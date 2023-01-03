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Винни-Пух и всё, вся, все: куда пойти всей семьей

Любителей театра всех возрастов ждут новая «Золушка», двухметровый Малыш и аттракцион с зеркалами
Фото: Театр Олега Табакова
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Карлсон с разноцветными лампочками и говорящий пес. Кролик, Сова и Пятачок. Гибрид автомобиля и крылатой колесницы. А еще шмели-акробаты, богатыри о трех головах, поющие лыжники и коршун с лебедем в представлении воздушных гимнастов. Новогодние каникулы — лучшее время для семейных походов в театр. «Известия» выбрали столичные спектакли, которые понравятся детям, родителям и бабушкам с дедушками.

«Винни-пуховские чтения»

Винни-Пух и все
Спектакль Винни-Пуховские чтения в МХТ им. А.П. Чехова
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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У новой постановки МХТ им. Чехова есть подзаголовок: «Спектакль-исследование. Конференция». Несмотря на наукообразный флер, это компактное, динамичное и прекрасно сыгранное представление.

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Книжку «Винни-Пух и все-все-все» Алана А. Милна ректор школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий читает в вольном переводе-пересказе Бориса Заходера. Как человек, знакомый с оригиналом, со всей ответственностью заявляю: Заходер лучше. Автор и режиссер спектакля Евгений Гришковец того же мнения. Считает, что для русского читателя эта книга наполнена гораздо большими смыслами, тайнами, хитростями, языковыми фокусами.

Не менее привлекательно удивительное сходство персонажей спектакля и знаменитого советского мультика — того, что озвучивали Евгений Леонов, Ия Саввина и Владимир Осенев. Артем Волобуев (читает за Винни-Пуха), Вера Харыбина (Сова), Валерий Трошин (Кролик), Александр Усов (Пятачок), Олег Тополянский (Ослик) будто сошли с эскизов художника-постановщика Эдуарда Назарова. Портретный грим артисты не используют — только мастерство перевоплощения.

Чтобы мы не забывали, что Винни-Пух все-таки британский персонаж, в спектакль в качестве эксперта-лингвиста приглашена настоящая англичанка, студентка Школы-студии МХАТ Эмили Нина Гамбрилл. Без какого-либо давления ей приходится признать, что медведь и его друзья в русской версии получились интереснее своих британских аналогов. А поросенку еще и повезло с именем. У Миллна он просто piglet, а у Заходера — целый Пятачок.

Окончательно русифицировала «Винни-пуховские чтения» музыка. Участники спектакля весело и слаженно поют вечно юную отечественную классику: «Мы едем-едем-едем в далекие края» и «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Можно подпевать и пританцовывать.

Новая сцена МХТ им. Чехова. 4 и 5 января, 19:00

«Золушка»

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Фото: МХАТ имени Горького

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Роскошный спектакль для любителей фэнтэзи и киновселенных. А также для тех, кто хочет видеть Золушку в окружении высоких технологий, но в то же время не желает забывать прекрасное далёко, где добро всегда побеждает зло и «никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».

Слова из замечательного советского фильма «Золушка» по пьесе Евгения Шварца с Яниной Жеймо в заглавной роли, Фаиной Раневской — Мачехой и Эрастом Гариным — Королем можно считать девизом спектакля в постановке Вячеслава Стародубцева, а музыкальной душой его «Золушки» стала мелодия Антонио Спадавеккиа «Встаньте, дети, встаньте в круг» из этой картины.

Сюжет тот же: Золушка, претерпев испытания, попадает на свой судьбоносный бал, Принц отправляется на поиски своей суженой. Но эти влюбленные — герои XXI века. Зазеркалье, где замарашка превратится в красавицу, — космическое. Старомодную карету сменил гибрид автомобиля и крылатой колесницы. Во дворце героиню преследует необычный персонаж — Убегающее время. А обладательницу изящной ножки Принц будет искать в зрительном зале, чтобы примерить ей светящуюся туфельку. Если найдет, история может развернуться в совсем неожиданном направлении.

МХАТ им. Горького. 6 января, 18-00. 7 января, 13:00 и 18:00

«Карлсон»

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Фото: Театр Моссовета

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Яркий, веселый и добрый спектакль режиссера Владислава Боковина, где детей играют взрослые. Двухметровый дядя заявляет «Привет! Меня зовут Малыш. Мне семь лет, но скоро будет восемь». Папы-мамы смеются. Дети верят, что это и есть тот счастливый мальчик, к которому прилетает человек с пропеллером.

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«Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» одет в модный пиджак, усеян разноцветными лампочками, улыбчив и бесцеремонен. Как и полагается обитателю крыш, который борется за место под солнцем.

Брат и сестра Малыша заняты своими подростковыми делами. Потерявшийся щенок Альберг, найденный Малышом, не лает, а ведет беседы. Никто не замечает, как в квартиру проникают воры, не страшные и не жадные. Всего лишь утащили пакет с чипсами и посмотрели хоккейный матч. А потом их напугал Карлсон, и они ретировались под тревожную музыку.

