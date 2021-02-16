С чего начинаются «Родные»: комедия стартовала на первом месте

Снегопад и мороз загнали зрителей в кинотеатры греться, и в итоге за выходные, на которые пришелся День святого Валентина, зрителей в стране набралось более 2 млн — в прошлый уикенд, сообщает ЕАИС, было на 300 тысяч меньше. Кроме того, в национальном бокс-офисе произошли два существенных события. Первое — пиксаровский мультик «Душа» перешел отметку в миллиард рублей, став самым кассовым фильмом Disney и Pixar в отечественном прокате. Второй — впервые за почти месяц проката он перестал быть лидером по сборам за уикенд, уступив «золото» российской комедии «Родные».

Небедные родственники

Ситуация у «Родных» перед прокатом была рискованная. Ряд влиятельных критиков опубликовали прохладные рецензии. Пользователи соцсетей возмущались, что картина подается, как фильм Жоры Крыжовникова, хотя он там только один из сценаристов. Кроме того, одновременно с «Родными» должна была стартовать еще одна российская комедия, Love, и там, кроме игривых названия и сюжета, среди конкурентных преимуществ было очень много медийных звезд. Наконец, никуда не делась из кинотеатров «Душа», привлекающая не только семейную аудиторию, но и влюбленные парочки.

Не слишком коммерческим казался и сюжет «Родных». Отец семейства (Сергей Бурунов) смертельно болен, но решает исполнить давнюю мечту — выступить на Грушинском музыкальном фестивале. И ради этого тащит всю свою семью в дальнее путешествие на машине. Конечно, на пути много приключений и забавных эпизодов, но хватает и довольно мрачных сцен. Это не столько комедия, сколько драмеди, да еще и в форме роуд-муви. При таких вводных не так легко добиться успеха у зрителя, да еще и при текущей ситуации, когда «серьезный» контент практически не пользуется спросом.

Зато в рекламу и продвижение «Родных» было вложено много усилий. Комедию расписали так широко, что у нее была треть всех сеансов уикенда. И у «Души», и у Love — в два раза меньше. Прокатчик Sony устроил картине роскошную светскую премьеру. Сергей Бурунов вместе с певицей Монеточкой (она тоже сыграла одну из ролей) выпустили клип на «Белые розы» «Ласкового мая».

Итог вполне соответствует затратам. У «Родных» 196 млн рублей, у «Души» — 135 млн (правда, посещаемость сеансов несколько выше, чем у «Родных»), у Love — всего 46 млн. И, что еще важнее, явка у «бронзового призера» в два раза ниже, чем у лидера. Роуд-муви от Крыжовникова разгромило соперника вполне убедительно.

— Комедия «Родные» закрепила за собой статус более народного фильма, чем Love, что простимулировало семейные и групповые выходы в кино, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — В данном случае помог также рейтинг 12+ против 16+ у Love.

Пончики и привороты

На четвертом месте неожиданно, кажется, для всех оказался скромный мультик «Пончары. Глобальное закругление». Мало кто мог предположить, что это анимационное приключение соберет почти столько же человек в среднем, сколько «Душа», и заработает 36 млн рублей. Тем более, что персонажи в фильме довольно странные — что-то среднее между пончиком и хомячком, с дыркой в пушистом животе. Парочка этих забавных существ путешествует во времени и пытается предотвратить вымирание своего вида, что дает повод обыграть многие исторические штампы массовой культуры. В команде были люди, работавшие над «Симпсонами», так что им не привыкать.

— Для независимой анимации это очень хороший результат, который указывает на некоторые новые тенденции постковидного проката, — отметила Ольга Зинякова. — Семейный контент востребован, как никогда, и зрители пользуются любой возможностью оценить новинки в этой нише.

Пятое место у детективного триллера «Дьявол в деталях» — 26 млн, он собрал на 5 млн больше, чем новый хоррор Святослава Подгаевского «Приворот. Черное венчание», хотя сеансов у последнего было в два раза больше. Это может показаться странным, потому что «славянские» ужастики Подгаевского уже давно стали успешным брендом. Эксперт считает, что во всем виноват недостаток промо, так что в результате фильм на старте собрал вдвое меньше, чем прошлая работа режиссера «Яга. Кошмар темного леса». Отечественным хоррорам еще только предстоит заявить о своих возможностях зрителю и закрепить авторитет, убеждена Ольга Зинякова. А продюсер фильма Иван Капитонов честно заявляет, что экспортная деятельность его кинокомпании QS Films сегодня куда более доходна, а значит, и приоритетна в плане приложения усилий, чем прокат на внутреннем рынке.

В ближайшие выходные произойдет важное для нашей киноиндустрии событие — выйдет сказочный блокбастер «Конек-горбунок». Это фильм-событие, претендующий не только на рекордные сборы, но и на вхождение в золотой фонд детской киноклассики России. Ответственность огромная, как и риск не оправдать ожидания. Из конкурентов «Конька» в этот уикенд — только комедия «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым, но с такими титанами тягаться трудно.