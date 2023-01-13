Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения

Российские киносети начали показывать «Аватар: Путь воды» уже не в отдельных кинотеатрах, а массово. Примерно 30% кинотеатров дают «Аватар» в качестве 48 кадров в секунду — то есть в том же формате, который идет и в большей части залов Европы и Северной Америки, узнали «Известия». Источники в самих сетях утверждают, что ждут массовых проверок и штрафов от Минкультуры размером в 100–200 тыс. рублей, ведь прокатного удостоверения у «Аватара 2» нет. В том, какие санкции угрожают кинотеатрам и насколько они реальны, разбирались «Известия».

Десять «Чебурашек» и вечные каникулы

В конце декабря много говорили о том, что нужно дождаться конца новогодних каникул и выпустить «Аватар 2», поскольку российские релизы исчерпают свой потенциал. Хотя, как писали «Известия», далеко не все участники рынка согласились ждать января и упускать свою выгоду. Уже в 20-х числах декабря сеансы «Аватара 2» шли по всей стране, и если сначала это были большей частью показы в 2D, то очень скоро подоспели и 3D-копии высокого качества с профессиональным дубляжом. Но к показу всё же не подключилось большинство киносетей — они ждали 12 января.

Скрытый «Аватар» Фото: 20th Century Studios

В этот день главное индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что четыре российские короткометражки к 15:30 дня показали невероятные сборы общей сложностью более 18 млн рублей и вошли в топ-10 российской кассы. Еще четыре короткометражки собрали поменьше, но вошли в топ-20 национальной кассы. «БК» сделал вывод, что это сборы «Аватара 2», и заявил, что будет суммировать эти цифры и заявлять это как кассу фильма на территории РФ.

Механизм этот отработан за прошлые месяцы: голливудские фильмы показываются «предсеансовым обслуживанием». То есть вы покупаете билет на российскую короткометражку, но предупреждены, что перед ней вам покажут «Аватар 2» или другой голливудский блокбастер. Делается это потому, что если фильм показывается без прокатного удостоверения (далее — ПУ) и данные о его показе не идут в систему ЕАИС, национальную базу Фонда кино по кинопоказу, курируемую Минкультуры, то нарушителя оштрафуют на 4% годовой выручки, пояснили источники «Известий». А для того чтобы система принимала данные о билетах, показывают фильм с ПУ (ту самую короткометражку), отчисляя лицензионные платежи от подобного сеанса российской картине и в РАО. Данные об этом идут в ЕАИС, но «Аватар 2» всё равно показывается без ПУ, и в случае выявления нарушения штраф будет 50 тыс. на первый раз, а в последующие — 100–200 тыс. рублей, в зависимости от решения суда.

Другой источник «Известий» в киносетях допускает, что Минкультуры, которое прекрасно осведомлено об этой лазейке в законодательстве, будет бороться с демонстрацией «Аватара» и проводить проверки по выявлению нарушений по всей стране.

— Но в отсутствие какой-либо существенной поддержки от государства кинотеатры готовы скорее заплатить штрафы, чем отказаться показывать голливудское кино ушедших из России студий , — объяснил собеседник редакции.

Причина проста: дефицит контента. Успехи «Чебурашки», который стал за праздники самым кассовым отечественным фильмом в истории, киносети не переубеждают.

— Нам нужно десять таких «Чебурашек» и десять таких новогодних каникул, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс,— сказал «Известиям» владелец одной региональной киносети . И отметил, что кинотеатры не верят, что за 2023 год в России удастся выпустить столько национального кино, чтобы его хватило для заполняемости залов.

А судьям кто?

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Известиям» сообщили, что в связи с показами фильмов без ПУ (т.е. по статье 14.58 КоАП) было в прошлом году всего два процесса, причем оба закончились для кинотеатров без штрафов : в первом случае (показ второго «Доктора Стрэнджа») ответственность была возложена на арендатора зала, во втором суд (новые «Миньоны») ограничился предупреждением, хотя мог взыскать 50 тыс. рублей как за первое нарушение действующего закона. Ассоциация владельцев кинотеатров зафиксировала более 50 исков к кинотеатрам по итогам 2022 года, причем нередко решением подобных процессов был именно штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

— Вопрос не в том, какую ответственность несет кинотеатр, а кто является «кинотеатром». Фильм демонстрировался в некотором помещении. Собственник — ответчик. Из дела следует, что ответчик, которому пытались вменить демонстрацию фильма без прокатного удостоверения, фильм не демонстрировал, поскольку помещение это сдал в аренду физлицу. И это физлицо уже демонстрировало фильм (обязавшись при этом в договоре аренды при демонстрации фильмов не нарушать законодательства об авторских и смежных правах). Суд совершенно справедливо признал отсутствие в действиях ответчика состава административного правонарушения, поскольку лично ответчик нарушения не совершал. — объяснил «Известиям» прецедент с арендатором Дмитрий Савочкин, партнер, адвокат юридической компании «Сотби».

