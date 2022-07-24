Детский эфир: просмотр российского видео для малышей вырос вдвое

Популярность мультфильмов и прочего видеоконтента для детей, созданного в РФ, стремительно растет, рассказали «Известиям» в медиакомпаниях. За год число просмотров такого контента в онлайн-кинотеатре more.tv выросло почти вдвое. Аналогичные показатели с начала года у детского видео и на Rutube. Ширится посещаемость специализированных развлекательных приложений — например, для совместного с ребенком придумывания сказок. Интерес к отечественным развлечениям для детей усиливается на фоне сокращения присутствия в России западной медиапродукции, а также роста цен на детские книжки, объясняют эксперты. В целом, в условиях кризиса и экономии пользователей, спрос на платное ТВ и услуги онлайн-кинотеатров будет увеличиваться — это самые доступные по цене семейные развлечения.

Такое кино

Во II квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года «Национальная медиа группа» (НМГ) фиксирует значительный, почти в два раза, рост числа просмотров у всех популярных детских «тайтлов» на онлайн-сервисе more.tv , рассказывает представитель НМГ Анна Айбашева. К примеру, среднемесячное количество зрителей, посмотревших сериал «Три кота», выросло на 85% . Схожий рост демонстрируют и другие шоу — «Царевны», «Развлечеба», «Лекс и Плу. Космические таксисты».

— Мы видим рост аудитории зрителей и у детского телеканала СТС Kids. Среди флагманских продуктов там: «Шоу Насти и Вовы», познавательная передача «Развлечеба», где главный герой Кубокот в интерактивном формате объясняет сложные правила русского языка и математики и при этом рассказывает обо всем, что интересно детям, — добавляет Анна Айбашева.

О повышенном интересе к детскому контенту говорят и в RuTube, входящей в «Газпром-Медиа холдинг». На этом хостинге число просмотров видео для самых маленьких зрителей выросло в два раза с начала года, рост в июле по отношению к маю — 24%, уточнил представитель компании.

Детский эфир1 Фото: ТАСС/DPA/Frank May

— На RuTube есть детский раздел, где широко представлен разнообразный образовательный и развлекательный контент. Это и популярные мультфильмы, проекты, каналы известных детских блогеров, и контент собственного производства, такой, как анимационный сериал, приуроченный к юбилею со дня рождения Петра I «Лесенка знаний », — рассказывает он.

Сейчас на стадии разработки находится детское приложение RuTube Kids, где будет представлен только детский контент, вручную отобранный редакторами сервиса, а также реализована функция родительского контроля и таймер просмотра.

В VK говорят, что об увеличении интереса к цифровым развлечениям для детей свидетельствует популярность его умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» : с начала этого года их было продано в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Это устройство VK позиционирует в том числе как развлекательный гаджет для детей и всей семьи.

— С «Марусей» можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, знакомиться с входящими в школьную программу произведениями художественной литературы, слушать сказки, музыку и звучание разных музыкальных инструментов, — перечислил пресс-секретарь VK Сергей Макаров.

Детский эфир2 Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Annette Riedl

За последние два месяца время, проводимое пользователями внутри «Сказаврии» (мобильное приложение интерактивных сказок для детей и родителей) выросло в 2,5 раза — с 9 до 24 минут, а заходить в приложение они стали в три раза чаще , утверждает гендиректор проекта Евгения Котова.

Повышенный спрос на детский контент отечественного производства и развлекательные приложения руководитель «Сказаврии» объясняет снижением доступности зарубежных аналогов.

— В кинотеатрах нет мировых детских премьер. Объявлено об уходе Paramount, уже закрылся канал Nickelodeon, который показывал мультсериалы для детей «Щенячий патруль», «Три кота», «Свинка Пеппа» и другие, — отмечает она.

Кроме того, по ее словам, сейчас наблюдается рост цен на детские книги и периодику. Из-за нехватки качественной бумаги, тонеров и запчастей для печатного оборудования цены на полиграфию выросли на 20–30%. А правами на самую ходовую печатную продукцию, вроде «Щенячьего патруля» или «Свинки Пеппы», владеют зарубежные компании, добавила Евгения Котова.

Детский эфир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одно сплошное телевидение

Помимо Nikelodeon с российского рынка ушли Cartoon Network, Boomerang, Jim Jam, дополнила независимый эксперт по ТВ и телеконтенту Яна Бельская. О планах ухода объявили телеканалы Fox (канал Baby TV) и Disney, но по факту пока этого не произошло, говорит она.

— На детский контент очень высокий и стабильный спрос. Сколько бы ни появлялось новых каналов, все они востребованы, все их неплохо смотрят. Ежегодно в РФ производится всё больше и больше детских шоу , — заметила Яна Бельская. — Но снимается его все-таки не так много, как сериалов, — поэтому удастся ли российским студиям закрыть потребности телеканалов в детском контенте, которые перестали продавать западные студии, — вопрос.

Из-за снижения доходов части населения станут недоступны поездки с детьми и другие развлечения, требующие расходов, считает эксперт. А платное ТВ и онлайн-кинотеатры — самое доступное развлечение, тарифы на эти услуги едва ли не самые низкие в мире: спрос на них, и следовательно на контент, в текущей экономической ситуации будет расти .

С тем, что в условиях кризиса платное ТВ и онлайн-кинотеатры становятся наиболее доступным по цене семейным развлечением, согласна и аналитик «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова.