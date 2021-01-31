Лагутенко, Скорсезе и андроиды: что смотрят пользователи стримингов

Пока российская аудитория ходила на «Последнего богатыря», «Огонь», «Душу» и «Чудо-женщину», стриминги продолжали сражаться за новых и старых пользователей. Способов проведения досуга стало больше, так что выживет только самый эксклюзивный контент. «Известия» выбрали десять наиболее важных релизов, которые будут смотреть и обсуждать еще не один месяц .

«Мумий Тролль. Морская» (more.tv)

Это первый фильм из амбициозного цикла Сергея Минаева «Девяностые» . Эпоха сегодня в тренде, ее пытаются переосмыслить и демифологизировать, правда, в итоге создается просто другой миф. Из «лихих девяностых» этот период в жизни страны постепенно превращается в массовом сознании во время трогательных романтиков во всех сферах жизни . Романтики-политики хотели создать идеальное государственное устройство на обломках империи, романтики-бизнесмены сочетали авантюризм с филантропией, романтики-художники творили некоммерческое искусство, переворачивающее сознание. Среди героев цикла заявлены Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Алексей Венедиктов, Александр Любимов, Игорь Мишин и другие знаковые фигуры.

А пока — рассказ об альбоме, изменившем российскую музыку и вслед за «Опиумом» «Агаты Кристи» окончательно добившем русский рок. С помощью авторитетных спикеров, включающих самого Лагутенко, Александра Кушнира и Михаила Козырева, воссоздается атмосфера середины 1990-х, когда «челноки» вдруг становились влиятельными продюсерами, а новый диск можно было раздавать бесплатно , указав на обложке номера программных директоров радиостанций, чтобы новоиспеченные фанаты группы сразу звонили и требовали поставить эти треки в эфир. При этом самое забавное в фильме то, что, по словам Лагутенко, в Лондоне в тот момент творилось примерно то же самое.

«Нью-Йорк, или Не считается» (more.tv)

Оригинальное название этого сериала — Bridge and Tunnel. Это популярный и несколько обидный фразеологизм, так обычно называют людей, которые живут за пределами Манхэттена , но приезжают туда на работу или просто развлечься. То есть это Нью-Джерси, Коннектикут, Лонг-Айленд, иногда туда же включают районы самого Нью-Йорка: Бронкс, Квинс, Бруклин, Статен-Айленд. По смыслу примерно то же самое, что «замкадыш» . B&T — это всегда немного «деревенщина», человек второго сорта.

Лагутенко, Скорсезе и андроиды Фото: Epix Film Production

Таковы персонажи нового сериала. Живут они в Лонг-Айленде, на дворе начало 1980-х, везде звучит диско, герои молоды, и у них еще всё впереди. Джимми только вернулся домой после учебы, его зовут поработать фотографом на Аляску. Но девушка Джимми Джилл не хочет на север. Она мечтает о карьере дизайнера на Манхэттене. И многие их друзья тоже желают покорить этот островок благополучия и удачи, символ американского процветания. Ретросериал сделан в жанре драмеди, он красочный и музыкальный, хотя, конечно, не настолько стильный, как какой-нибудь «Голливуд».

«Топи» (КиноПоиск HD)

Оказывается, задолго до «Текста» Дмитрий Глуховский написал сценарий сериала «Топи» . Первая его версия была готова еще в 2011 году, когда он уже был известным автором серии «Москва 2033». Но работа затянулась, сериал в итоге начал выходить только сейчас, зато момент правильный: в кинотеатрах заканчиваются блокбастеры, а острых ощущений все равно хочется. Мистический триллер «Топи» как раз поможет справиться со скукой. А для кого-то он станет логическим продолжением катастрофы «Огонь» , где тоже играли в паре Иван Янковский и Тихон Жизневский. Ансамбль у «Топей» самый звездный: Катерина Шпица, Максим Суханов, Саша Бортич, Кирилл Полухин — и наверняка в следующих сериях появятся еще звезды, пока вышло только три. Режиссер — Владимир Мирзоев.

