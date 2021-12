«Аватар 2» против «Бэтмена»: самые ожидаемые фильмы 2022 года

За последние два года в мире накопилась критическая масса хороших, очень хороших и даже гениальных фильмов. Сейчас они выходят с невероятной интенсивностью, и многие из них станут суперсобытиями, о которых будут говорить миллионы зрителей. Стоит подготовиться к выходу знаковых картин заранее, чтобы ничего не пропустить. «Известия» составили краткий путеводитель по наиболее очевидным тайтлам.

«Лакричная пицца»

(13 января)

Раз уж случилось так, что у нас новая работа Пола Томаса Андерсона, один из лучших фильмов 2021 года, выходит только в 2022-м , то с него и начнем. Сказать о картине Андерсона, что это шедевр, — банально, потому что то же говорили и про его прошлые восемь полных метров. И каждый раз — справедливо. Скажем лучше, что впервые тут снялся, и сразу в главной роли, сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер — он играет 15-летнего актера и авантюриста, который уже в начале фильма решил «склеить» 25-летнюю девушку из еврейской семьи. Все два часа фильма будут выстроены вокруг их непростых отношений на фоне непростой эпохи начала 70-х годов. Феерически появятся в кадре Шон Пенн, Брэдли Купер, Том Уэйтс и даже отец Леонардо Ди Каприо, случится миллион милых и наивных ситуаций, таких узнаваемых и понятных каждому. Если надо с чего-то начинать киногод, лучше всего начать его с «Пиццы».

«King’s Man: Начало»

(13 января)

Самая элегантная секретная служба в мире возвращается. Мэттью Вон заново собрал суперансамбль, на этот раз с другими актерами, переместил действие во времена Первой мировой войны, и вот уже Рэйф Файнс и Даниэль Брюль демонстрируют превосходство стилей — в одежде, в манерах, в боевых искусствах и стрельбе. Всё у Мэттью Вона прекрасно, он давно заткнул за пояс бондиану и все невыполнимые миссии по соотношению юмора и экшена. Хочется надеяться, что и здесь оно на высоте.

«Аллея кошмаров»

(20 января)

Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара

Авантюрное ретро от Гильермо Дель Торо — что может быть приятнее, учитывая звездный каст и безупречную репутацию режиссера? Первый фильм мастера со времен «Формы воды» — и опять визуальное пиршество в каждом кадре, лаконичные и афористичные диалоги, точность мизансцен, неожиданные сюжетные повороты. А главный герой — жулик, притворяющийся экстрасенсом, способным читать чужие мысли. Ему помогает профессиональный психиатр, которая отчасти владеет этим искусством на научном уровне. Нужны только интуиция и немного наглости.

«Параллельные матери»

(3 февраля)

Педро Альмодовар представил свою новую мелодраму в Венеции, но в России картина выйдет лишь в феврале , несмотря на то что ждать уже, кажется, невозможно. Альмодовара так, как у нас, не любят, пожалуй, нигде, даже на родине, он давно стал совершенно своим, народным, и его фильмы принято не просто смотреть, а знать наизусть. Это рассказ о двух женщинах, между которыми нет практически ничего общего, кроме того, что они обе беременны. Одну играет Пенелопа Крус, другую Милена Смит, но в фильме снялись постоянные музы Альмодовара, включая Росси де Пальма и Хульету Серрано.

«Анчартед: На картах не значится»

(10 февраля)

Если начать вспоминать, сколько у популярных видеоигр хороших экранизаций, пальцы на одной руке кончатся очень быстро. Игра «Анчартед» при этом невероятно кинематографична, в гораздо большей степени, чем приключенческие экшены большого Голливуда. В данном случае надежда прежде всего на Том Холланда , при участии которого «Спайдермен» стал самым кассовым фильмом 2021 года и единственным миллиардником. Возможно, за счет его пластики, самоиронии и характерного лондонского выговора «Анчартед» заиграет теми красками, которые были в игре, а о большем и мечтать нельзя.

«Бэтмен»

(3 марта)

Реклама нового «Бэтмена» становится всё интенсивнее и яростнее, хотя до релиза еще два месяца. Трейлеры обещают самую мрачную версию приключений Бэтмена из всех, которые когда-либо были сняты, а Роберт Паттинсон претендует на то, чтобы потягаться с Майклом Китоном и Кристианом Бэйлом в роли темного рыцаря . В фильме, как всегда в бэтмениане, невероятный ансамбль, включающий Зои Кравиц, Джеффри Райта, Джона Туртурро, Энди Серкиса, Колина Фаррелла и Барри Кеогана, а главным злодеем обещает стать Риддлер, он же Загадочник, которого сыграет Пол Дано.

