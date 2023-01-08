Пусть бежит неуклюже: «Чебурашка» опережает, Гергиев отмечает, Новосибирск строит
Лидером новогоднего проката стал семейный фильм «Чебурашка» — фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского и дань памяти советскому детству. Государственный академический Малый театр поддержал российских военнослужащих концертными выступлениями. На XI Крещенском фестивале в Московском театре «Новая опера» состоится первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса. Валерий Гергиев, оркестр и солисты Мариинского театра открыли Год Рахманинова. XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры завершается 8 января в Новосибирске, новогодней столице России 2022–2023 годов. Рождественский фестиваль «Донбасс и Zабайкалье. Вместе» проходит в Чите: в программе — классическая музыка, рок, литературные вечера. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.
«Чебурашка» против «Холопа»
Лидером новогоднего проката стал семейный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Свой бюджет — 850 млн рублей — он окупил за три дня, собрав за 1–3 января 853 млн. Общая касса фильма за шесть дней проката (с учетом превью) составила 2,162 млрд рублей, что стало пятым результатом в топе самых кассовых российских картин. По прогнозу экспертов, «Чебурашка» вполне может достигнуть отметки сборов в 4 млрд руб. и опередить нынешнего российского лидера — кинокомедию «Холоп».
Новый проект совмещает игровой формат с анимацией в технологии CGI. В картине снялись Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова. Рисованного Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.
Актеры с семьями на премьере фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко
— «Чебурашка» — не экранизация, а скорее фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского, — считает обозреватель «Известий», критик Дарья Ефремова. — Случайно, прямо как Степа Лиходеев в Ялту, герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает замкнутого старика-садовника (Сергей Гармаш), не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке.
По словам эксперта, долгожданная семейная премьера от автора «О чем говорят мужчины» и «Последнего богатыря» задумывалась как дань памяти советскому детству, и в любом случае старый советский мультик захочется пересмотреть.
Быть со страной
Государственный академический Малый театр поддержал российских военнослужащих концертными выступлениями. По возвращении из гастрольной поездки по воинским частям актеры театра, заслуженные артисты России Юлия Зыкова и Андрей Чубченко рассказали «Известиям» о том, как и где работают агитбригады и что просят исполнить в Донбассе.
Юлия Зыкова (в центре) с бойцами 100-й бригады ДНР
— В агитбригады надо идти только по зову сердца, — считает Анатолий Чубченко. — Иначе появятся люди, которые не хотят ехать, а их заставили. И эту отрицательную энергию люди там будут считывать. Пусть работают те, кто этого хочет, у нас таких достаточно.
По словам актера, среди его коллег много людей неравнодушных, уверенных в том, что долг деятелей искусства — быть вместе со страной, поддержать наших ребят.
Андрей Чубченко на концерте в воинской части
— Мы росли в Советском Союзе. Нам не только говорили о патриотизме, чести, совести, всё это существовало. Мы видели людей, которые любили Родину. Потом это стало нивелироваться, уничтожаться. Появились фильмы, сериалы, дискредитирующие армию. Отток пошел из этой профессии. Сейчас происходит, я считаю, её возрождение. Видно, что армия у нас есть. Попав в воинские части, я убедился, что всё правильно делается, — подытожил заслуженный артист.
Крещенские напевы
Объявлена программа 11-го Крещенского фестиваля, который С 19 по 29 января состоится в Московском театре «Новая опера» им. Е.В. Колобова. В программе семи вечеров — показ концертных версий всех опер Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летию композитора, симфонические и камерные концерты, одноактные балеты Татьяны Багановой, Алессандро Каггеджи, Максима Петрова и Александра Сергеева, а также первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса. Композитор приурочил ее к 60-летию американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Крещенский фестиваль в «Новой опере». Перевернутый концерт «На конец времени»
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе театра, ежегодный зимний фестиваль был задуман в 2005 году в память об основателе театра Евгении Колобове (1946–2003) и всегда открывается в день его рождения 19 января.
— Задачей форума было и остается открытие новых имен и сочинений. Впервые в «Новой опере» симфоническую программу представит дирижер Филипп Чижевский, известный яркими, неожиданными интерпретациями, — отметили в пресс-службе.
Рахманинов навсегда
Валерий Гергиев, оркестр и солисты Мариинского театра открыли Год Рахманинова: 5 января на Новой сцене состоялся первый юбилейный концерт. Под управлением маэстро прозвучали опера «Алеко» в концертной версии, «Симфонические танцы» и Рапсодия на тему Паганини, в которой солировала пианистка Ева Геворгян, лауреат Международного конкурса имени Рахманинова.
Художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во время концерта
— Наше общее желание — отметить музыкой 150-летие со дня рождения композитора. В Мариинском за этот год можно будет услышать почти все сочинения Сергея Васильевича, — пообещал Валерий Гергиев. — Его музыка в исполнении наших артистов прозвучит и на его родине в Великом Новгороде, и в имении Рахманиновых на Тамбовщине. Мы также думаем о Воткинске, родине Чайковского, и о Клине.
Кроме того, по словам Валерия Гергиева, сочинения Рахманинова будут представлены в филиалах театра во Владивостоке и Владикавказе.
Три метра снега
XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры завершается 8 января в Новосибирске. Город имеет статус новогодней столицы России 2022–2023 годов, и тема смотра соответствующая: «Вся Россия в моем городе».
— Площадкой стал Центральный парк, где выставили свои скульптуры 12 команд мастеров из городов нашей страны и стран ближнего зарубежья, — рассказали «Известиям» в пресс-службе форума. — Это Купино, Красноярск, Омск, Хабаровск, Байкальск, Якутск, Геленджик, Сочи, Новороссийск, Казахстан. Для композиций были заготовлены снежные блоки 2,5 на 2,5 м и высотой 3 м.
История фестиваля началась в 2000 году, когда команда скульпторов из Новосибирска приняла участие в международном фестивале снежной скульптуры в японском городе-побратиме Саппоро и решила провести аналогичный форум в родном городе. В прошлом году победителями стали мастера из Смоленска, создавшие из снега изображение Александра Невского. Скульптуры будут украшать Центральный парк до 24 января.
Только поступки
Рождественский фестиваль «Донбасс и Zабайкалье. Вместе» проходит в Чите. В афише — концерты классической музыки, рок-концерты, литературные вечера.
Среди участников — скрипач Петр Лундстрем и пианист Олег Худяков, исполнившие произведения Моцарта, Брамса, Баха, Сен-Санса; группа «Джанго» и поэтесса Анна Ревякина, выступившие для военнослужащих, а также рок-группа «Калинов Мост». Вместе с поэтессой Анной Долгаревой музыканты представили программу, соединившую рок-музыку со славянской этникой и мифологией.
Скрипач Петр Лундстрем
— Фестиваль не случайно проводится на забайкальской земле — жители края активно поддерживают российских военнослужащих в Донбассе. В афишу форума включены музыка и стихи, звучавшие там. Исполняют их деятели искусства, которые поступками, а не словами дают людям веру в силу духа и патриотические ценности, — рассказали «Известиям в пресс-службе Забайкальской краевой филармонии.
Фестиваль завершится 9 января выступлением поэта, переводчика, публициста Игоря Караулова и группы «Зверобой».
Как «Челюскин» во льдах
Сплав иммерсивного спектакля и новогоднего утренника — в Театре Образцова дают представление «Новогодняя экспедиция. По следам Черного кролика». Оно проходит не в самом театре, а рядом с ним, в Образцовпарке, где детям вместе с их родителями предлагается ощутить себя членами экспедиции «Челюскина», которые застряли среди торосов, но не приуныли.
На старте всех пускают в шатер с фотографиями экспедиции, где, в частности, выясняется, что артист театра Роберт Ляпидевский — сын того самого Анатолия Ляпидевского, который вывозил членов лагеря Отто Шмидта на большую землю. А затем начинается квест в поисках черного тюленекролика. Причем родителям не удастся тихо померзнуть в сторонке: им придется самим толкать ледокол с прыгающими на нем детьми, взбираться по канату на гребни торосов, бегать вокруг лежбища йети и участвовать в шаманском обряде Хозяйки Севера. Потом еще танцевать всем вместе с гигантскими белыми медведями и подпевать веселым пингвинам в сомбреро и с банджо.
— Эта идея родилась в прошлом году во время пандемии, — рассказал «Известиям» режиссер спектакля Борис Константинов. — Новый год — это чудесное время, когда люди всего мира берутся за руки и водят хороводы вокруг елки. Ковид все это отменил. Поэтому идея была очень простая – раз в помещениях собираться нельзя, выйдем на улицы, будем держаться за руки в варежках. Никаких первоисточников, никаких мифов, только воспоминания детства!
Здесь не фольклор, здесь просто желание пригласить всех во двор поиграть. «Хотелось, чтобы это был не сделанный спектакль, а некий путь, предложенный нами, но как мы его пройдем, зависит от зрителей», заключил режиссер.