Дома культуры: Рахманинов в музее, Цискаридзе в Кремле, Нахарин в России

В архиве советского трубача обнаружен неизвестный автограф Сергея Рахманинова — дарственная надпись на фотопортрете. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске показали программу Freedom of dance, приуроченную к 70-летию израильского хореографа Охара Нахарина. Учащиеся Академии русского балета им. А.Я. Вагановой дали в Москве «Щелкунчика» — спектакли прошли на сцене Кремлевского дворца. На ХХХI церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот» назвали имена лауреатов, награжденных «За честь, достоинство и служение зрителю». Большой театр представил премьеру оперы «Демон». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Затертый адресат

Обнаружен неизвестный автограф Сергея Васильевича Рахманинова. Речь идет о дарственной надписи на фотопортрете. Об этом «Известиям» рассказала главный эксперт музея по фондам Наталья Тартаковская.

— Фонд С.В. Рахманинова в Музее музыки довольно велик — 3740 единиц хранения, — уточнила она. — Но материалы, связанные с Рахманиновым, есть и в других коллекциях — живописи, фотографии. В печатных источниках, в некоторых личных фондах. И вот у советского трубача Сергея Еремина нашелся фотопортрет Рахманинова. Главная его ценность в том, что на нем есть автограф и стоит дата — 26 марта 1916 года. Но есть и загадка: имя адресата посвящения тщательно затерто — так, что его прочитать невозможно.

Фото: t.me/mincultrussia

По словам специалиста, находки в музее случаются — какие-то из них более крупные (например, обнаруженная в 2002 году рукопись произведения Рахманинова, считавшегося потерянным), какие-то менее существенные. Несомненно то, что любой автограф Рахманинова — уже большая ценность и он должен быть введен в научный оборот.

Мой ласковый зверь

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске состоялись показы программы Freedom of dance, приуроченной к 70-летию израильского хореографа Охара Нахарина. Мэтр, известный своими работами с танцовщиками всего мира, в беседе с «Известиями» раскритиковал стремление Запада «отменить» русскую культуру

— Эти попытки не вызывают во мне никакого сочувствия, — заявил он. — Кидаться обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом — дико. Я, например, весьма критически отношусь к тому, как действует правительство моей собственной страны в международных вопросах. Судить о действиях российского руководства с моей стороны было бы откровенным высокомерием.

Дома культуры Фото: Roee Shalti

Он добавил, что по-прежнему сотрудничает с балетной труппой МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко и Дианой Вишневой, которая продюсирует танцевальный фестиваль с его участием.

Хореограф также рассказал об изобретенном им танцевальном методе Гага, отметив, что это не столько техника, сколько способ прочувствовать свои природные возможности. Некоторые элементы он разработал, наблюдая поведение животных: человек должен обнаружить «зверя внутри себя», — подытожил Охар Нахарин.

У них не хватит

Учащиеся Академии русского балета им. А.Я. Вагановой показали в Москве «Щелкунчика» — спектакли прошли на сцене Кремлевского дворца.

— Этот балет поставлен в 1934 году Василием Вайноненом, — напомнил «Известиям» и.о. ректора академии Николай Цискаридзе. — А в 1935-м в Советском Союзе вернули новогоднюю елку и было решено, что «Щелкунчик» тоже не враждебное сочинение. Тогда на премьере в роли Маши вышла молодая балерина Галина Уланова, а Принцем был Константин Сергеев . С того дня балет идет на сцене Мариинского театра, хотя изначально был поставлен для училища и его танцевали дети. Потом на главные партии стали приглашать солистов Мариинки или выпускников академии. Так было до 1989 года. А после «Щелкунчика» стали танцевать только артисты Мариинского театра, но всё же в очередь с ними идет спектакль учеников Вагановской академии.

Дома культуры Спектакль «Щелкунчик» Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

Николай Цискаридзе подчеркнул, что ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского, особенно без «Щелкунчика». Поэтому «отмена» русской культуры немыслима. Рассказывать про то, что Западу не нужен Прокофьев, Стравинский, Рахманинов — смешно. У них не хватит репертуара, — считает народный артист.

Турандот из Гусь-Хрустального

ХХХI церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоялась в Центре оперного пения Галины Вишневской. Были названы имена лауреатов, награжденных «За честь, достоинство и служение зрителю». Ими стали худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, гендиректор «Московского театра оперетты» Владимир Тартаковский, директор театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» Ирина Апексимова, худрук Московского государственного Театра РОСТА, народный артист России Валерий Баринов.

Впервые в своей истории премия вышла за пределы Москвы. Приз от Исполнительного комитета СНГ «За честь, достоинство и служение зрителю» был вручен актеру театра и кино, народному артисту Белоруссии Владимиру Гостюхину.

Дома культуры XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в Центре оперного пения Галины Вишневской Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Мы убеждены в том, что огонь, зажженный всем миром, озаряет весь мир, поэтому «Хрустальная Турандот» впервые шагнула за пределы столицы, за пределы России — и вышла на просторы СНГ, — сказал бессменный руководитель и основатель премии режиссер Борис Беленький. — За это отдельное спасибо Исполнительному комитету СНГ, который нас поддержал.

