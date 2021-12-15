Кто смеется последним: лучшие комедии 2021 года

Декабрь — время подведения итогов, и «Известия» начинают их с самых приятных — лучших комедий года. Юмор должен быть разнообразным, поэтому в подборке соседствуют голливудские суперхиты и румынские короткометражки, финские мелодрамы с русским духом и нестрашные абсурдистские боди-хорроры, сильно улучшающие настроение. География юмора самая обширная, но каждая из представленных картин точно заслуживает зрительского внимания.

«Круэлла»

Приквел «101 далматинца» — прежде всего актерская дуэль двух Эмм: Стоун и Томпсон. Обе великолепные актрисы, обе эксцентричны и полны самоиронии. Первая играет Эстеллу — девушку амбициозную, талантливую, но пока еще нищую, да к тому же сироту. Вторая — мизантропическую Баронессу, царицу моды, уверенную, что она навечно останется на своем троне. Показы стилизованных под ретро коллекций перемежаются здесь с черным юмором, свойственным больше Тиму Бертону, чем диснеевским семейным хитам. «Что хорошо в злых людях — это то, что им всегда можно доверить сделать что-нибудь злое», — ехидничает Эстелла-Круэлла. Разве можно ее не полюбить за это?

«Главный герой»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Главный герой» Фото: 20th Century Studios

Когда вышел «Главный герой» с Райаном Рэйнольдсом, его кто только не ругал . Фильму вспомнили и «Матрицу», и «Шоу Трумана», и «Первому игроку приготовиться», и чуть ли не «Газонокосильщика». Самого Рэйнольдса клеймили за то, что он везде одинаковый и никак не может выбраться из-под гнета образа Дэдпула. И шутки несмешные, и сюжет вторичный. Понадобилось совсем немного времени, чтобы фильм доказал свое право на существование. Теперь у него безупречно высокие рейтинги во всех агрегаторах , а если вы летите в самолете, где кресла оборудованы дисплеями, то «Главный герой» там будет на каждом третьем экране. А всего-то и надо было представить, чтобы бот виртуальной вселенной вдруг обрел разум и трансгрессировал в новое состояние. Проще говоря, стал личностью.

«Купе номер шесть»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Купе номер шесть» Фото: Кинокомпания CTB/СТВ

Картина снята финским режиссером Юхо Куосманеном, но она настолько русская — в духе того, что в советском прокате называлось «лирическая комедия», что мы будем болеть за нее на «Оскаре» как за свою: фильм выдвинут от Финляндии. Примечательно, что от России там сценарист Любовь Мульменко — та же, что в выдвинутом от России «Разжимая кулаки». Фильмы и в Каннах были вместе, и на «Кинотавре», они как-то всё время парой оказываются. Осталось только обоим в номинанты академии пробиться.

А история стара как мир — встретились два одиночества. Она — финская студентка, он — русский шахтер. На дворе 1990-е , мобильников нет, есть только купе поезда Москва–Мурманск, в котором этим двоим надо каждому по своим делам, а в действительности-то это их путь навстречу друг к другу. В юморе этого фильма много данелиевских и рязановских ноток, и он просто обязан стать у нас в стране народным, чтобы под Новый год в каждом телевизоре быть.

«Последний богатырь: Корень зла»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла» Фото: Yellow, Black & White

Самый кассовый российский релиз 2021 года удерживал первое место по всему бокс-офису, и потеснить его смог только «Веном 2», да и то разница между их кассой сейчас смехотворна: у «Богатыря» 2,048 млрд рублей, а у «Венома» — 2,055 млрд. Кстати, у «Венома» было на 30 тыс. сеансов больше, хотя ограничения по заполняемости в кинотеатрах у него более строгие, но наработка на копию и посещаемость оказались выше. Всё это говорит о том, что посмеяться над приключениями современного Вани-дурачка (который вовсе не дурачок, естественно) в сказочно-былинном царстве захотели многие. Семь миллионов зрителей всех возрастов сходили на эту забавную и далеко не дешевую картину, где потешаться можно было не только над Кощеем и Бабой-ягой (они как раз более-менее трагические персонажи), а над самим Финистом — Ясным соколом, самовлюбленным нарциссом, напоминающим марвеловских супергероев. Победят в итоге, конечно, любовь и дружба, а юмор здесь напоминает как советские киносказки, так и «богатырские» современные мультики.

«Родные»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Родные» Фото: Hype Film

Комедия «Родные» — это не просто фильм, а эксперимент и программная акция одновременно. Автор проекта Жора Крыжовников уже давно манифестирует приверженность традициям советской комедии. Именно эти фильмы он разбирает на своих мастер-классах, часто ставит их в пример. И вот «Родные» — это попытка объединить традицию лирической комедии из всё более далекого прошлого с эксцентрикой, присущей ранним работам самого Першина-Крыжовникова. Получилось относительно консервативное роуд-муви, претендующее на смех сквозь слезы, а в какой-то момент и вовсе перетекающее в драму , отбрасывающее на время юмор за ненадобностью. В одной из главных ролей — певица Монеточка, что очень украшает фильм.

