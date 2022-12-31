Чебурашка и все, все, все: куда сходить с детьми на Новый год

Больше елок, хороших и разных! На смену наскучившим хороводам вокруг новогодней красавицы пришли нестандартные развлечения. Там можно попробовать снять свое кино, пройти исторический квест, освоить ремесло и сделать своими руками подарок для героев. А кроме того, открыть для себя с неожиданного ракурса серьезные музеи и даже исхоженный вдоль и поперек столичный зоопарк. «Известия» изучили карту праздничной Москвы и сделали свой выбор на каникулы.

Киноелка с апельсинами

К Новому году «Союзмультфильм» создал два представления. Первое — спектакль «Умка» от лауреатов театральной премии «Золотая маска» продюсера Марии Литвиновой и режиссера-постановщика Вячеслава Игнатова. Он пройдет с 3 по 6 января в театре «Маска» в МДМ.

— Одновременно с этим в мультимедийном центре «СоюзМультПарк» на ВДНХ будет идти новогодний квест «В поисках подарков», представление можно посетить до 8 января, — рассказала «Известиям» генеральный директор Киностудии имени Горького, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Из экранных премьер поклонников анимации как всегда ожидает традиционный новогодний «спэшл» — короткометражный фильм с одним из героев классики «Союзмультфильма».

А кинокампус Киностудии имени Горького проведет серию развивающих киноелок, где детей ждут творчество, развлечения, угощение и возможность принять участие в создании новогоднего фильма . А сама киностудия выпустит в прокат романтическую комедию про любовь и новогодние приключения «Елки-иголки». В главных ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный и Гарик Сукачев.

— Уже 1 января в российских кинотеатрах выйдет долгожданный «Чебурашка» — наш совместный проект с кинокомпанией Yellow, Black and White, платформой START, ВГТРК и СТС, — продолжает Юлиана Слащева. — Это очень сложное кино, совмещающее игровой формат с анимацией в технологии CGI. Уверена, результат порадует зрителей. С авторскими правами сложностей не возникло, поскольку все права на произведения о «Чебурашке» принадлежат «Союзмультфильму»: они были предоставлены партнерам по проекту на основании лицензии.

Юные бауманцы

Поиграть в лазерные шахматы, рассмотреть гоночный болид и побывать в кабине «КамАЗа» — этим удивит гостей научная студия МГТУ им. Н.Э. Баумана на Городецкой. Юных гостей одной из площадок городского фестиваля «Путешествие в Рождество» ждет полное сюрпризов и открытий знакомство с робототехникой , 3D-моделированием и самыми современными инженерными решениями.

Каждый день дети смогут посетить научные практикумы и мастер-классы по робототехнике, познакомиться с VR/AR-технологиями, а также принять участие в инженерных новогодних соревнованиях . Все желающие могут испытать на себе ощущения от нахождения в Арктике в кабине «КамАЗа», разработанного МГТУ им. Н.Э. Баумана, изучить устройство гоночного болида и прочих транспортных средств.

Чебурашка и все, все, все Фестиваль «Путешествие в Рождество» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Будущих инженеров нужно начинать готовить еще в школьные годы, когда у детей пробуждается интерес к научно-техническому творчеству, — считает проректор по науке и цифровому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Дроговоз. — Именно в этот момент важно поддержать их и развить конструкторские навыки, показать, как своими руками можно создать новые технические формы. Ведь каждому ребенку интересно и наблюдать за тем, как инженерные решения преобразуют окружающий мир, и самостоятельно участвовать в этих преобразованиях.

Камни на льду

В Москве открылась школа керлинга под открытым небом. В Таганском районе на улице Школьной построили площадку для желающих погонять камни. Здесь можно будет встретиться с профессиональными керлингистами и принять участие в турнире любительских команд Москвы. Также гости могут попасть на мастер-классы и спарринги. Среди игроков будут определены победители конкурса на «Самый лучший бросок» и «Прорыв года». Возрастных ограничений на площадке нет.

Правда, в силу физических возможностей полноценно играть в керлинг возможно с 9–10 лет. Для детей младшего возраста есть настольный керлинг. Одна дорожка в праздники будет работать для тех, кто записался онлайн, вторая — для посещения всех желающих в режиме живой очереди.

Золотые ручки

В парке Горького в павильонах на Пушкинской набережной начнет работу «Фабрика новогодних игрушек и открыток». Маленьких гостей ждут на мастер-классы: знакомство с ремеслами Донбасса. Гостей научат расписывать фарфоровые игрушки, делать яркую гирлянду, украшение для новогодней елки из бисера и стекляруса , новогодних персонажей в технике «витраж». Дети смогут оформить 3D-открытку с персонажами советских мультфильмов или сделать упаковку для новогодних украшений.

А на Тверской в павильоне «Оранжерея» напротив мэрии Москвы детей ждут кулинарные мастер-классы. Посетители откроют для себя уникальную возможность научиться расписывать пряники и украшать их посыпкой, декорировать большие новогодние конфеты на елку. Ребят научат сервировать праздничный стол, делать свечи в технике декупаж.

