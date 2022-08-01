Главные по тарелочкам: чем удивили веб-сериалы в Ярославле

Комедии и мелодрамы. Триллеры и хорроры. Просветительская анимация и документальное роуд-муви. А еще Елена Лядова в роли бабушки и Гоша Куценко в роли дедушки. 31 июля в Ярославле завершился IV фестиваль веб-сериалов REALIST . Со следующего года фестиваль расширит свои рамки, включив в программу наряду с веб-сериалами также скринлайф, киносторис, минутные видео и сериальную продукцию онлайн-платформ. «Известия», побывав в городе на Волге, оценили новейшие тренды и форматы аудиовизуального контента.

Выходные на Волге

Очередной REALIST прошел в формате специального события Web Series Weekend, что в переводе на зрительский общеупотребительный означает «фестиваль выходного дня» . Мероприятие предполагало не только насыщенную развлекательно-экскурсионную программу для участников, но и перемену привычного формата. На этот раз фестиваль обошелся без дискуссий, мастер-классов и питчингов, а конкурсную программу сократили до одного дня, показав 22 российских продукта . Как выяснилось в ходе фестиваля, у организаторов на то был особый резон, о чем и объявил глава форума Антон Калинкин. По его словам, когда фестиваль задумывался, его миссией было знакомство индустрии с форматом веб-сериала. Сегодня эта задача выполнена.

Главные по тарелочкам Фото: пресс-служба фестиваля REALIST

— Фестиваль стал частью индустрии, а понятие «веб-сериал» теперь известно каждому, — заметил глава форума. — И я вынужден сообщить, что этот фестиваль веб-сериалов — последний . В следующем году в Ярославле будет новый REALIST — фестиваль аудиовизуального контента хронометражем до 24 минут . Мы считаем, что бессмысленно в индустрии придумывать разные названия, делить их, поэтому мы будем принимать все форматы: скринлайф, киносторис, веб-сериал, платформенные сериалы, минутные видео и т. д. Мы хотим, чтобы наш фестиваль объединял всех производителей независимо от того, как называется их формат.

Отслуживший свое форум проводили лирическим саундом: из глубины театрально-концертного комплекса «Миллениум» поднялась платформа с джаз-бендом Владимира Агафонникова, и красавицы-актрисы Екатерина Волкова, Сабина Ахмедова и Нино Нинидзе спекли хиты из сериальной классики («Бандитский Петербург», «Не родись красивой», «Оттепель»), а также из недавно вышедших «Караморы» и «Содержанок».

Главные по тарелочкам Актрисы Сабина Ахмедова и Нино Нинидзе Фото: пресс-служба фестиваля REALIST

А лучшим веб-сериалом уходящего в историю фестиваля жюри под председательством медиаменеджера Елены Лапиной признало молодежную драму «Френдзона» , дипломный проект братьев Кравчуков. Приз за лучшую режиссуру получила Ирина Дорош за хоррор «Четыре». В разделе сценариев победила абсурдистская комедия «Особо крупные» режиссеров Велимира Русакова и Владимира Болгова. Обладателем лучшей оригинальной идеи назван веб-сериал «Маркони сегодня» Ивана Петухова — о шоумене, который занялся журналистскими расследованиями. В номинации «Самый яркий персонаж» первенствовал эксцентричный Антон Бахмин из «Черепицы» Алексея Ионова и Андрея Губенко. Свой приз жюри вручило проекту «Собака» Андрея Феночки с беспроигрышным догом в роли заглавного героя.

Женя Базаров, нигилист

В качестве приза победители получили тарелки авторской работы . Согласно кинотрадиции, чтобы процесс пошел удачно, перед началом первого съемочного дня разбивается тарелка, так что награду лауреатам можно считать напутствием на дальнейший творческий путь.

Мой личный выбор — два анимационных проекта, посвященных русской литературной классике . В эпизоде из «Мультиратуры» режиссер Владимир Федотов предлагает ироничное прочтение романа «Отцы и дети» . «Привет, я — Женя Базаров, нигилист», — представляется герой, повергающий всех своих идейных противников, кроме… зомби . Укус этих тварей в финале кладет конец его мультяшной деятельности. А что на самом деле случилось с тургеневским персонажем, узнаете, прочитав книжку, советуют авторы.

Главные по тарелочкам Фото: пресс-служба фестиваля REALIST

Сериал «Пушкин… и Михайловское» режиссера Александра Мальгина мог бы сопровождать эпиграф из Анны Ахматовой: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи…» Сор, впрочем, вполне литературоведческий — из персонажей, помимо Александра Сергеевича, фигурируют няня, кот ученый и русалка, которую поэт встречает, неудачно нырнув в озеро . Итогом его вояжей по Михайловскому становятся бегущие в кадре строки: «Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы…» И ничего не возразишь — «К морю» поэт действительно завершил в Михайловском.

Аудиовизуальная продукция, все разновидности которой собирается культивировать REALIST, — зона свободного полета. Ее деятели вольны не только в жанрах и форматах, но и в использовании нецензурной лексики и всякого рода «жесткача». Прокатное удостоверение им не требуется, так что мера свободы зависит исключительно от авторов контента, равно как выбор тем, сюжетов и технологий. Единственное, что ограничивало эту продукцию, — размер изображения, но в Ярославле и это ограничение было снято.

Айда в кино

Пока участники фестиваля отсматривали конкурс на ТВ-экранах, ярославцы знакомились с веб-сериалами в кинотеатральных условиях КЗЦ «Миллениум» . К показу подготовили программу популярных сериалов последних лет. Оба дня зрительских показов в «Миллениуме» яблоку негде было упасть, хотя зал там предназначен для очень больших мероприятий. Значит ли это, что в условиях нехватки контента для кинотеатров веб-продукция может занять пустующую нишу и помочь киноплощадкам остаться на плаву? По этому поводу мнения кинодеятелей разошлись.

Антон Калинкин уверен, что в ближайшее время просто кино люди будут потреблять в интернете, а кинотеатрам в любом случае нужны большие аттракционы и блокбастеры .

— В Ярославле были бесплатные показы, а поход в кинотеатр сейчас — некое лакшери-мероприятие, — заметил он в беседе с «Известиями». — Средний чек билета — примерно 250 рублей. Если это семья, как минимум 750, плюс попкорн, мороженое — это 1,5–2 тыс. 80% кинотеатров находятся в торговых центрах, и любая мама или папа понимают, что не пройдут мимо еще чего-то, что ребенок захочет. То есть визит в кинотеатр — это понимание, что вы расстанетесь с определенной суммой. Поэтому когда встает выбор — посмотреть в интернете или потратить деньги в кино, — думаю, что люди будут делать выбор в сторону интернета. Только за то, что они не смогут посмотреть там, они будут готовы платить.

Главные по тарелочкам Фото: пресс-служба фестиваля REALIST

Член жюри фестиваля, режиссер, сценарист и оператор Сергей Мокрицкий считает, что киноиндустрия — отрасль, где невозможно спрогнозировать результат и угадать то, что понравится зрителю, на что он пойдет, будет ли это полнометражный фильм или интернет-сериал, и ситуация с полным залом в Ярославле это подтверждает .

— Всегда будет цениться то, что ценилось, — искренность, эмоция, авторское прочтение проблемы, авторский взгляд, — поделился он с «Известиями». — Это тот контент, который ждет зритель, он хочет плакать, смеяться, дрожать от страха — словом, быть вовлеченным в действо. Поэтому какая-то часть зрителей, конечно, пойдет в кино на сериалы. Я пошел бы. Всегда есть какой-то процент людей, которые считают кино значимой частью своей жизни, своих переживаний.