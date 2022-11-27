«Образ» будущего: дончане в Москве, Бояков на Мясницкой, Щусев в Третьяковке

Спектаклем «Юнона и Авось» в Москве артисты Донецкого музыкально-драматического театра завершили гастрольный тур по восьми городам России. А в Театре Образцова прошел фестиваль «Образ», в котором приняли участие 100 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Иммерсивным спектаклем «Лубянский гример», сценой для которого стала московская усадьба Салтыковых-Чертковых, открылся Новый театр. Третьяковская галерея показала графические работы Алексея Щусева — создателя Казанского вокзала и Соборного храма Марфо-Мариинской обители. Большой Детский фестиваль завершается праздничным марафоном и форумом-выставкой. Народный артист России Василий Бочкарев отметил 80-летие и продолжает службу в Малом театре. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Лучшее — детям

В Театре кукол Образцова завершился Второй фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ», в котором приняли приняли участие 13 коллективов из Томска, Нижнего Тагила, Архангельска, Воронежа, Сочи, Иркутска, Липецка, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Всего — более 100 участников от 5 до 15 лет. Были представлены детские сказки и классика мировой литературы, кукольные и драматические постановки, шуточные сценки и серьезные философские размышления.

Борис Константинов, художественный руководитель фестиваля и главный режиссер Театра кукол Образцова, в беседе с «Известиями» заметил, что организаторам хотелось собрать вместе ребят, которые выдумывают новые миры, оживляют неживое и дарят людям сказку.

— Они — непрофессионалы, а те, кто занимается этим по зову души, — рассказал он. — В будущем ребята могут стать инженерами, педагогами, врачами, космонавтами, но, соприкоснувшись в детстве с театром, маленький человек становится человеком.

Помимо показов спектаклей на фестивале прошли мастер-классы артистов Театра Образцова, экскурсии, творческие встречи. Спектакли форума можно посмотреть в записи на ютуб-канале Театра .

Загадочный дом

Иммерсивным спектаклем «Лубянский гример» 25 ноября открылся Новый театр.

Сценой для премьеры, над которой работали драматург Алексей Зензинов, режиссеры Эдуард Бояков, Валентин Клементьев и Рената Сотириади стала московская усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице, место с богатой историей и традициями.

Спектакль, основанный на произведениях Николая Лескова, переносит гостей в атмосферу русского крепостного театра начала XIX столетия. В интерьерах старинного особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них — легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его возлюбленной — крепостной актрисы, другой — история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал.

Четыре группы по 50 человек прошли по анфиладам и залам дома Черткова, каждая — своим путем, чтобы в итоге соединиться в театральном зале усадьбы.

По словам худрука Нового театра Эдуарда Боякова, спектакль будет играться ежедневно, и одной площадкой театр не ограничится.

— Независимый от государства статус, серьезные репертуарные планы, связанные с разными локациями и, как следствие, с разными жанрами. Это и есть наша уникальность, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Щусев- объединитель

Третьяковская галерея показала графические работы Алексея Щусева — архитектора, создателя Казанского вокзала и Соборного храма Марфо-Мариинской обители, а еще — директора Третьяковки в 1926–1929 годах. Большинство из 200 экспонатов так или иначе связаны с этими тремя строениями. Мавзолей Ленина, станция метро «Комсомольская» и многие другие его известные проекты «остались за кадром». Но кураторы и не ставили задачу создать обстоятельную ретроспективу. Скорее, это попытка напомнить о Щусеве как о крупном художнике и показать недавние приобретения галереи, возрожденные усилиями наших реставраторов.

— Здесь есть и эскизы, написанные в более вольной, фантазийной манере, и строгие архитектурные рисунки, и изящные, невероятно тонко проработанные наброски орнаментов и декоративных украшений зданий, — отметил обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Сергей Уваров. — Но главное украшение экспозиции — произведения даже не самого Щусева, а художников, работавших с ним над росписями тех же Марфо-Мариинской обители и Казанского вокзала: прекрасные панно Зинаиды Серебряковой, огромное аллегорическое изображение кисти Евгения Лансере, религиозные сюжеты в исполнении Михаила Нестерова.

По мнению эксперта, в контексте этих вещей фигура Щусева воспринимается как личность, объединившая вокруг себя целый ряд выдающихся современников.

