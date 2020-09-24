Царь Эдик: похож ли киношный «Стрельцов» на своего прототипа

Футбольный ретроблокбастер с бюджетом всего в 330 млн рублей выпускают в момент, когда окупиться в кино он точно не сможет. Даже «Довод» Кристофера Нолана едва перевалил за полмиллиарда сборов. Но на суперкассу никто, похоже, и не рассчитывает: лента все равно доберет свое на малом экране и у нее обязательно будет свой зритель. Всё это благодаря остроумному ходу, который сделали продюсер Алексей Учитель и его сын Илья, режиссер картины.

Оргии не было

Биография реального Эдуарда Стрельцова, конечно, не похожа на античную трагедию, однако в ней был драматический переломный момент. Лучший нападающий СССР, которого многие сравнивали с Пеле, в 1958 году сел в тюрьму. Его обвинили в изнасиловании, хотя обстоятельства того дела до сих пор туманны. Понятно, что была большая коллективная пьянка на даче, и Стрельцов с друзьями весело провели время с тремя девушками, а на следующий день за ними пришла милиция. О дальнейшем спорят до сих пор. Как бы то ни было, Стрельцову дали 12 лет, из которых он отсидел пять, после чего продолжил футбольную карьеру, но уже далеко не с такими блестящими результатами, как прежде.

Считается, что за всю историю советского футбола игрока лучше Стрельцова не было, поэтому гигантский срок, назначенный, как говорят, по личному указанию Хрущева, до сих пор остается одним из самых печальных событий для всех болельщиков страны — подрезанными крыльями, крахом надежд. Без него сборная СССР не прошла в чемпионате мира даже в полуфинал, с ним была обязана победить — по крайней мере в это верят фанаты.

То, как решит сюжетную линию с изнасилованием Илья Учитель, было не просто главной интригой картины, а краеугольным камнем. От этого зависели и жанр, и интонация, и финал, и система персонажей, и реакция зрителей, для которых Стрельцов либо святой, либо, если говорить о молодом поколении, никто, пустое место. Фамилия спортсмена зумерам, как признаются сами авторы картины, ничего не говорит. Для них просмотр фильма будет знакомством с легендой в одном из возможных ее прочтений.

Так вот, по мысли Ильи Учителя, никакой пьяной оргии в полном смысле слова не было. Стрельцов целомудренно спал на кровати, а его просто подставили. Это уже не спойлер, потому что ключевой сюжетный поворот после первых же показов картины стал достоянием общественности, причем довольно обсуждаемым. А почему так произошло, спросите вы? Логично ли, что Стрельцов — бонвиван, матерщинник, заядлый курильщик, ловелас — оказался вдруг совершенно ни при чем? А это не биографический фильм, сразу дает нам понять Илья Учитель. Это сюжет, «вдохновленный реальными событиями», как принято говорить в Голливуде.

Сказка о прошлом

Веселый, обаятельный, смелый, верный, немного хулиганистый юноша (Александр Петров) гениально играет в футбол и периодически попадает в смешные ситуации. Из них, как из анекдотов, в основном и соткано повествование. Стрельцов опаздывает на поезд и запрыгивает туда на полном ходу. Доказывает, что он «тот самый», точно попадая кочаном капусты прямо по вокзальному флюгеру. Устраивает (справедливую) драку за границей, рискуя стать невыездным, и кричит, что ему ничего не будет, потому что за него — лично Хрущев. В общем, человек, которому всё идет в руки, — эдакий фольклорный Иван-дурак, оттого особо милый и понятный.

Ни о каких курении, мате или любовных похождениях нет и речи: Стрельцов влюбляется в симпатичную Аллу (Стася Милославская) и остается верен ей. Он настоящий рыцарь во всех отношениях. Создатели картины сознательно убирают «неудобные» факты, говорящие об обратном, потому что (и это самое главное) «Стрельцов» — не спортивный байопик, как ошибочно пишут, а мелодрама с элементами комедии. Весь основной конфликт здесь сосредоточен на любовном треугольнике, где роль третьего лишнего выполняет влиятельный и не слишком чистоплотный аппаратчик Постников (великолепный Александр Яценко). Все настоящие проблемы Стрельцова связаны исключительно с этим человеком, потому что Политбюро, включая Хрущева и Брежнева, и весь народ всегда по умолчанию на стороне спортсмена. Мелодраматическая линия тянется красной нитью сквозь все забавные эпизоды, динамично нанизанные один на другой.

Именно жанром выделяется «Стрельцов» среди других спортивных отечественных фильмов, где авторы всё же делают драму. В «Легенде № 17» в основе конфликта лежат отношения игрока и тренера. В «Тренере» — борьба отстающего клуба за почетное место в Кубке России. В «Движении вверх» — целый ряд личных проблем игроков, мешающих успешной командной игре. В «Стрельцове» все трудности решаются мгновенно, играючи. Препятствием на пути к полному счастью героя может стать только один хитроумный злодей, претендующий на девушку и коварно плетущий паутину в лучших традициях индийского кино.

В этом ходе, выбранном молодым режиссером, сила фильма — светлой и оптимистичной сказки о великом прошлом советского футбола. И его же слабость — для тех, кто ожидал раскрытия драматичных подробностей жизни выдающегося спортсмена. Последних, впрочем, явно меньшинство. И оно, к слову, в кино ходит редко.