«Всё прошло хорошо»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Всё прошло хорошо» Фото: Canal+

Юмор Франсуа Озона ни с чем не спутаешь. С французской легкостью режиссер ухитряется элегантно шутить на самые рискованные и страшные темы, превращая хоррор в мюзикл, а триллер и детектив — тоже в мюзикл. По крайней мере, у Озона персонажи часто в самой дикой ситуации частенько начинают петь и танцевать.

«Всё прошло хорошо» — шутка со смыслом, сюжет поднимает тему эвтаназии. Главной героине (ее играет Софи Марсо) пожилой отец (Андре Дюссолье) сообщает о своем решении добровольно расстаться с жизнью. Богач, бонвиван, коллекционер и интеллектуал, идейный эгоцентрик и тиран, он никак не может принять питание кашкой после инсульта и частичную свою парализованность. Чем так жить, лучше не жить вовсе, уверен он. А дальше начинается авантюрная комедия, потому что во Франции эвтаназия запрещена, а в Швейцарии — можно, и на сцене возникает новая героиня в исполнении Ханны Шигуллы. Однозначно, это один из лучших фильмов 2021 года.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Фото: American Empirical Pictures

Давно прошли времена, когда Уэс Андерсон был просто очень ярким американским рассказчиком небанальных историй в красочном антураже. Во «Французском вестнике» стало очевидно, что формальные эксперименты с киноязыком занимают его сегодня гораздо больше, чем сторителлинг. Да, здесь по-прежнему великолепная сценарная основа: в вымышленном городке в редакции вымышленной газеты дряхлеющий, но крепкий характером главный редактор раздает тумаки подчиненным, а перед нашими глазами проплывают несколько оживших статей прошлых десятилетий. Мастерство их авторов граничит только с их невозмутимостью и плохо скрываемым безумием. Но Андерсона интересует не это, а композиция кадра, где симметричные задники похожи на театральные декорации, рамка кадра делится на равные части сплит-скрином, а движение реальных объектов напоминает мультипликацию. Первое слово, которое приходит на ум, — театральность, но интеллектуал Андерсон этим определением далеко не исчерпывается.

«Худший человек на свете»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Худший человек на свете» Фото: arte France Cinéma

За главную роль в этом фильме Ренате Реинсве была признана лучшей актрисой Каннского кинофестиваля – 2021. Романтическая комедия Йоакима Триера (не путать с Ларсом фон Триером) не похожа на других представителей жанра — она лиричнее и серьезнее, и финал у нее не слишком предсказуем . Главную героиню зовут Джулия, ей скоро тридцать, но она никак не может понять, чем хочет заниматься. Институт бросила, переключившись с медицины на психологию, а потом оставила и это, увлеклась фотографией. Работает в книжном магазине, нашла себе богатого айтишника старше себя, но через несколько лет вдруг бросила, ушла к другому. И так далее, сюрпризов будет много. Джулия никогда не делает окончательный выбор, она легка на подъем, не слишком глупа, но и не слишком умна, она как бы типичная девушка нашего времени. Триер так внимателен к деталям, что мы следим за рядовыми жителями Осло, плачем и смеемся вместе с ними — и не можем оторваться до самого финала.

«Титан»

Кто смеется последним Кадр из фильма «Титан» Фото: arte France Cinéma

Лауреат Каннского кинофестиваля «Титан» Джулии Дюкорно вроде бы относится к поджанру боди-хоррора, но в нем столько неожиданного черного юмора, что неординарные перипетии сюжета неизбежно вызывают хохот у зрителя. В центре повествования стриптизерша Алексия, у которой половина черепа — титановая пластина , последствие аварии в детстве. Что творится в голове Алексии, сказать трудно, но вожделение она испытывает не к мужчинам и не к женщинам, а к автомобилям. А людей, в том числе близких, она предпочитает безжалостно и неожиданно для всех (кажется, и для самой себя тоже) убивать подручными предметами. Серия жестоких умерщвлений заканчивается, когда Алексия переодевается в юношу и выдает себя за давно пропавшего сына начальника пожарной охраны, довольно странного типа, считающего себя богом на земле. И все бы ничего, но Алексия беременна, причем от автомобиля. Каскад фантастически радикальных сцен врезается в память, но юмор Дюкорно никогда не нарушает границ хорошего вкуса.

«Не петь после восьми»

В десятку лучших комедий года обязательно должен войти маленький (всего 20 минут!) короткометражный фильм молодого румынского режиссера Алекса Пинтицы, в очередной раз доказывающий, что в Румынии шедевр если не каждый первый фильм, то каждый второй — уж наверняка. Это уже давно поняли фестивали и их жюри, регулярно награждающие румынов главными призами. От них обычно ожидают документального стиля, экстремальных ситуаций, сурового реализма, сентиментальности, румыны — благодарные продолжатели неореализма, а имена Пую, Порумбою, Мунджу, Щербана и других авторов румынской новой волны уже давно заучены наизусть всеми синефилами мира.