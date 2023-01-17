Не утихают сборы: «Чебурашка» движется к пятому миллиарду

Лидером кассы российского кинотеатрального остаётся семейная комедия «Чебурашка». С 12 по 15 января общее число зрителей в залах страны составило 4,2 млн человек. Из них больше половины пошли именно на «Чебурашку», чем обеспечили картине рекордные показатели и немалую прибыль: общая касса составила более 4,1 млрд рублей. «Известия» подводят итоги уикенда.

Джейсон против Чебурашки

Праздники закончились, но кино остается популярным досугом среди россиян: посмотреть на новинки большого экрана за прошедший уикенд пришло 4,2 млн зрителей. Близкие к этим показатели были чуть больше года назад — с 16 по 19 декабря 2021 года. Тогда в кинотеатры сходило около 3,9 млн человек — чтобы посмотреть блокбастеры «Человек-паук: Нет пути домой» и «Матрица: Воскрешение». В этом году интерес зрителей прикован к «Чебурашке», боевику «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» и короткометражным фильмам, за которыми, как утверждает «Бюллетень кинопрокатчика», скрывается «Аватар: Путь воды».

Картина Дмитрия Дьяченко остается в лидерах по сборам среди российских фильмов уже третью неделю. «Чебурашка» смог переплюнуть двух других гигантов: «Холопа», который, по данным ЕАИС, собрал 3 млрд рублей, и «Аватара», заработавшего на территории России 3,5 млрд рублей. «Чебурашка» не только побил предыдущие рекорды, но и заработал 829 млн рублей за период с 12 по 15 января. Стало это возможным благодаря тому, что больше половины всех зрителей (2,7 млн) пошли именно на «Чебурашку».

— Фильму после январских праздников помогает двигаться сарафан — «Чебурашка» действительно очень хорошее и, что важно, универсальное кино практически для любой аудитории, — объяснила «Известиям» причину незатухающей популярности картины президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — На фильме смеются и плачут и взрослые, и дети. Сейчас уже можно сказать, что «Чебурашку» смотрит не только таргетная семейная аудитория, но и те, кто заинтересовался феноменом фильма. В больших городах сборы еще долго будут держаться за счет тех, кто возвращается из новогодних путешествий.

Условную конкуренцию семейной комедии составляет комедийный шпионский боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать», который занял вторую позицию в рейтинге сборов. За прошедший уикенд фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли заработал на отечественном рынке почти в четыре раза меньше «Чебурашки» ­­— 206 млн рублей. По данным ЕАИС, новая работа Гая Ричи освоила в общей сложности около 215 млн рублей, что примерно на 25% меньше его предыдущей картины «Гнев человеческий», собравшей 881 млн. В то же время фильм «Джентльмены» заработал в отечественном прокате 1,2 млрд рублей. Вырвавшись в лидеры, российская кинокартина продолжает опережать конкурентов. Общее количество сеансов между первой и второй позициями списка отличается на 9 тыс.: у лидера кинопроката 35 тыс., а у «серебряного призера» — 26,5 тыс. В среднем за один сеанс «Чебурашка» зарабатывает 23,5 тыс. рублей, а боевик Гая Ричи — 7 тыс.

Несмотря на жесткую конкуренцию, кинопрокатчики остаются довольны показателями «Фортуны».

— У нас Гай Ричи работает отлично. Мы давно и много занимались продвижением «Фортуны». Новинка показала старт чуть ниже, чем в первый уикенд удалось «Джентльменам», но это всё равно хороший показатель. Фильм будет собирать вдолгую, — уверена Ольга Зинякова.

Крадущиеся короткометражки, затаившийся «Аватар»

По данным ЕАИС, на третьем и четвертом местах по сборам оказались короткометражные фильмы «Комментатор», собравший 61 млн рублей, и «Три добрых дела», заработавший 58 млн рублей. Пятерку лидеров замыкает «Иван Царевич и Серый Волк 5». И если с очередным мультфильмом от «Мельницы» всё понятно: в новогодние праздники детская кинокартина показала себя неплохо, хотя ее главным конкурентом был «Чебурашка», — то с короткометражными фильмами всё немного сложнее.

Согласно ЕАИС, среднее количество зрителей на один сеанс «Комментатора» составляет 160 человек. Эта цифра превышает средние показатели «Чебурашки» и «Операции: Фортуна» вместе взятые. Близкие цифры у короткометражного фильма «Мужчины не плачут», занимающего 10-ю позицию в рейтинге кассовых сборов уикенда: за сеанс на него в среднем приходило 149 человек.

За ними, по версии «Бюллетеня кинопрокатчика», скрываются показы новинки от Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Издание утверждает, что формально зрители покупают билет на короткометражку, а западную картину им показывают «предсеансовым обслуживанием». Такие обходные пути используют потому, что у кинотеатров нет прокатного удостоверения на «Аватар». Поэтому данные о показах, билетах и количестве зрителей не отображаются в ЕАИС. Так что точно подсчитать кассовые сборы и просмотры работы Кэмерона вряд ли получится.

Однако «Бюллетень кинопрокатчика» взялся подсчитать сборы всех короткометражных фильмов уикенда, получилась цифра около 190 млн рублей. Это укрепляет реальную позицию картины о синих инопланетянах на третьем месте и приближает ее к боевику Гая Ричи. Цифры у продолжения «Аватара» в России могут быть и выше. В международном прокате он уже заработал $1,33 млрд и, по прогнозам аналитиков, в ближайшую неделю обойдет блокбастер «Мстители: война бесконечности», собравший $1,37 млрд.

О короткометражном прикрытии «Аватара» свидетельствуют и другие цифры. По данным ЕАИС, за уикенд «Комментатор» собрал порядка 61 млн рублей; «Три добрых дела» — 58 млн; «Быстрые свидания» — 22,8 млн, «Мужчины не плачут» — 13,6 млн и, наконец, «Вижу» заработал 13 млн рублей. Информационный портал «ПрофиСинема» к списку короткометражек, «прикрывающих» собой новый «Аватар», также добавляет «Про маму» (5,6 млн), «Ушла по-чеховски» (3,4 млн) и «Митинг on/off» (1 млн). В общей сложности у этих фильмов выходит около 180 млн рублей, которые можно приписать работе Джеймса Кэмерона.

Как считает Ольга Зинякова, к концу месяца главные позиции будут выглядеть так: первое место себе обеспечит «Чебурашка» и соберет кассу свыше 5 млрд рублей, а далее будет фильм Гая Ричи. Также, по мнению Ольги Зиняковой, хорошие шансы на сборы у семейного анимационного фильма «Изумительный Морис».