Важная цифра

В честь своего пятилетия Большой Детский фестиваль завершает программу трехдневным праздничным марафоном: с 25 по 27 ноября 2022 года в «Новом Манеже» проходит Форум-выставка «БДФ. 5 лет. Растем вместе». В программе более 20 мероприятий для зрителей и театральной аудитории: показы спектаклей, встречи с писателями, мастерские для учеников театральных студий, дискуссия о развитии детского театра, а также презентация творческих идей. Объявлены 18 победителей фестиваля. Это спектакли, кино, мультфильмы и книги, которые выбрало детское жюри.

— Наш фестиваль родился из простой идеи: собрать лучшее, что делается для детей и юношества, и создать большой праздник для детей и их родителей, где можно было бы увидеть лучшие детские спектакли, кино- и анимационные фильмы, оперы и мюзиклы, ледовые и цирковые шоу, — поделился с «Известиями» худрук фестиваля Сергей Безруков.

Народный артист считает, что пятый по счету фестиваль — важная цифра в его истории. За это время форум запустил специальную программу «Эхо БДФ»: в течение года представляет проекты, ставшие лауреатами фестиваля, в регионах страны. Неизменным остается одно — желание приобщать детей к культуре, подытожил Сергей Безруков.

Культурный фронт

Артисты Донецкого музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна показали в Москве «Юнону и Авось». Этим спектаклем дончане завершили гастрольный тур по восьми городам России. Автор рок-оперы Алексей Рыбников, приветствуя труппу, назвал донецкий театр «культурным фронтом».

Худрук-гендиректор МДТ им. М.М. Бровуна Наталья Волкова отметила, что театр очень благодарен композитору.

«Образ» будущего Рок-опера "Юнона и Авось" в постановке Донецкого музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна на сцене театра Наций Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Месяц назад я была в Москве, показала ему запись, нарезку со спектакля. Он был приятно удивлен, и меня порадовала его реакция, — поделилась она. — В прошлом году мы с его разрешения выезжали в Севастополь, спектакли прошли с огромнейшим успехом, и вот сейчас состоялся гастрольный тур. В условиях постоянных обстрелах готовиться к поездке было тяжело — кто-то в подвале сидел, кто-то не мог выйти. Но артисты репетировали с большим самообладанием.

Наталья Волкова рассказала, что на родной сцене театр пока не играет — запрещены массовые мероприятия, труппа живет репетициями, выездами. Много ездит по госпиталям, военным частям. Состоялся большой гастрольный тур по освобожденным территориям .

— Восемь театр не мог туда выехать и наконец-то встретился с нашими зрителями, которые очень соскучились, — подытожила собеседница «Известий».

Всё это про нас

Народный артист России, дважды лауреат Государственной премии, актер Малого театра Василий Бочкарев 22 ноября отметил 80-летие. В беседе с «Известиями» он признался, что в сегодняшние непростые времена хочется перенестись в 1941-й и прикоснуться к ощущениям актеров Малого театра, которые начинали сезоны в годы Великой Отечественной войны.

— У нас тоже в Донецк очень много талантливых ребят ездит. Это очень благородное дело. Даже есть те, кто не афиширует свое участие. По-христиански — сделал и скромно говорит: «Так надо », — поделился юбиляр. — У меня на даче висит флаг России. И он мне нет-нет да напоминает о том, в каком времени мы живем.

«Образ» будущего Народный артист России, дважды лауреат Государственной премии, актер Малого театра - Василий Бочкарев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Василий Бочкарев считает, что фронт артиста — это театр. Он — русский человек, и когда есть агрессия по отношению к русским людям, воспринимает это как личное.

— Знаете, как говорили раньше старики, которые на поле боя умирали? «Ах, Боже, да что моя жизнь. Что будет с матушкой-Россией?», — напомнил он. — Этот вопрос вставал у защитника Отечества перед переходом в мир иной . А мы этот вопрос не задаем себе, даже когда просто живем, бегаем, суетимся. У нас вроде всё нормально. Это всё вроде бы не про нас

По словам артиста, происходящее в стране, касается каждого человека. Это всё про нас.

«И еще как про нас», — подчеркнул он.