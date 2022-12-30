Взгляни на арлекинов: благочестивый скоморох и придворный балаган

Конец календарного года — это разгар театрального сезона. И на сценах столицы в декабре ожидаемо случилось немало премьер. Проходили они с аншлагом — в новогодние праздники в театр идут даже киноманы и поклонники телевизора. Самые заметные премьеры декабря — в традиционном обзоре «Известий».

«Генерал и его семья»

Театр им. Вахтангова

СССР, 70-е годы. Василий Иванович Бочажок (еще одна отличная роль Максима Севриновского) командует военным гарнизоном вымышленного городка Шулешма-5. До какого-то момента его жизнь и карьера развиваются по накатанной, но постепенно мир вокруг и внутри генерал-майора начинает рушится: умирает любимая жена — осетинка с экзотическим именем Травиата (Мария Волкова), а строптивая дочь Анечка (Полина Рафеева) оказывается антисоветчицей. И мало того, что она родила вне брака от самиздатовского поэта, так еще и вышла замуж за рядового срочной службы Лёву Блюменбаума (Эюб Фараджев) и собирается эмигрировать с ним в Израиль, захватив любимого генеральского внука Сашку (Данила Гнидо)...

Взгляни на Арлекинов Сцена из спектакля «Генерал и его семья» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Режиссер Светлана Землякова перенесла на сцену 600-страничный роман Тимура Кибирова без умиления и ностальгии, без постановочных эффектов, однако почти четырехчасовой спектакль удерживает внимание. И зритель согласится с мнением Кибирова, что генерал — «человек безусловно хороший, можно сказать образцовый, но поставленный в ужасные советские условия».

«Скоморох Памфалон»

Центр режиссуры и драматургии

Худрук ЦДР Владимир Панков после трех лет репетиций выпустил не только самый длинный (он идет шесть с половиной часов с тремя антрактами), самый массовый (занято более 60 артистов и музыкантов), но и самый необычный, полифонический, сложносочиненный и трудно поддающийся пересказу спектакль года.

Взгляни на Арлекинов Сцена из спектакля «Скоморох Памфалон» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Рассказ, который называют еще «поучительной сказкой», написанный Николаем Лесковым в 1887 году, режиссер перенес на сцену поистине с эпическим размахом, перемешав времена, стили и жанры.

История о христианском праведнике, боголюбезном скоморохе Памфалоне (Павел Акимкин), который в Дамаске развлекал богачей и их любовниц, полна вечных споров о добре и зле, о страстях и пороках, о благочестии и вере. Одну из своих лучших ролей — старца Ермия — в спектакле сыграл 81-летний народный артист России Игорь Ясулович.

«Мим»

РАМТ

Для дебюта на столичной сцене молодой режиссер из Архангельска Филипп Шкаев выбрал незаезженный материал — роман современной немецкой писательницы Лилли Таль «Мим». И если книга про 12-летнего принца Флориана адресована подросткам, то спектакль получился для более взрослой аудитории, жанр его обозначен как «придворный балаган».

Взгляни на Арлекинов Сцена из спектакля «Мим» Фото: РАМТ/ramt.ru

Это довольно жесткая история, которая развертывается в средневековье, в выдуманных европейских королевствах — Монфиле и Винландии, давно ведущих между собой войну. При этом «Мим» — не фэнтези.

Монфильский принц (Андрей Лаптев) становится пленником винладского короля Теодо (Иван Забелин), который решает сделать из него придворного шута. Исполнить эту задачу король поручает своему нынешнему шуту, он же Мим (Антон Савватимов). Флориану придется пройти через унижения, пытки и прочие средневековые ужасы, чтобы разорвать замкнутый круг жестокости. Режиссер, он же автор инсценировки и художник, рассказывает эту страшную сказку в стиле площадного народного театра — броско, ярко, агрессивно.

«Винни-Пуховские чтения»

МХТ им. Чехова

Свежая премьера на Малой сцене Художественного театра имеет подзаголовок «конференция», но это, конечно, не отпугнет поклонников повести Алана А. Милна «Винни-Пух», опубликованной почти сто лет назад, в золотой век детской литературы. Точнее, надо говорить о двух повестях: вторая — «Дом на Пуховой опушке» — вышла чуть позже, но в СССР их прочитали сразу под одной обложкой в переводе Бориса Заходера, а после увидели серию мультфильмов от Федора Хитрука.

Взгляни на Арлекинов Сцена из спектакля «Винни-Пуховские чтения» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Евгений Гришковец написал пьесу, где оригинальный текст Милна занимает значительное место — его от лица Кристофера Робина, медвежонка, ослика Иа, Пятачка и прочих персонажей читают Игорь Золотовицкий, Артем Волобуев, Валерий Трошин и их коллеги, а после «обсуждают», то есть произносят сентенции, наблюдения и догадки Гришковца. Драматург выступил и в роли режиссера.

Надо сказать, что Гришковец — не первый и далеко не единственный, кто взялся исследовать «удивительные смыслы таинственной книги». В разные годы сочинение Милна анализировали со многих точек зрения, в том числе феминистской, но вряд ли делали это на театральной сцене и так обаятельно — вокруг стола из лесного пня, за чаепитием с медом.

«Нянины сказки»

Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой

Легендарные артисты (а Елена Антоновна Камбурова — бесспорно, одна них) — столь же весомый аргумент отправиться на спектакль, как и тексты Пушкина и Андерсена. В «Няниных сказках» у народной артистки России — заглавная роль, однако не надейтесь увидеть добрую Арину Родионовну. Здесь, скорее, Пиковая дама из некого магического зазеркалья, а сказки, разыгрываемые под её присмотром, больше похожи на страшилки. Такой няне опасно оставлять детей — станут заиками, но спектакль и не рассчитан на детей.

Взгляни на Арлекинов Сцена из спектакля «Нянины сказки» Фото: teakam.ru