать в легальном поле».

Правовое поле чудес

По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, показывая фильмы ушедших из РФ компаний без прокатного удостоверения, владелец кинотеатра или его арендатор совершают административное нарушение.

— В соответствии со ст. 14.58 КоАП, такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, повторное — уже от 100 тыс. до 200 тыс. или даже административную приостановку деятельности сроком до 90 дней, — сказал юрист.

Выдачей прокатных удостоверений занимается Минкультуры, пояснил он. Если фильм демонстрируется без разрешительных документов, то министерство может подать иск к прокатчику и потребовать привлечь его к административной ответственности.

Кадр по маслу Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Примеров таких исков не так много. Один из самых ярких — штрафы в отношении кинотеатра «Пионер» за демонстрацию фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано. При этом прокуратуре и МВД не требуется дожидаться действий со стороны Минкультуры для того, чтобы возбуждать уголовные дела при наличии оснований. Также потребовать прекратить показ может правообладатель, — отметил Юрий Федюкин.

«Известия» направили запросы в Минкультуры и в Генпрокуратуру.

Зыбкое правовое положение прокатчиков голливудских блокбастеров бьет и по ним самим — без продвижения залы остаются полупустыми, утверждают эксперты.

— Пиратские показы фильмов проходят во всё большем количестве городов. Но достаточно посмотреть на официальные результаты сборов «Бэтмена» , чтобы понять, что это так не работает. Без маркетинга не собирает даже он , — заметила главный редактор сайта «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Посчитать объемы «серого» рынка невозможно, потому что официальной статистики о его оборотах нет, добавил главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.