Лагутенко, Скорсезе и андроиды Фото: RSS Production

Топи — это название деревеньки в лесной глухомани. Рядом находится некий монастырь, где на регулярной основе творятся чудеса, так что туда в компании местных сталкеров ломятся паломники со всей России. Только есть условие: одному приезжать нельзя, обязательно взять с собой минимум трех товарищей. Молодой бизнесмен Денис, не желающий умирать от рака, мгновенно собрал даже четырех спутников, но в Топях сразу стало твориться что-то несусветное. Словно это не паломничество, а путешествие на тот свет. В фильме много мата и откровенных сцен, но зрителей онлайн-платформ этим удивить трудно. А вот на сюжет возлагаются большие надежды.

«Полет» (PREMIER)

Карантин в прошлом году начался с выходом сериала Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр». Тема изоляции там была очень к месту: некие террористы заперли сотрудников одного офиса и издевались над ними , а каждый новый эпизод рассказывал флешбэком биографию одного из несчастных. И выходило, что не просто так он здесь оказался. «Полет» от тех же продюсеров, Валерия Федоровича и Евгения Никишова (постановщик — Петр Тодоровский), устроен точно так же . Сидят в каком-то странном помещении несколько коллег, только почему-то в рваной одежде, с кровью на лицах и с большой сумкой с деньгами. И вспоминают, что было до этого.

А был один общий переломный момент. Они все должны были полететь одним рейсом, но опоздали на самолет, а тот вдруг разбился. Шок от этого чуда стал катализатором перемен в жизни героев, и всё это каким-то образом привело их сюда, к сумке с деньгами. Но и перед этим много чего произошло. Героиня Акиньшиной, например, только с виду примерная жена, но когда узнала об измене мужа, решила тоже повеселиться — открыто закрутила роман с начальником. Пронырливый юрист компании изводил девушек пошлыми шутками, но сам тайком решил начать жизнь заново. А ведь когда-то он сел пьяным за руль, и в результате погиб его сын. Эту роль сыграл Михаил Ефремов, она считается пророческой . Много всего произошло с персонажами, но, вероятно, мы узнаем только к финалу, как они оказались в коллизии «Бешеных псов».

«Совсем другие» (IVI)

Документальные сериалы — важнейший тренд в мире кино. По итогам года Google отрапортовал, что запрос «Король тигров» был самым популярным проектом среди всех относящихся к сериалам. И отечественные платформы стараются не отставать, запускают собственные аналоги. Пока в них больше журналистики и публицистики, чем кино, но если аудитория покажет заинтересованность, то, возможно, и мэтры авторского кино заинтересуются этой формой.

«Совсем другие» среди прочих новых доксериалов России — один из самых смелых содержательно. Это пять фильмов, каждый из которых посвящен преодолению важных личностных проблем . Например, герои части «Бодипозитив» — люди с внешностью, отличающейся от глянцевых стандартов красоты. Их заставляют стыдиться своего тела, а они вызывающе обнажают его в фотосессиях и дают понять всему миру, что сами любят себя именно такими. Персонажи «Депрессии» говорят о болезни, которую мало кто из окружающих воспринимает всерьез. Среди спикеров тут Павел Деревянко, который в перерывах между озвучанием «Конька-горбунка» рассказывает, как сам проходил через это не так давно. А во «Второй молодости» Ирина Хакамада объясняет, как меняла себя после 50. Это мотивационный сериал, и в нем, пожалуй, иногда слишком много оптимизма . Но авторы и не скрывают терапевтическую задачу.

«Бывшие» (3-й сезон, START)

Флагманский сериал онлайн-кинотеатра получил продолжение , и оно по настроению как нельзя лучше вписывается если не в наступивший год, то в только что прошедший точно. Клаустрофобия, безысходность, старые мосты вроде сожжены, но никак не рухнут окончательно. Будущее туманно и беспросветно. Дуэт Любови Аксеновой и Дениса Шведова к третьему сезону не растерял своей «химии» , он по-прежнему держит зрителя.

