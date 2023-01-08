Пусть бежит неуклюже: «Чебурашка» опережает, Гергиев отмечает, Новосибирск строит

Лидером новогоднего проката стал семейный фильм «Чебурашка» — фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского и дань памяти советскому детству. Государственный академический Малый театр поддержал российских военнослужащих концертными выступлениями. На XI Крещенском фестивале в Московском театре «Новая опера» состоится первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса. Валерий Гергиев, оркестр и солисты Мариинского театра открыли Год Рахманинова. XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры завершается 8 января в Новосибирске, новогодней столице России 2022–2023 годов. Рождественский фестиваль «Донбасс и Zабайкалье. Вместе» проходит в Чите: в программе — классическая музыка, рок, литературные вечера. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

«Чебурашка» против «Холопа»

Лидером новогоднего проката стал семейный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Свой бюджет — 850 млн рублей — он окупил за три дня, собрав за 1–3 января 853 млн . Общая касса фильма за шесть дней проката (с учетом превью) составила 2,162 млрд рублей, что стало пятым результатом в топе самых кассовых российских картин. По прогнозу экспертов, «Чебурашка» вполне может достигнуть отметки сборов в 4 млрд руб. и опередить нынешнего российского лидера — кинокомедию «Холоп».

Новый проект совмещает игровой формат с анимацией в технологии CGI. В картине снялись Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова. Рисованного Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

Пусть бежит неуклюже Актеры с семьями на премьере фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— «Чебурашка» — не экранизация, а скорее фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского, — считает обозреватель «Известий», критик Дарья Ефремова. — Случайно, прямо как Степа Лиходеев в Ялту, герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает замкнутого старика-садовника (Сергей Гармаш), не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке.

По словам эксперта, долгожданная семейная премьера от автора «О чем говорят мужчины» и «Последнего богатыря» задумывалась как дань памяти советскому детству, и в любом случае старый советский мультик захочется пересмотреть.

Быть со страной

Государственный академический Малый театр поддержал российских военнослужащих концертными выступлениями . По возвращении из гастрольной поездки по воинским частям актеры театра, заслуженные артисты России Юлия Зыкова и Андрей Чубченко рассказали «Известиям» о том, как и где работают агитбригады и что просят исполнить в Донбассе.

Пусть бежит неуклюже Юлия Зыкова (в центре) с бойцами 100-й бригады ДНР Фото: Из личного архива Юлии Зыковой

— В агитбригады надо идти только по зову сердца, — считает Анатолий Чубченко. — Иначе появятся люди, которые не хотят ехать, а их заставили. И эту отрицательную энергию люди там будут считывать. Пусть работают те, кто этого хочет, у нас таких достаточно.

По словам актера, среди его коллег много людей неравнодушных, уверенных в том, что долг деятелей искусства — быть вместе со страной, поддержать наших ребят.

Пусть бежит неуклюже Андрей Чубченко на концерте в воинской части Фото: Из личного архива Андрея Чубченко

— Мы росли в Советском Союзе. Нам не только говорили о патриотизме, чести, совести, всё это существовало. Мы видели людей, которые любили Родину. Потом это стало нивелироваться, уничтожаться. Появились фильмы, сериалы, дискредитирующие армию. Отток пошел из этой профессии. Сейчас происходит, я считаю, её возрождение. Видно, что армия у нас есть. Попав в воинские части, я убедился, что всё правильно делается, — подытожил заслуженный артист.

Крещенские напевы

Объявлена программа 11-го Крещенского фестиваля, который С 19 по 29 января состоится в Московском театре «Новая опера» им. Е.В. Колобова. В программе семи вечеров — показ концертных версий всех опер Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летию композитора , симфонические и камерные концерты, одноактные балеты Татьяны Багановой, Алессандро Каггеджи, Максима Петрова и Александра Сергеева, а также первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса. Композитор приурочил ее к 60-летию американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Пусть бежит неуклюже Крещенский фестиваль в «Новой опере». Перевернутый концерт «На конец времени» Фото: novayaopera.ru

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе театра, ежегодный зимний фестиваль был задуман в 2005 году в память об основателе театра Евгении Колобове (1946–2003) и всегда открывается в день его рождения 19 января.

— Задачей форума было и остается открытие новых имен и сочинений. Впервые в «Новой опере» симфоническую программу представит дирижер Филипп Чижевский, известный яркими, неожиданными интерпретациями, — отметили в пресс-службе.

Рахманинов навсегда

Валерий Гергиев, оркестр и солисты Мариинского театра открыли Год Рахманинова: 5 января на Новой сцене состоялся первый юбилейный концерт. Под управлением маэстро прозвучали опера «Алеко» в концертной версии, «Симфонические танцы» и Рапсодия на тему Паганини, в которой солировала пианистка Ева Геворгян, лауреат Международного конкурса имени Рахманинова.