А еще впервые в истории «Хрустальной Турнадот» почетная статуэтка, изображающая китайскую принцессу, была сделана мастерами из Гусь-Хрустального.

Лауреатов по традиции поздравляли музыкальными композициями. Перед гостями выступили трубач Вадим Эйленкриг, пианист Даниил Крамер, певица Нина Шацкая, саксофонист Константин Сафьянов, а ведущие церемонии Валерия Ланская и Александр Бабик в сопровождении Максима Дунаевского исполнили дуэт из фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

Уходящая натура

Большой театр показал премьеру оперы «Демон». В новой постановке ГАБТа (режиссер-постановщик и сценограф Владислав Наставшев, дирижер-постановщик Артём Абашев) запомнилась цветовая гамма оформления, напоминающая врубелевского «Демона летящего». При этом сюжет подан как история о демонической природе таланта, его вознесении в высшие сферы, испытании славой и гибели под ее тяжестью.

По словам Владислава Наставшева, в его сценографии важную роль играют приметы театра.

Дома культуры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Билетеры-ангелы и Старый слуга — это хранители зала, которые присматривают за ним. Для меня очень важно, что слуга — Старый. Это такая уходящая натура, сотрудник театра, который всё видел и всех помнит, который, например, слышал Лемешева . Другое дело, что в силу своей старости он уже никого ни от чего спасти не может. Ведь по либретто он не уследил за Князем Синодалом, а потом и за Тамарой. Он дважды неудачник.

Режиссер пояснил, что для него театр изнутри — это как бы Зазеркалье и очень любопытный материал для наблюдения. Реквизиторы, работники сцены, звуковой цех, как правило, влюблены в театр. Именно это делает их трогательными; хочется с ними лишний раз поздороваться, спросить, как у них дела. Возраст, опыт завораживают, признался Владислав Наставшев.

Рождественская история

В Театре кукол имени Образцова прошла премьера фантастического мюзикла для всей семьи «Рождественская история» по святочному рассказу Диккенса в постановке Алексея Франдетти. Кукол для постановки придумал уральский кукольник Виктор Плотников. Музыку к спектаклю написал Андрей Рубцов.

Дома культуры_7 Сцена из спектакля «Рождественская история» Фото: Театр кукол имени Образцова/Юлия Губина

— Для нашего театра эта премьера стала настоящим вызовом, серьезным испытанием и новой творческой вершиной, — призналась в беседе с «Известиями» директор ГАЦТК им. С.В. Образцова Елена Булукова. — Здесь важно всё: свет, звук, декорации. Это не первая музыкальная постановка в Театре Образцова — мы часто сотрудничаем с современными композиторами, а наши артисты поют во многих спектаклях, но, пожалуй, впервые именно музыкальная драматургия стала в театре кукол определяющей.

Директор добавила, что гордится актерами, которые справились с этой невероятно трудной задачей и показали себя универсалами.

Новый «Чебурашка»

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейного фильма «Чебурашка». В экранизации любимый герой из детства, придуманный Эдуардом Успенским, появляется в тихом приморском городке, где ему предстоит найти друзей и дом.

Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко. Озвучила героя актриса Ольга Кузьмина. Она специально изучала работу Клары Румяновой, которая подарила голос советскому Чебурашке.

Дома культуры_6 Актерский состав фильма «Чебурашка» на премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Режиссер Дима Дьяченко попросил меня, чтобы я записала несколько фраз голосом Чебурашки. Вспомнив, как озвучивала его Клара Румянова, я записала фразу: «Ген, а давай я сумки понесу, а ты понесешь меня». Через какое-то время Дима сообщил, что собирается снимать фильм и хотел бы, чтобы я принимала в нем участие, — поделилась с «Известиями» Ольга Кузьмина.

Гена, главный друг Чебурашки, в экранизации тоже есть. Только это не крокодил, а человек. Его сыграл Сергей Гармаш. Шапокляк — бизнес-леди Римма (Елена Яковлева). В каст фильма также вошли Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин. В прокат картина выйдет 1 января 2023 года.

Снова с КИНО

В ДК им. Горбунова — на легендарной Горбушке — состоялась презентация нового альбома группы «КИНО». Это первый крупный релиз коллектива с 1991 года, а записывался он 10 лет, с 2012-го по 2022-й, на что и указывает название.

Дома культуры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Однако не стоит думать, что музыканты решили начать новую главу творчества без Виктора Цоя. Фактически, это все старый материал, но записанный на новом качественном уровне — с голосом самого легендарного основателя. В сборнике — 16 студийных композиций и два «живых» номера («Кукушка» и «Следи за собой»). В том числе, слушатели получили настоящий раритет — «Сосны на морском берегу»: эта песня была доступна лишь в виде демо-записи, доделанной без участия самой группы. При этом, в трек-лист решено было не включать поздние записи «КИНО», такие как «Звезда по имени Солнце», поскольку они были сделаны качественно еще при жизни Цоя.

На презентации участники группы исполнили легендарные композиции в таком виде, как они их играют теперь на концертах — то есть с фонограммой Цоя и живым сопровождением. Так что слушатели могли в очередной раз убедиться, что — пусть и виртуально — Цой жив.