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Главные по тарелочкам: чем удивили веб-сериалы в Ярославле

Со следующего года фестиваль REALIST расширит формат
Фото: пресс-служба фестиваля REALIST
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Комедии и мелодрамы. Триллеры и хорроры. Просветительская анимация и документальное роуд-муви. А еще Елена Лядова в роли бабушки и Гоша Куценко в роли дедушки. 31 июля в Ярославле завершился IV фестиваль веб-сериалов REALIST. Со следующего года фестиваль расширит свои рамки, включив в программу наряду с веб-сериалами также скринлайф, киносторис, минутные видео и сериальную продукцию онлайн-платформ. «Известия», побывав в городе на Волге, оценили новейшие тренды и форматы аудиовизуального контента.

Выходные на Волге

Очередной REALIST прошел в формате специального события Web Series Weekend, что в переводе на зрительский общеупотребительный означает «фестиваль выходного дня». Мероприятие предполагало не только насыщенную развлекательно-экскурсионную программу для участников, но и перемену привычного формата. На этот раз фестиваль обошелся без дискуссий, мастер-классов и питчингов, а конкурсную программу сократили до одного дня, показав 22 российских продукта. Как выяснилось в ходе фестиваля, у организаторов на то был особый резон, о чем и объявил глава форума Антон Калинкин. По его словам, когда фестиваль задумывался, его миссией было знакомство индустрии с форматом веб-сериала. Сегодня эта задача выполнена.

Главные по тарелочкам
фестиваль REALIST
Фото: пресс-служба фестиваля REALIST
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— Фестиваль стал частью индустрии, а понятие «веб-сериал» теперь известно каждому, — заметил глава форума. — И я вынужден сообщить, что этот фестиваль веб-сериалов — последний. В следующем году в Ярославле будет новый REALIST — фестиваль аудиовизуального контента хронометражем до 24 минут. Мы считаем, что бессмысленно в индустрии придумывать разные названия, делить их, поэтому мы будем принимать все форматы: скринлайф, киносторис, веб-сериал, платформенные сериалы, минутные видео и т. д. Мы хотим, чтобы наш фестиваль объединял всех производителей независимо от того, как называется их формат.

Отслуживший свое форум проводили лирическим саундом: из глубины театрально-концертного комплекса «Миллениум» поднялась платформа с джаз-бендом Владимира Агафонникова, и красавицы-актрисы Екатерина Волкова, Сабина Ахмедова и Нино Нинидзе спекли хиты из сериальной классики («Бандитский Петербург», «Не родись красивой», «Оттепель»), а также из недавно вышедших «Караморы» и «Содержанок».

Главные по тарелочкам
Актрисы Сабина Ахмедова и Нино Нинидзе

Актрисы Сабина Ахмедова и Нино Нинидзе

Фото: пресс-служба фестиваля REALIST
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А лучшим веб-сериалом уходящего в историю фестиваля жюри под председательством медиаменеджера Елены Лапиной признало молодежную драму «Френдзона», дипломный проект братьев Кравчуков. Приз за лучшую режиссуру получила Ирина Дорош за хоррор «Четыре». В разделе сценариев победила абсурдистская комедия «Особо крупные» режиссеров Велимира Русакова и Владимира Болгова. Обладателем лучшей оригинальной идеи назван веб-сериал «Маркони сегодня» Ивана Петухова — о шоумене, который занялся журналистскими расследованиями. В номинации «Самый яркий персонаж» первенствовал эксцентричный Антон Бахмин из «Черепицы» Алексея Ионова и Андрея Губенко. Свой приз жюри вручило проекту «Собака» Андрея Феночки с беспроигрышным догом в роли заглавного героя.

Женя Базаров, нигилист

В качестве приза победители получили тарелки авторской работы. Согласно кинотрадиции, чтобы процесс пошел удачно, перед началом первого съемочного дня разбивается тарелка, так что награду лауреатам можно считать напутствием на дальнейший творческий путь.

Мой личный выбор — два анимационных проекта, посвященных русской литературной классике. В эпизоде из «Мультиратуры» режиссер Владимир Федотов предлагает ироничное прочтение романа «Отцы и дети». «Привет, я — Женя Базаров, нигилист», — представляется герой, повергающий всех своих идейных противников, кроме… зомби. Укус этих тварей в финале кладет конец его мультяшной деятельности. А что на самом деле случилось с тургеневским персонажем, узнаете, прочитав книжку, советуют авторы.