Главной приманкой для широкой аудитории в этот раз, правда, стали не они, а Полина Гагарина. У нее это первая кинороль , и Гагарина во всех интервью рассказывает, как трудно ей было сниматься в откровенных сценах. Героиня певицы — сорокалетняя писательница, наркоманка и алкоголичка, клиент психолога-консультанта Ильи, которого играет Шведов. Она еще и популярный блогер. Встреча с ней для Ильи становится возможностью справиться с личным кризисом. Но наивно думать, что прошлое так легко отпустит их обоих.

«Одна ночь в Майами» (Amazon Prime)

Оскаровская гонка в самом разгаре, и среди ее фаворитов часто звучит это название — «Одна ночь в Майами» , фильм злободневный и яркий, да еще и про реальных людей и их борьбу. Картину показали в Венеции вне конкурса, и с тех пор она более чем активно попадает на все американские фестивали и премии.

Лагутенко, Скорсезе и андроиды Фото: Snoot Entertainment

Действие фильма разворачивается в феврале 1964 года. Кассиус Клей, будущий Мухаммед Али, получил звание чемпиона мира по боксу, но он черный. Так что «приличная» компания ему не светит. Поэтому он проводит ночь в отеле в компании своих друзей: борца за права негров Малькольма Икса, футболиста Джима Брауна и певца Сэма Кука. Малькольма в следующем году убьют, Сэма Кука застрелят уже в конце 1964-го, Джим Браун жив до сих пор. Мухаммеда Али не стало в 2016-м. Их судьбы сложились по-разному, но эта их встреча, вымышленная, конечно, полна веры в счастливое будущее. И этот оптимизм до сих пор заразителен.

«Палмер» (Apple TV+)

Свежий релиз Apple не может похвастаться насыщенной фестивальной судьбой, его решили приберечь для онлайн-премьеры. Вероятно, правильно решили: эту картину ждали, у нее уже очень высокие рейтинги как у зрителей, так и у критиков, пусть даже все сходятся на том, что в ней нет ничего нового или удивительного . Это, как метко выразился один рецензент, «достойное» кино, медленное, наполненное внутренним драматизмом.

А еще это одна из лучших ролей Джастина Тимберлейка . Он играет бывшего спортсмена, звезду школьного американского футбола, который попал в тюрьму, отсидел, а теперь вот вернулся в свой родной городишко. Вид у парня довольно потрепанный, дома его ждет масса проблем, эдаких застарелых болячек. Но спасает Эдди Палмера встреча с одним мальчуганом, о котором некому больше позаботиться. Теперь у них с этим сиротой одна общая дорога — в будущее.

«Представьте, что вы в городе» (Netflix)

Мартин Скорсезе в XXI веке как документалист не менее, а часто и более интересен, чем как постановщик игрового кино . Великолепные картины о Бобе Дилане, Джордже Харрисоне, Элиа Казане, сериал «Блюз» — всё это уже классика жанра. В 2010 году Скорсезе снял картину «Фран Лебовиц. Ораторское искусство» — о знаменитой писательнице, интеллектуалке, публицисте и, пожалуй, сатирике, острот которой жаждет вся Америка.

Вероятно, количество записанных бесед Скорсезе с Лебовиц превысило критический уровень, и он сделал из них документальный сериал . И тот сразу стал одним из главных нетфликсовских хитов месяца, и афоризмы из этих семи эпизодов уже наводнили Сеть. В каком-то смысле это американский «Подстрочник», и стоит ожидать, что его расшифровка тоже когда-нибудь будет издана отдельной книгой.

«Ванда/Вижн» (Disney+)

Первый сериал студии «Марвел» не просто ответ «Хранителям» и артхаусное продолжение вселенной «Мстители». Это шоу позиционируется как самое дорогое в истории , каждый эпизод стоит более $25 млн. А еще его сравнивают с «Твин Пиксом», и отзывы о нем пока самые неоднозначные.

Лагутенко, Скорсезе и андроиды Фото: Marvel Studios Inc.