Порыв «Души»: мультфильм про джазмена продолжает лидировать

Посещаемость кинотеатров в стране начала снижаться, свидетельствуют данные ЕАИС. В этот уикенд она была на 300 тыс. зрителей меньше, чем в прошлый. А в следующий может еще упасть. Кинотеатры не дают новым картинам достаточно сеансов, не веря в их потенциал, а если и дают, то результаты оказываются слишком низкими. Индустрия ждет, когда Голливуд окончательно определится с графиком своих релизов. Пока же в кинотеатрах по-прежнему время «Души».

Потусторонний хит

Странствия души черного джазмена-неудачника продолжают оставаться в топе зрительских предпочтений — и занимают в сетке сеансов главенствующее место. Пиксаровское размышление о смысле жизни в этот уикенд демонстрировалось на каждом третьем сеансе, ни одной другой картине кинотеатры не доверили больше 15%. Нет ничего удивительного в том, что «Душа» на первом месте по кассе со 194 млн рублей. Ранее казалось, что выход через месяц после онлайн-релиза за рубежом может практически лишить этот мультик зрителя. Теперь выясняется, что это решение было для релиза спасительным. Если бы «Душа» вышла под Новый год, она могла бы затеряться на фоне мощных конкурентов, поддержанных федеральными каналами.

Зато сейчас «Душа» «работает» практически на безрыбье. «Чудо-женщина» и «Охотник на монстров» стартовали слабее, чем можно было ожидать. Российских блокбастеров вплоть до «Конька-горбунка» не ожидается. В сегменте семейного кино вообще пусто. Так что победитель получает всё. Касса «Души» в этот уикенд — 45% всего российского бокс-офиса. Сейчас ее совокупные сборы составляют 825 млн рублей, к концу недели они наверняка превысят миллиард. Конечно, до рекордных показателей «Последнего богатыря» тут далеко, но большой вопрос, сколько бы тот собрал, если бы вышел после праздников и без поддержки телевидения. С другой стороны, «Богатырь» работал при 25% заполняемости московских и петербургских залов, а «Душа» — при 50%. Но вообще, успех и «Богатыря», и «Души» очень воодушевляет, и в данном случае такой каламбур вполне простителен.

— Высокие результаты картин «Душа» и «Последний богатырь: Корень зла» говорят о востребованности кинопоказа у зрителей, — согласилась президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, — однако о том, что ситуация нормализовалась, говорить рано: мы в ожидании стабилизации графика премьер и снятия ограничений на заполняемость залов.

К слову, сборы «Последнего богатыря» в прошедший уикенд перевалили за 2 млрд — неделю назад этот порог был достигнут по совокупности с кассой в СНГ, а теперь это чисто российский результат. В чарте уикенда фильм на четвертом месте с 26 млн, но любопытно, что, наряду с «Душой» и «Семейкой Крудс», он продолжает показывать самую высокую посещаемость. Это доказывает, что сегодня в стране наиболее успешен семейный контент.

Без «Огня» и «Огонька»

Второе и третье места по сборам заняли в этот уикенд, соответственно, «Дьявол в деталях» (53 млн руб.) и «Охотник на монстров» (33 млн). Детектив с Дензелом Вашингтоном при этом показывает явку в два раза больше, чем экранизация видеоигры с Миллой Йовович в главной роли. Он уже собрал более 150 млн рублей, вряд ли прокатчики рассчитывали на такой эффект от относительно камерного жанра: подобные фильмы люди чаще всего предпочитают смотреть дома, отдавая в кино предпочтение чистому зрелищу.

Таким образом, ни одна из новинок прошлой недели не поднялась выше пятого места, да и современный вестерн «Заступник» с Лиамом Нисоном вырвал с трудом. Ольга Зинякова считает, что «Дьявол в деталях» и «Охотник на монстров» были его прямыми конкурентами, и в этой борьбе картина Роберта Лоренца, постоянного партнера Клинта Иствуда, победить не смогла. И посещаемость у нее в пятерке лидеров самая низкая.

Выпал из топа «Огонь» студии ТРИТЭ, он собрал уже почти 900 млн рублей, но до миллиарда может не добраться. Его почти что тезка, «Огонек-огниво» по мотивам сказки Андерсена, был одной из интереснейших новинок прошлого уикенда, но стартовал на десятом месте. Качественная рисованная анимация, проработанный мир, яркие музыкальные номера и участие отечественных суперзвезд в озвучании не помогли мультику собрать кассу. Правда, кинотеатры в него не особенно и верили, отдав только 3% сеансов уикенда. Но и на них люди не пошли — у картины самая низкая наработка в десятке лидеров. Невысокие результаты проката мультфильма, считает Зинякова, связаны с вынужденной конкуренцией со всемирным хитом «Душа», а также недостатком рекламной и маркетинговой поддержки.

Зато очень убедительно, с премьерой в только что открывшемся после ремонта «Художественном», стартовала новая лента Ренаты Литвиновой «Северный ветер». По наработке она уступает только «Душе», и сарафан у нее очень положительный. Сейчас она на девятом месте, но не исключено, что к следующим выходным может и подняться в кассовом топе.

В ближайшие выходные наибольшим спросом среди свежих релизов будут пользоваться комедии «Родные» с Сергеем Буруновым и LOVE c Сергеем Светлаковым, а также хоррор «Приворот. Черное венчание» от создателей «Невесты» и «Пиковой дамы». Но что выберут влюбленные на свой главный день в году, предсказать трудно.