Чебурашка и все, все, все Кулинарные мастер-классы Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В «Оранжерее» можно будет создать открытку для участников СВО, поздравить их с Новым годом можно в шале «Рождественская почта» на Манежной площади. А в том же парке Горького открыта мастерская записи видеопоздравлений. В столице работает 25 пунктов по приему подарков для военных. Акция «Москва помогает» проходит по всему городу. В шале по сбору новогодних подарков принимают новые вещи. Из необходимых: термобелье, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены. А также игрушки, книги, настольные игры и сладости для детей присоединенных территорий.

Незабываемое ретро

В Музее Победы открылась выставка «Новый год сквозь года». Экспозиция посвящена праздничным традициям середины ХХ века. На ней представлены елочные игрушки и новогодние украшения конца 1930–1950-х годов. 100 экспонатов из фондов музея и украшения из личных коллекций москвичей. Всего жители столицы передали на выставку около 50 подлинных предметов. Одну из самых интересных коллекций собрала москвичка Ольга Колесникова. Она отдала в дар музею украшения, которые ее семья привезла из эвакуации во время Великой Отечественной войны в Челябинскую область.

Чебурашка и все, все, все Ежегодная новогодняя выставка в Музее Победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Выставка рассказывает о новогодних традициях нашей страны. Елочные игрушки запечатлели жизнеутверждающие элементы советской эпохи. По ним можно проследить самые важные вехи в истории страны. Например, в конце 1930-х годов после премьеры фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику, а наиболее часто встречающимися игрушками были звезды и фигурки зверей. В середине 1940-х — танки и самолеты, а после войны — игрушки в виде машинок, фонариков. Зачастую игрушки делали не на фабриках, а в кустарных мастерских.

В музее-заповеднике «Коломенское» во дворце царя Алексея Михайловича до 15 января работает экспозиция «Елки нашего детства». Она объединяет более 800 предметов из музейных и частных коллекций. Посетители увидят елочные игрушки, которые семьи мастерили дома сами и которые выпускали на заводах в советское время. В их числе раритетные украшения, принадлежавшие семье Владимира Ленина, а также те, что привозили из Германской Демократической Республики (ГДР) и Чехословакии. Гости смогут посетить магазин 1970 года и сфотографироваться рядом с торговым прилавком.

А в Государственном Дарвиновском музее открыта выставка «Зима», посвященная животным, способным впадать в спячку и долгие месяцы обходиться без воды и еды. Познавательная экскурсия понравится и взрослым, и детям.

Новый год в зоопарке

Московский зоопарк подготовил образовательную программу для детей и взрослых. С 3 по 7 января в информационном центре будут проходить новогодние елки. Актеры расскажут детям о том, как зимуют животные: кто впадает в спячку, а кто — нет, кто из обитателей зоопарка хорошо подготовлен, а кто переезжает на зимовку в теплые помещения. В конце интерактивного спектакля — встреча с Дедом Морозом. Начало представлений — в 12:00 и 14:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Ежедневно с 10:00 до 17:00 в новой библиотеке зоопарка (вход из метро «Баррикадная») гостей ждут мастер-классы по изготовлению елок из подручных материалов, декорированию, изготовлению игрушек и ловцов снов.

Чебурашка и все, все, все Образовательная программа в Московском зоопарке Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На территории Детского зоопарка гостям предложат принять участие в строительстве иглу, лепке снеговиков и крепости . Проверить ловкость и меткость дети смогут, участвуя в веселых стартах. А 5 и 8 января центр анималистического искусства «Арт-Зебра» Московского зоопарка проведет мастер-класс по лепке из глины и мастер-класс «Художник-анималист».

Рождественский детектив

Новогодний проект главного театрального музея страны — Бахрушинского. До 8 января юных гостей ждут в филиале — историческом особняке Марии Ермоловой на Тверском бульваре . Дети отправятся в необычное путешествие сквозь века, а проводником для них станет карта сокровищ. Ее в 1909 году составила сама актриса Мария Ермолова для внука Коли и его друзей. Героев веселого приключения ждут необычные препятствия, загадки и секретные экспонаты.

— Спектакль предложит ребятам настоящую охоту за сокровищами с новым захватывающим сюжетом и новыми героями, — рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова . — Неизменными останутся главные ценности — вера в добро и чудо, бескорыстная дружба и взаимопомощь, которые обязательно проявит каждый участник нашего яркого, развлекательного и познавательного приключения.

Чебурашка и все, все, все Бахрушинский музей Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Детективный квест с полной вовлеченностью подарит настоящее новогоднее настроение. Дети отыщут ключ от потайной двери, за которой найдут наконец спрятанное сокровище ­— старинные монеты и новогодние подарки. В финале услышат записанный на фонографе голос Ермоловой, которая поздравляет своего внука и его друзей с Новым годом и Рождеством.