Пусть бежит неуклюже Художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во время концерта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Наше общее желание — отметить музыкой 150-летие со дня рождения композитора. В Мариинском за этот год можно будет услышать почти все сочинения Сергея Васильевича, — пообещал Валерий Гергиев. — Его музыка в исполнении наших артистов прозвучит и на его родине в Великом Новгороде, и в имении Рахманиновых на Тамбовщине. Мы также думаем о Воткинске, родине Чайковского, и о Клине.

Кроме того, по словам Валерия Гергиева, сочинения Рахманинова будут представлены в филиалах театра во Владивостоке и Владикавказе.

Три метра снега

XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры завершается 8 января в Новосибирске. Город имеет статус новогодней столицы России 2022–2023 годов, и тема смотра соответствующая: «Вся Россия в моем городе».

— Площадкой стал Центральный парк, где выставили свои скульптуры 12 команд мастеров из городов нашей страны и стран ближнего зарубежья, — рассказали «Известиям» в пресс-службе форума. — Это Купино, Красноярск, Омск, Хабаровск, Байкальск, Якутск, Геленджик, Сочи, Новороссийск, Казахстан. Для композиций были заготовлены снежные блоки 2,5 на 2,5 м и высотой 3 м.

Пусть бежит неуклюже Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

История фестиваля началась в 2000 году, когда команда скульпторов из Новосибирска приняла участие в международном фестивале снежной скульптуры в японском городе-побратиме Саппоро и решила провести аналогичный форум в родном городе. В прошлом году победителями стали мастера из Смоленска, создавшие из снега изображение Александра Невского. Скульптуры будут украшать Центральный парк до 24 января.

Только поступки

Рождественский фестиваль «Донбасс и Zабайкалье. Вместе» проходит в Чите. В афише — концерты классической музыки, рок-концерты, литературные вечера.

Среди участников — скрипач Петр Лундстрем и пианист Олег Худяков, исполнившие произведения Моцарта, Брамса, Баха, Сен-Санса; группа «Джанго» и поэтесса Анна Ревякина, выступившие для военнослужащих, а также рок-группа «Калинов Мост». Вместе с поэтессой Анной Долгаревой музыканты представили программу, соединившую рок-музыку со славянской этникой и мифологией.

Пусть бежит неуклюже Скрипач Петр Лундстрем Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Фестиваль не случайно проводится на забайкальской земле — жители края активно поддерживают российских военнослужащих в Донбассе. В афишу форума включены музыка и стихи, звучавшие там. Исполняют их деятели искусства, которые поступками, а не словами дают людям веру в силу духа и патриотические ценности, — рассказали «Известиям в пресс-службе Забайкальской краевой филармонии.

Фестиваль завершится 9 января выступлением поэта, переводчика, публициста Игоря Караулова и группы «Зверобой».

Как «Челюскин» во льдах

Сплав иммерсивного спектакля и новогоднего утренника — в Театре Образцова дают представление «Новогодняя экспедиция. По следам Черного кролика». Оно проходит не в самом театре, а рядом с ним, в Образцовпарке, где детям вместе с их родителями предлагается ощутить себя членами экспедиции «Челюскина», которые застряли среди торосов, но не приуныли.

На старте всех пускают в шатер с фотографиями экспедиции, где, в частности, выясняется, что артист театра Роберт Ляпидевский — сын того самого Анатолия Ляпидевского, который вывозил членов лагеря Отто Шмидта на большую землю . А затем начинается квест в поисках черного тюленекролика. Причем родителям не удастся тихо померзнуть в сторонке: им придется самим толкать ледокол с прыгающими на нем детьми, взбираться по канату на гребни торосов, бегать вокруг лежбища йети и участвовать в шаманском обряде Хозяйки Севера. Потом еще танцевать всем вместе с гигантскими белыми медведями и подпевать веселым пингвинам в сомбреро и с банджо.

— Эта идея родилась в прошлом году во время пандемии, — рассказал «Известиям» режиссер спектакля Борис Константинов. — Новый год — это чудесное время, когда люди всего мира берутся за руки и водят хороводы вокруг елки. Ковид все это отменил. Поэтому идея была очень простая – раз в помещениях собираться нельзя, выйдем на улицы, будем держаться за руки в варежках. Никаких первоисточников, никаких мифов, только воспоминания детства!

Здесь не фольклор, здесь просто желание пригласить всех во двор поиграть. «Хотелось, чтобы это был не сделанный спектакль, а некий путь, предложенный нами, но как мы его пройдем, зависит от зрителей», заключил режиссер.