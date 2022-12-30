Теперь он «Чебурашка»: белорусская ушастая овчарка и чертов гений

Главный сюрприз новогоднего проката — премьера «Аватара: Путь воды» Джеймса Кэмерона, которая выйдет в российских кинотеатрах в нелицензированной, но качественной копии. Среди отечественных праздничных хитов — семейная игровая лента «Чебурашка» с Сергеем Гармашем в роли не совсем крокодила, ромком «Елки-иголки», пятая часть франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» с Никитой Ефремовым и не меняющимся Иваном и автобиографическая драма Григория Константинопольского «Клипмейкеры».

«Клипмейкеры»

18+

Режиссер: Григорий Константинопольский. В ролях: Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Арам Вардеванян, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина и другие

Фото: Кинокомпания CTB / СТВ

1992 год — жесткое время для Гриши Византийского, известного среди московской богемы как «отличный реж» и «чертов гений». Он знает формулу крутого музыкального видео: «Просто дизайн и немного драматургии». Этот универсальный рецепт работает с самыми яркими поп-звездами: Богданом Титомиром, Владимиром Пресняковым, Кристиной Орбакайте и Ликой Стар. Правда, мало кто догадывается, что Гриша и его такие же гениальные друзья, делающие то, чего раньше никто не делал, немного нищие и за их жизнь никто не даст и гроша. Зато эта жизнь, где реальность обгоняет фантазии, похожа на роскошный клип, где утонченные девушки модельной внешности мечтают стать музами режиссеров и являться им во сне голыми и прекрасными, чтобы вдохновлять на подвиги. Но постоянно везти клипмейкерам не может, и однажды они узнают главное правило жестокой игры, в которую они ввязались: выигрывает тот, кто живет на полчаса дольше.

Закадровый голос в трейлере впервые за много лет озвучил Леонид Володарский — один из четырех легендарных синхронных переводчиков, чьи голоса звучали на VHS-видеокассетах с записями иностранных фильмов, появившихся в России в конце 1980-х.

Как рассказывает Григорий Константинопольский, «этот фильм был придуман как рассказ о любимых людях».

— Возможно, эта история и выглядит как автобиография, но в ней пять главных героев, и все они самоценны, все выписаны подробно. Про каждого есть отдельная новелла. Все характеры в фильме очень обаятельные. Понятно, что многое выдумано, но многое было на самом деле. Пойди узнай, что выдумано, а что нет, — говорит режиссер.

«Чебурашка»

Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева

6+

Долгожданная семейная премьера от автора «О чем говорят мужчины» и «Последнего богатыря» с Сергеем Гармашем в роли крокодила Гены, который оказался не совсем крокодилом, задумывалась как дань памяти советскому детству. Впрочем, судя по предпродажам, а в формате превью фильм заработал 10,5 млн рублей, живой интерес к анимированному пушистому зверьку из страны апельсинов проявили и те, для кого СССР такая же далекая история, как рабовладельческий строй и Куликовская битва. Доказательство — оживленные споры вокруг внешнего вида «белорусской ушастой овчарки» в Сети, где негативных отзывов было много больше, чем положительных.

Так или иначе, новый «Чебурашка» — не экранизация, а скорее фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского.

Неведома зверушка живет в апельсиновой роще в далекой стране, для создания атмосферы «сказочного безвременья» которой авторы фильма выбрали живописные локации Сочи: парк «Дендрарий», морскую набережную, санаторий «Орджоникидзе» и извели несколько тонн апельсинов. Случайно, прямо как Степа Лиходеев в Ялту, герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает замкнутого старика-садовника (Сергей Гармаш), не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке. Премьера, запланированная на 1 января, даст прикурить новогодним семейным релизам, хотя неизвестно, придется ли по душе оцифрованный ушастик детям и родителям. Во всяком случае старый советский мультик придется пересмотреть.

«Иван Царевич и Серый Волк»

Режиссер: Константин Феоктистов. В ролях: Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Александр Боярский, Михаил Боярский, Максим Сергеев

6+

Фото: Кинокомпания CTB / СТВ

Пятый анимационный фильм о приключениях Ивана Царевича и его верного помощника Серого Волка — продолжение популярной франшизы, сборы четвертой части которой превысили 502,3 млн рублей, а третьей — 700 млн. Новая часть путает героям карты — была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка, но им стало скучно и решили они отправиться «туда… не-знаю-когда». Вот только бабочка прилетела, крылышком махнула и произошла «волшебная перезагрузка». Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже, как Ивана звать. Включая саму Василису.

Как рассказывает исполнитель главной роли Никита Ефремов, Иван из серии в серию совершенно не меняется, а «благостно остается прежним».

— За это мы его и ценим. Потому что он хоть и Царевич, но многое и от наивного дурачка в нем есть. Помните, как у Михаила Задорнова: «ра» — это «солнечный свет», а «ду» значит «идти». То есть «дурак» — это «идущий к солнцу». Так что мой герой — этакое светлое пятно в нашем взрослом мире, — считает артист.

«Елки-иголки»

Режиссер: Александр Баршак. В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера

6+

Незамысловатый ромком напополам с ситкомом также готов сразиться за первую тройку бокс-офиса — новинка от тандема АВК'PRO и Киностудии имени Горького собрала на предпродажах более 760 тыс. рублей, что, конечно, немало, но далеко от бенефициаров новогоднего чеса — «Елок 9» и «Непослушника 2».

Главная героиня ленты — ландшафтный дизайнер Катя. 31 декабря она развозит елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов, а в Новый год снова окажется у своей елки. Но, конечно, не одна.

«Аватар 2. Путь воды»

Режиссер: Джеймс Кэмерон. В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер

16+

Стартующий в новогодние каникулы новый «Аватар» — прямое продолжение первой части. Он рассказывает о жизни клана на'ви через десять лет после событий оригинала. Люди вновь оказываются на Пандоре, чтобы предпринять еще одну попытку сразиться за ресурсы с коренным населением, создавая новых аватаров и готовясь к войне против аборигенов.

Как и в первой части, сюжет далеко не главный козырь ленты. Кэмерон делает упор на новейшие технологии и визуальный аттракцион, который призван расширить границы современного кинематографа.