Главные по тарелочкам
фестиваль веб-сериалов REALIST
Фото: пресс-служба фестиваля REALIST
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Сериал «Пушкин… и Михайловское» режиссера Александра Мальгина мог бы сопровождать эпиграф из Анны Ахматовой: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи…» Сор, впрочем, вполне литературоведческий — из персонажей, помимо Александра Сергеевича, фигурируют няня, кот ученый и русалка, которую поэт встречает, неудачно нырнув в озеро. Итогом его вояжей по Михайловскому становятся бегущие в кадре строки: «Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы…» И ничего не возразишь — «К морю» поэт действительно завершил в Михайловском.

Аудиовизуальная продукция, все разновидности которой собирается культивировать REALIST, — зона свободного полета. Ее деятели вольны не только в жанрах и форматах, но и в использовании нецензурной лексики и всякого рода «жесткача». Прокатное удостоверение им не требуется, так что мера свободы зависит исключительно от авторов контента, равно как выбор тем, сюжетов и технологий. Единственное, что ограничивало эту продукцию, — размер изображения, но в Ярославле и это ограничение было снято.

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Пока участники фестиваля отсматривали конкурс на ТВ-экранах, ярославцы знакомились с веб-сериалами в кинотеатральных условиях КЗЦ «Миллениум». К показу подготовили программу популярных сериалов последних лет. Оба дня зрительских показов в «Миллениуме» яблоку негде было упасть, хотя зал там предназначен для очень больших мероприятий. Значит ли это, что в условиях нехватки контента для кинотеатров веб-продукция может занять пустующую нишу и помочь киноплощадкам остаться на плаву? По этому поводу мнения кинодеятелей разошлись.

Антон Калинкин уверен, что в ближайшее время просто кино люди будут потреблять в интернете, а кинотеатрам в любом случае нужны большие аттракционы и блокбастеры.

— В Ярославле были бесплатные показы, а поход в кинотеатр сейчас — некое лакшери-мероприятие, — заметил он в беседе с «Известиями». — Средний чек билета — примерно 250 рублей. Если это семья, как минимум 750, плюс попкорн, мороженое — это 1,5–2 тыс. 80% кинотеатров находятся в торговых центрах, и любая мама или папа понимают, что не пройдут мимо еще чего-то, что ребенок захочет. То есть визит в кинотеатр — это понимание, что вы расстанетесь с определенной суммой. Поэтому когда встает выбор — посмотреть в интернете или потратить деньги в кино, — думаю, что люди будут делать выбор в сторону интернета. Только за то, что они не смогут посмотреть там, они будут готовы платить.

Главные по тарелочкам
Web Series Weekend
Фото: пресс-служба фестиваля REALIST
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Член жюри фестиваля, режиссер, сценарист и оператор Сергей Мокрицкий считает, что киноиндустрия — отрасль, где невозможно спрогнозировать результат и угадать то, что понравится зрителю, на что он пойдет, будет ли это полнометражный фильм или интернет-сериал, и ситуация с полным залом в Ярославле это подтверждает.

— Всегда будет цениться то, что ценилось, — искренность, эмоция, авторское прочтение проблемы, авторский взгляд, — поделился он с «Известиями». — Это тот контент, который ждет зритель, он хочет плакать, смеяться, дрожать от страха — словом, быть вовлеченным в действо. Поэтому какая-то часть зрителей, конечно, пойдет в кино на сериалы. Я пошел бы. Всегда есть какой-то процент людей, которые считают кино значимой частью своей жизни, своих переживаний.

На зрительских показах в «Миллениуме» ярославцы познакомились с еще не вышедшими в онлайн-кинотеатрах кукольными «Горемыками», где сыграла Роза Хайруллина, криминальной комедией с Андреем Мерзликиным «И снова здравствуйте!», мистическим детективом «Сергий против нечисти», мелодрамой «Пассажиры» с участием Анны Чиповской, канадским «Хоррором 404» и другими сериалами, после чего проголосовали за лучший. В итоге приз зрительских симпатий достался интернет-сериалу «И снова здравствуйте!». Авторы, получая награду, заявили о начале работы над вторым сезоном.

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