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Потолок сцен: в Москве назвали лучшего режиссёра

Фестиваль «Биеннале театрального искусства» наградил худрука РАМТ Алексея Бородина за спектакль «Душа моя Павел»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вся театральная 13 декабря Москва собралась на торжественное закрытие VI Фестиваля «Биеннале театрального искусства». 17 лучших российских режиссеров четыре месяца представляли свои премьеры зрителю и теперь ждали вердикта жюри. В списке номинантов Фокин, Женовач, Козлов, Бородин, Брусникина, Левитин. Лауреата ждал грант в 2 млн на новую постановку. «Известия» побывали на церемонии и поздравили лучшего из лучших.

«Смеются, плачут и аплодируют в нужных местах»

В театре «Школа драматического искусства» гостей встречали шампанским. Гости праздничного вечера — руководители столичных и региональных театров, актёры, критики приветствовали — друг друга и делали фото у новогодней ёлки. Все гадали, кто же получит награду. Будет ли это один режиссёр, или, как уже бывало прежде, в 2017 году, отметят всех?

— Я вообще не жду ничего, — признался «Известиями» художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин, который пять лет назад как раз получал приз. — Для меня биеннале — хорошая возможность встретиться с коллегами. И уж точно, пришёл я сюда не за наградой.

Фестиваль в этом году проходил с сентября по декабрь на главных театральных площадках столицы. Премьеры последних двух сезонов представили мэтры отечественной режиссуры: Сергей Бобровский, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Григорий Козлов, Александр Коршунов, Сергей Федотов, Валерий Фокин и многие другие.

— Это один из масштабных и важных фестивалей, — считает народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. — Мне нравится его идея — создать не только пространство режиссуры, но и организовать в этом пространстве диалог поколений. Я уверен в том, что движение театра возможно, когда существует и не нарушается преемственность.

Биеннале театрального искусства — единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. В этом году мэтров оценивали их молодые коллеги, лауреаты этого конкурса прошлых лет: Артем Галушин, Айдар Заббаров, Андрей Калинин, Никита Кобелев, Владимир Кузнецов, Артем Устинов, Анатолий Шульев. В программе было 17 конкурсных спектаклей, из них семь — московских и десять — привозных. Такой урожайный год — радость и дополнительная нагрузка для организаторов. С другой стороны, зрителям было что посмотреть.

Все отметили, что после долгой пандемии, экономической и политической нестабильности аншлаговые залы на спектаклях правильно и радушно воспринимали увиденное. Режиссеры после представлений были потрясены, что поклонники стали внимательней смотреть постановки. Смеются, плачут и аплодируют в нужных местах. Это были не специальные спектакли, которые нравятся только критикам, а именно зрительские.

— Лауреат получит сертификат на 2 млн рублей для постановки спектакля, — рассказала «Известиям» арт-директор биеннале Ольга Егошина. — Деньги переводятся на счет театра, в котором будет ставить спектакль режиссер. Иногда этих денег не хватает, и тогда ищут дополнительное финансирование. Например, так получилось с победителем 2019 года Егором Перегудовым. Он поставил «Ромео и Джульетту», дополнив бюджет грантом.

Если спектакль не удается поставить, премиальные возвращаются фестивалю.

«В театр нельзя входить с грязными ногами»

Этот год тематически был связан с историей Художественного театра и его основателей — Станиславского и Немировича-Данченко. В 2025 году МХТ имени Чехова отметит 125 лет. Готовиться начали заранее. Так, усилиями биеннале инициировали выпуск чайной фарфоровой пары, с изображением сюжета спектакля «Федор Иоанович» — первой постановки МХТ.

Еще один реверанс Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко стала пьеса, рассказывающая о встрече создателей Художественного театра. Но самое неожиданное, что можно считать несомненным прорывом биеннале, — создана драматургия нейросетью! Молодые ученые из Университета МИСИС предложили эксперимент театралам. В представлении ученых, искусственный интеллект уже научился «писать» пьесы. Но ему нужен худрук, чтобы направлял в нужном направлении.

— Ребята сказали, что для этого подойдет молодой режиссер, который будет общаться с нейросетью и давать ей задания, — рассказала Ольга Егошина. — Им передали большой список литературы по Станиславскому и Немировичу-Данченко, а также пьесы Островского, Чехова, Горького. А режиссер Ярослав Шевалдов из «Ведогонь театра» взялся за эксперимент.
Загрузив произведения русских классиков, молодые инженеры написали алгоритм. Он изучил литературу и выделил 14 тыс. диалогов.

Созданная таким образом база данных легла в основу генератор пьес «НейроСтаниславского». На всех этапах разработки команду проекта консультировали профессиональные режиссеры и драматурги. Недалек момент, когда искусственный интеллект попросит авторские за свои художества, и будет отбирать хлеб у творцов. Как говорят опытные режиссеры, нейросеть не заменит автора. Однако она уже показала, что может создавать и усовершенствовать сюжет, развивая мысли человека.

А сюрпризом для зрителей церемонии закрытия биеннале стала премьера спектакля «Письма в Художественный театр» Марины Брусникиной. Он поставлен по одноименной книге. В ее основу легли реальные письма зрителей, видевших спектакли Станиславского и Немировича-Данченко с 1898 по 1928 годы. Книга вошла в топ-лист Международной ярмарки интеллектуальной литературы NON/FICTION 2022.

Но кроме писем поклонников, Марина Брусникина придумала интересный режиссерский ход. Под трек на музыку Мориконе из фильма «Однажды в Америке» актёры МХТ имени Чехова прочитали рэп на слова отца-основателя Художественного театра. Знал бы Станиславский, что его «Этика» может иметь столь современное и небанальное звучание, сам бы предложил артистам прочтение в стиле рэп.

— В театр нельзя входить с грязными ногами. Грязь и пыль отряхивайте при входе, калоши оставляйте в передней вместе со всеми мелкими заботами, дрязгами и неприятностями, которые портят жизнь и отвлекают внимание от искусства, — читали рэп актёры МХТ имени Чехова.

Главным итогом вечера стала церемония награждения. Приз зрительских симпатий получил Алексей Песегов за спектакль «Озорник» Минусинского театра, который отметил свое 140-летие в Москве на фестивале. А по мнению жюри лучшей постановкой от мэтра стала «Душа моя Павел» худрука Российского академического молодежного театра Алексея Бородина.

— Очевидно я по возрасту самый старший, может поэтому так решили, — удивился Алексей Бородин. — Мы прекрасно понимаем, что переживаем трудный момент. Оскуднело наше режиссерской братство. И на плечах тех молодых режиссерах, что в жюри, стоит тяжёлая задача. Братство режиссерское должно быть, оно и было. И не важно, кто первый, мы пытаемся удержать уровень нашего театра. Питер Брук говорил: «Какие вы счастливые, что имеете театры, имеете помещения и можете ставить спектакли».

Сейчас Алексей Бородин Репетирует пьесу сэра Тома Стоппарда «Леопольдштадт», и эта сумма пригодится на реализацию постановки режиссера.

Приз зрительских симпатий вручили заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский и заслуженный артист России Александр Яцко. В качестве приза победитель получил денежный грант на следующую постановку и статуэтку Арлекина, выполненную по эскизам Александра Боровского.

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