Скрытый «Аватар» Фото: Marvel Studios Inc.

Никаких данных о том, было ли заведено дело на арендатора в случае со «Стрэнджем», у пресс-службы нет.

Чтобы дело дошло именно до судебного процесса, должна выстроиться определенная цепочка событий. Надзорные функции возложены на территориальные органы Министерства культуры РФ. Но ведомства начинают проверку не по собственному почину, а по обращению граждан.

— Можно направить обращение в письменном виде нам или в Минкультуры, — сказали «Известиям» в управлении Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу. — Можно написать на сайт в разделе «Обращение граждан» или прислать на адрес управления по почте. Мы рассматриваем это обращение. Возможно, будет дополнительная проверка фактов, приведенных в нем. Затем будут предприняты меры реагирования. Если вы говорите, что у фильма нет прокатного удостоверения, то нам надо проверить, а нет ли его на самом деле. К нашей ли компетенции относится это обращение. Мы тоже должны проверить. Тогда мы перешлем его в орган, ответственный за это.

Далее будет отправлена проверка в кинотеатр — идет или нет фильм, как реализуются билеты, кто ответственный за это. Потому что кинотеатр может предоставить только площадку, а показывать фильмы могут сторонние организации. Нужно разбираться, кто виноват, кого наказывать, добавили в управлении.

— По федеральному закону №59 обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней. После вам придет ответ о результатах, — добавили там.

По словам сотрудника, по Санкт-Петербургу обращений было мало, а вот из Калининграда летом — довольно много.

Столичные чиновники действуют тем же образом.

Скрытый «Аватар» Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg

— Чтобы привлечь к административной ответственности демонстратора фильма по статье 14.58 КоАП, надо указать кинотеатр, но стоит понимать, что кинотеатр — только место, — пояснили в управлении Министерства культуры РФ по Центральному федеральному округу. — У вас на руках должен быть достаточный перечень фактических доказательств. Первым делом, билет. Без него нельзя привлечь к ответственности. Если вы покупали электронный билет, то придется распечатать его заказ.

Фактом, подтверждающим показ фильма, может быть и видео из кинозала, но ведь снимать в залах, как известно, нельзя. Далее управление отправляет запрос в Фонд кино. Там проверят, есть ли на самом деле такой билет по системе ЕАИС. Как рассказал источник «Известий», привлечь к ответственности кинотеатр чаще всего фактически невозможно. Он предоставляет площадку для демонстрации фильмов арендаторам. Их может быть несколько. А после показа нелегального фильма ИП или ЧП просто самоликвидируются. Только те, кто играет вдолгую, может быть наказан .

— Я тоже слышал о подобных историях, — сказал «Известиям» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. — Но всё же большинство киносетей использует именно вариант «предсеансового обслуживания», по которому, с одной стороны, кинотеатр пытается отчитаться за проданный билет, минимизируя нарушения законодательства, а с другой стороны, этим отчетом подтверждает факт показа нелицензионного «Аватара 2» в кинотеатре, навлекая на себя штрафы. Но в этом варианте как минимум билет пробивается, налоги платятся, и российский фильм получает лицензионные платежи с полного сеанса.

Другие источники «Известий» (большая их часть в административных органах и в киносетях попросила их не называть) отмечают, что до февраля 2022 года проверки кинотеатров были более частыми и системными. Например, Disney или другая крупная компания могла заказать Фонду кино как коммерческую услугу проверку кинотеатров, чтобы выяснить, не крутят ли там их блокбастеры без отчислений правообладателей. Тогда нанимались специальные люди, которые приходили в кинотеатры, покупали билеты, шли на сеансы, составляли подробные отчеты. Сейчас такие проверки никто не заказывает, ведь американские компании ушли с рынка. И выявить любые нарушения стало куда сложнее.

Месяц назад в ответ на запрос «Известий» в Минкультуры сообщили, что с лета 2022 года был оштрафован ряд кинотеатров и кинозалов в Москве и в десяти регионах России. Штрафы были за показ фильмов «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство», «Базз Лайтер», «Красное уведомление», «Тор: Любовь и гром». Ведомство заверило, что в настоящее время продолжается постоянный мониторинг подобных нарушений. И он действительно, как видно, продолжается, просто всё это слишком сложно и долго.

Получается, что, хотя кинотеатры ждут проверок и штрафов, реальная угроза для показчиков «Аватара» не так уж велика: бдительных граждан, считающих , что кинотеатры «сеют зло», не так уж много, правообладатель фильма Disney проверку не закажет, а даже если она будет проведена, то штрафы последуют нескоро. А быть может, их и вовсе не будет.