Романтический нужен: любовные кинопереживания дома и на чужбине

Грушинский фестиваль и отель для любовных утех, метания пубертатного периода и заговоры с таинственными цыганками плюс следовательница-параноик... Всё это будет транслироваться на киноэкранах в День святого Валентина. И пусть основная касса, вероятно, опять достанется пиксаровской «Душе», зацепить зрителя пытаются и другие. «Известия» выбрали главные киноновинки уикенда.

«Родные»

В российском кино трудно с названиями. Всего несколько лет назад уже был фильм «Родные», документальный суперхит о большой семье, члены которой разбросаны по бывшему Союзу и, даром что родственники, абсолютно чужды друг другу.

Новые «Родные» — тоже о семье. И не важно, что тут все (ну почти все, но пусть это будет сюрпризом) живут в одном месте: разница между ними огромная. Да и внутри каждого всё клокочет, путается, мечется. И труднее всего отцу семейства. Самодур, тиран, интроверт, он узнал, что смертельно болен, и решил, что надо отправиться всем вместе на Грушинский фестиваль, чтобы там спеть свою песню. Обязательно необходимо ехать на машине через все страну, потому что есть еще пара мест, куда придется заскочить. Режиссер Илья Аксенов, снимая по сценарию Жоры Крыжовникова, постарался работать в той же квазидокументальной эстетике, что и сам Жора, однако гротеска тут меньше, чем в «Горько!», и от этого фильм с каждой минутой всё мрачнее и мрачнее. И в этом двое таких разных «Родных» вполне совпадают.

Режиссер: Илья Аксенов

В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Монеточка, Сергей Шакуров

«Love»

За кошельки влюбленных парочек 14 февраля будет биться еще одна отечественная комедия, правда, в данном случае более соответствующая содержанием заявленному жанру. Это малобюджетный, но очень забавный рассказ об отеле с игривым названием «Love», где на День всех влюбленных разворачиваются нешуточные страсти. Эротические мечты уборщицы, буйство ревнивого мужа, танцы пожилого денди, загадочный частный детектив и тяготящийся невинностью студент — всё это материал для ряда смешных эпизодов. Так что в итоге аудитория получает ровно тот продукт, за который заплатила.

В качестве важного козыря продюсеры используют ансамбль из одних звезд, так что иногда это похоже на команду супергероев, где за каждым уникальный бэкграунд. Сергей Светлаков — из КВН, Ян Цапник — из «Горько!», Камиль Ларин — из «Квартета И», Юрий Стоянов — из «Городка», Ксения Собчак — из гламурно-эксцентричной столичной тусовки. Расчет на совместные усилия оказался не таким уж напрасным, и этот аналог «Елок» в формате «валентинки» вполне может превратиться во франшизу. Жаль, Ивана Урганта заменить здесь некем.

Режиссер: Игорь Твердохлебов

В ролях: Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения Собчак, Юрий Стоянов, Екатерина Варнава

«Приворот. Черное венчание»

Продюсер Иван Капитонов и режиссер Святослав Подгаевский уверенно продолжают двигаться по проложенной ими же колее. «Пиковой дамой», «Невестой» и «Русалкой» они запустили целую волну отечественных хорроров и остаются до сих пор ее флагманами. Причем востребована она не только у нас в стране: Капитонов утверждает, что основной доход ужастики по мотивам славянского (а иногда советского) фольклора, но по американским лекалам приносят не в России, а за рубежом, где у этого направления нашлось много поклонников. Производство идет огромными темпами, чтобы соответствовать спросу. Тот же Подгаевский только год назад выпустил «Ягу», а тут уже и «Черное венчание» подоспело.

Сюжет нового хоррора, как и прошлых, незамысловат. От девушки уходит парень, даже женится на другой (обряд показан в католическом храме, чтобы из западной эстетики не выпадать), но бедняжка, страдая, привораживает любимого с помощью некой цыганки. Жених возвращается, но его любовь становится всё более пугающей и опасной. А дальше Подгаевский работает хорошо освоенным киноязыком классического хоррора, где звук, сеттинг и монтаж легко компенсируют финансовую скромность проекта. И временами действительно становится страшно.

Режиссер: Святослав Подгаевский

В ролях: Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина, Игорь Хрипунов

«Любит — не любит»

В российский прокат продолжают выходить японские полные метры. «Любит — не любит» — самый романтичный релиз ко Дню святого Валентина из всех в этом году. По жанру это «седзе» — так называют мангу и аниме, рассчитанные на девочек-подростков. Там обычно рассказывается о взрослении, первой любви, становлении личности и окончании средней школы.

То же и тут. В основе фильма популярнейшая манга Ио Сакисаки про двух школьниц с разными характерами. Одна всё время витает в облаках, другая не в меру прагматична. У них двое друзей, один донжуан, другой, как кажется, вообще не обращает внимания на девчонок. Всех героев захватывает водоворот чувств, и выберутся они из него другими людьми. «Любит — не любит» — полнометражный дебют режиссера Тосимасы Куроянаги, ранее работавшего над популярнейшими сериалами «Тетрадь дружбы Нацумэ», «Гуррен-Лаганн» и «Синий экзорцист».

Режиссер: Тосимаса Куроянаги

В ролях: Марика Судзуки, Сома Саито, Симадзаки Нобунага, Мэгуми Хан

«Опасный соблазн»

Триллер про адюльтер — идеальная «пугалка» эпохи #metoo и BLM. Главный герой — спортивный агент Тайлер, успешный, вполне состоятельный мужчина с красивой женой. Однажды он совершил ошибку — переспал с симпатичной девушкой. Случайный секс, для альфа-самца это нормально, да и насилия там не было. Но сегодня это никого не волнует. Девушка та оказалась детективом полиции, она посчитала себя обиженной и теперь мстит Тайлеру, шьет ему такие дела, что ему и не снилось, и сколько бы он ни каялся, она уже точно не отстанет. Знакомая история, не так ли?

При этом создатели картины умышленно сделали девушку белой, а Тайлера и его жену — черными. Чтобы сразу был двойной конъюнктурный удар: ведь, по мнению многих американцев, белые ненавидят черных и всячески думают, как бы им навредить. Так что политически фильм должен всех полностью устроить, он совершенно в повестке дня. А если отбросить в сторону злободневность, перед нами останется довольна простая картина, которую украшает дважды лауреат «Оскара» и одновременно лицо женского белья Calvin Klein Хилари Суэнк. Женщины за гранью нервного срыва всегда удаются ей безупречно.

Режиссер: Деон Тейлор

В ролях: Хилари Суэнк, Майкл Или, Майк Колтер, Дамарис Льюис, Тайрин Тернер