Музыка, кстати, живая — на сцене весь спектакль инструментальное трио. Телевизор тоже настоящий. Как и еда, которую готовит мама, и конфеты, которые капельдинеры раздают детям перед началом спектакля. Одну советуют съесть, другую поберечь.

Спойлер: сбереженную конфету Малыш предлагает кинуть Карлсону, он всегда хочет сладкого. Но я бы советовала пожалеть Карлсона и съесть конфеты самим. От такого количества шоколада у нашего друга с крыши наверняка случится несварение.

Театр Моссовета. 3, 4, 6, 7 января, 13:00

«Сказка о царе Салтане»

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Фото: Большой театр/Дамир Юсупов

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Поставить честную оперу, где всё, за редким исключением, как у Пушкина и Римского Корсакова, по нынешним режиссерским нормам поступок чрезвычайный. Надо осмелиться не сделать Салтана генсеком, Гвидона — мафиози, Милитрису — бездомной, Царевну Лебедь — девушкой легкого поведения. Сохранить парад, любовно выписанный композитором и либреттистом Бельским, — всех этих боярынь, придворных, нянюшек, дьяков, стражников, войско, корабельщиков, звездочетов, скороходов и певчих. К счастью, режиссер Алексей Франдетти оказался не робкого десятка. Выдержал сказочный сюжет от начала до конца.

Спектакль — стопроцентно семейный, что редкость для оперных театров. Детей заворожат черно-желтые шмели-акробаты, жонглирующая ядрами-изумрудами белка, чудо-богатыри о трех головах и схватка века в исполнении воздушных гимнастов — коршун с лебедем бьются высоко под колосниками.

Родителей растрогают плач отправляющейся в принудительное плавание Милитрисы, сопровождающий ее крошка Гвидон и финальное воссоединение матери и сына с прозревшим Салтаном.

Наконец, все члены семьи оценят живописное решение художников Зиновия Марголина (декорации) и Виктории Севрюковой (костюмы). Под занавес по-византийски яркий корабль Салтана вплывает в строгий петербургский ансамбль, и искатели концепций вздыхают с облегчением: свершилась смычка старинной Руси и новой России.

Новая сцена Большого театра. 4, 7, 8 января, 19:00. 5, 6 января, 12:00 и 19:00

«Зимний вечер в Шамони»

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Фото: МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко/Олег Черноус

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Если нет возможности или желания отправиться на горнолыжный курорт, купите билет на спектакль «Зимний вечер в Шамони». Два с половиной часа удовольствия гарантировано. Сцена декорирована под площадку канатной станции, откуда в горы отправляются отдыхающие в ярких шапках и варежках. Присутствуют также карты горных спусков, указатели высоты, шезлонги, сани, елки, как украшенные, так и в натуральном природном виде.

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На экране кадры с виражами горнолыжников сменяются кадрами из постановок МАМТа. Спортивно-творческий союз указывает на увлечение Музыкального театра опереттой. Легковесным этот жанр в оперном доме на Большой Дмитровке не считали и при любой возможности ставили Кальмана и Легара.

Горнолыжная тема стала поводом вспомнить, что звучало или могло бы звучать на этой сцене. Режиссер Александр Титель и художник Владимир Арефьев сочинили спектакль-калейдоскоп из произведений самых знаменитых авторов оперетт — Оффенбаха и Лекока, Кальмана и Легара, Штрауса-сына и Зуппе, Миллёкера, Фримля, Досталя, Стрельникова, Абрахама, словом, классиков жанра.

Искрящаяся, как брызги шампанского, музыка. Прекрасные голоса. Увлекательные истории. То, что надо для хорошего семейного вечера.

МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 7 и 8 января, 19:00

«Голубой щенок»

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Фото: Театр Олега Табакова

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Первый в истории Театра Олега Табакова спектакль для детей. Душевный и поучительный. Со знакомыми по одноименному мультфильму Ефима Гамбурга песнями Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, а также другими композициями. Среди них такие хиты, как «Дружба крепкая не сломается», «Когда твой друг в крови» и даже Yellow Submarine.

Музыки хватает, поют артисты хорошо, двигаются еще лучше.

Спектакль режиссера Никиты Владимирова при желании можно смотреть как большой концерт. Тем более что событий происходит немного. Пират с помощью Черного Кота похищает Голубого Щенка, с которым не хотели дружить собаки стандартных окрасов. Веселый Моряк при содействии Рыбы-Пилы малыша спасает, а заодно перевоспитывает похитителей.

Сделать это, оказывается, не сложно. Пират тоже не такой, как его собратья. Он от природы рыжий, а чтобы не дразнили, перекрасил шевелюру в черный цвет. И Коту ничто человеческое, вернее, кошачье не чуждо. Мечтает он сняться в рекламе кошачьего корма и, исполнив заветное, становится хотя и не белым, но пушистым и дружелюбным.

В финале постановки царит любовь и взаимопонимание, летают со сцены в зал большие воздушные шары. Кто-то отправляет их обратно, кто-то уносит с собой. До и после спектакля можно побродить по зеркальному фойе. Это отдельный аттракцион. Но будьте осторожны — не входите в зеркало, как в дверь.

Театр Олега Табакова (Сцена на Сухаревской). 7 января, 13:00

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