«Ампир V»

(31 марта)

Уже лет пять этого фильма ждут, и складывается впечатление, что главным образом потому, что там одну из главных ролей играет российский рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон. Но хочется верить, что это не единственное достоинство картины Виктора Гинзбурга, который уже не первый раз работает с пелевинскими текстами. Как часто у Пелевина, главный герой — «попаданец», который неожиданно для себя оказывается в тайном, но очень влиятельном обществе и постигает циничные правила, по которым на самом деле существует мир. Пелевинская расшифровка действительности не слишком изменилась за десятилетия, но за счет радикальности, цинизма и метафорических формулировок она всё равно остается самой актуальной из возможных.

«Варяг»

(28 апреля)

Главная надежда жанра хорроров в мире, Роберт Эггерс, представит в апреле свой третий полный метр — после «Ведьмы» и «Маяка». Сразу бьет наповал то, что в ролях здесь кроме Александра Скарсгарда, Ани Тейлор-Джой, Уиллема Дефо, Николь Кидман и Итана Хоука играет лично Бьорк, которая после «Танцующей в темноте» вообще зареклась сниматься в кино, хотя пару раз и нарушила обет. Всё, что известно об этом фильме, заставляет ждать его с огромным нетерпением: викинги, железный век, валькирия, магия, жестокие схватки, история мести — никто не сомневается, что «Варяг» станет одним из главных фильмов следующего года.

What Happens

(Дата выхода неизвестна)

О первом англоязычном фильме Андрея Звягинцева и Олега Негина не известно практически ничего: Звягинцев даже название обычно не сообщает до тех пор, пока скрывать его еще возможно. Так и сейчас: ни актеров, ни сюжета мы не знаем. Известно только, что это семейная драма. Понятно, что Звягинцев в случае готовности подаст фильм в Канны, но неизвестность в отношении здоровья режиссера, который очень тяжело перенес коронавирус, не позволяет быть уверенным в том, что не придется ждать еще год до завершения работы.

«Моника»

(Дата выхода неизвестна)

В Каннах же стоит ждать новую картину Кантемира Балагова, который должен был приступить к съемкам сразу после завершения работы над «пилотом» сериала Last of Us . Учитывая, что он закончил где-то в августе, можно предположить, что к Каннам он успеет. «Моника» будет о Кабардино-Балкарии, сценарий был написан совместно с известной писательницей Мариной Степновой , в центре сюжета — взаимоотношения отца и сына. И известно, что сюжет будет далеко не самый веселый. Остальное узнаем в Каннах.

«Путь ветра»

(Дата выхода неизвестна)

Новый фильм Терренса Малика расскажет несколько глав из жизни Иисуса Христа, и после этого можно бы уже ничего не говорить: религиозно-мистические и эстетические поиски Малика просто обязаны были привести его к Библии. И если кто-то может с полным правом сегодня в кино говорить на эту тему, то точно он, самый поэтический автор американского кинематографа — и самый рефлексирующий, пусть и не всегда доверяющий интеллекту в поисках истины. Примечательно, что Марк Райленс играет в новой картине сатану собственной персоной — после сатиры «Не смотри наверх» поверить в это очень легко.

«Топ Ган: Мэверик»

(26 мая)

Трудно поверить, что мы всё же увидим продолжение легендарной картины: выход откладывается уже на три года, и временами можно подумать, что, может, пусть она так и останется фантомом навсегда. В конце концов, Тони Скотт, который должен был снимать ее, умер, не успев осуществить этот проект, еще десять лет назад. И всё же очень интригуют и трюки Тома Круза на настоящих самолетах во время съемок (редкие видеокадры заставляют сомневаться, что это вообще возможно сделать наяву), и то, как авторы фильма актуализируют простоватый по нынешним временам сюжет оригинала.

«14+: Продолжение»

(3 ноября)

«14+» был лучшей мелодрамой десятилетия, Андрей Зайцев нашел настолько правильные слова для подростковой любви , что даже сердце Тома Йорка дрогнуло — и за использование трека Creep Зайцеву сделали невозможную скидку. Собственно, иначе его в саундтреке того фильма просто не было бы. Снимать продолжение «14+» — огромный риск. Глеб Калюжный и Ульяна Васкович из первой части теперь из непрофессиональных юных актеров превратились в сериальных звезд , в том числе с радикальным опытом в проектах типа «Аутло». Как вновь создать химию между ребятами — ответа на этот вопрос мы не узнаем еще почти год. Но Зайцеву не первый раз совершать на экране чудо, стоит подождать.

«Аватар 2»

(15 декабря)