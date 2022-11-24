«Мы репетировали с большим самообладанием, притом что шли обстрелы»

Артисты Донецкого музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна сейчас дают концерты в госпиталях и воинских частях на освобожденных территориях, а недавно были на гастролях в Москве. Худрук — гендиректор театра Наталья Волкова встретилась с «Известиями» после показа «Юноны и Авось» на сцене столичного Театра наций и рассказала о том, как зрители приносили актерам домашнюю выпечку, о выступлении в вечернем платье для раненого бойца, давлении киевских властей в 2014-м и отзывах Алексея Рыбникова на постановку его легендарной рок-оперы.

«На родной сцене пока не играем — запрещены массовые мероприятия»

— Вы сыграли финальный спектакль в рамках программы «Большие гастроли». Позади восемь городов 12 успешных показов. Ваши впечатления?

— Такой гастрольный тур для нас как глоток свежего воздуха. Мы очень благодарны сотрудникам «Росконцерта» за великолепную организацию. Всё было сделано на высшем уровне с очень большой заботой об актере. У нас в театре актер главенствует. Это тот, вокруг кого всё должно крутиться. Здесь актеры тоже себя почувствовали обласканными.

Выехали 94 человека, 120 костюмов, около 2 т декораций. Спектакль массовый, технически сложный. Но везде, куда бы мы ни приезжали, актеры играли с огромной самоотдачей. На площадках хорошо помогали сами театры, встречали и содействовали. Очень хорошо встречали городские власти, много экскурсий было, приятных встреч, общения.

Вы видели: в финале у нас поднимаются кулисы и выходят все, кто делал спектакль, включая работников цехов. Огромное количество людей, поющих «Аллилуйя любви». И на этой прекрасной московской площадке всё осуществилось.

Мы репетировали с большим самообладанием Спектакль «Юнона и Авось» Фото: пресс-служба Донецкого МДТ им. М.М. Бровуна

— Создатель «Юноны и Авось» Алексей Рыбников ревностно относится к прочтениям своих произведений. Но, судя по его реакции на московский показ, он остался доволен.

— Месяц назад я была в Москве, показала ему запись, нарезку со спектакля. Он был приятно удивлен, и меня порадовала его реакция. В прошлом году мы с его разрешения выезжали в Севастополь, спектакли прошли с огромнейшим успехом , и вот сейчас состоялся гастрольный тур. Мы очень благодарны Алексею Львовичу.

— Как в военных условиях удалось отрепетировать такой большой и сложный спектакль?

— Тяжело было готовиться. Но мы очень аккуратно отрепетировали, с большим самообладанием, притом что шли обстрелы: кто-то в подвале сидел, кто-то не мог выйти. Когда выезжали в тур, не смогли из-за обстрела выехать вовремя.

Мы репетировали с большим самообладанием Спектакль «Юнона и Авось» Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

— Часть труппы осталась в Донецке. Как сейчас живет театр в родном городе?

— На родной сцене пока не играем — запрещены массовые мероприятия, живем репетициями, выездами. Театр невозможно сохранить без зрителя, поэтому мы своего зрителя ищем и находим.

Много ездим по госпиталям, военным частям — даем концерты. У нас был большой гастрольный тур по югу республики, по освобожденным территориям. Восемь лет мы не могли туда выехать и наконец-то встретились с нашим зрителем. Концерт состоял из патриотических песен, и было очень приятно, что их помнят и знают. Люди очень соскучились. Нас ждали, подпевали, аплодировали, после концерта приносили актерам домашнюю выпечку. Потрясающая была атмосфера, настоящий обмен энергетикой.

Мы репетировали с большим самообладанием Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

«Мы знаем, как бывает сложно, тяжело и страшно»

— Вы одними из первых приехали в освобожденный Мариуполь?

— Для нас было огромным счастьем снова там играть. И да, когда город освободили, мы, наверное, были первыми артистами, кто туда приехал. Везли продукты для коллег, воду для военнослужащих, детские смеси, памперсы. Всё, что только можно было погрузить в наш транспорт, погрузили. Ехали очень медленно, из-за перегруза не могли разогнать машины. Нам очень хотелось поддержать людей, мы сами всё это пережили.

В 2014 году, когда нас перестали финансировать и разбомбили общежитие, актеры жили в помещении театра. У многих дети, а денег нет. Да что денег — есть было нечего. Жители города, коллеги из России нам помогали. Мы знаем, как бывает сложно, тяжело и страшно, и когда появилась возможность поддержать коллег на освобожденных территориях, с радостью стали поддерживать. Сами развозим пакеты с гуманитарной помощью и через коллег передаем.

Мы репетировали с большим самообладанием Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

— До 2014-го часто бывали в Мариуполе?

— Выезжали туда на гастроли каждое лето. Играли на сцене старейшего театра русской драмы в тогда еще Донецкой области. Огромная трагедия была, когда увидели, что стало с его замечательным зданием (взорвано ВСУ. — «Известия»). Надеюсь, что его восстановят и мариупольские артисты и зрители снова обретут свой родной дом.

— Вы много ездите по госпиталям и тоже не с пустыми руками. Чем памятны такие поездки?

— Были случаи, которые врезались в память. В одном из госпиталей лечился военнослужащий, который с 2014 года воюет. Он лишился ноги, очень хотел прийти на концерт, но ему врачи запретили подниматься. Тогда наша актриса Марина Погорелова в красивом вечернем платье пришла к нему в палату и спела.

Очень тяжелая поездка была в нашу центральную травматологическую больницу. После того как сильно обстреляли Мариуполь, два детских отделения оказались заполнены. Огромная напряженность. Мамочки боялись отойти от своих детей. Мы, когда приехали, разделились. Часть артистов отправилась к детям. Надели костюмы героев детских сказок, раздали конфеты, наборы для рисования.

А другие в это время в актовом зале давали большой концерт для взрослых. И в конце концов мамы оставили своих деток на попечение наших актеров, пошли слушать концерт. Детки постарше с удовольствием начали фотографироваться, разговаривать, что-то рассказывать. Мы там больше чем полдня провели — и атмосфера поменялась, люди немножечко оттаяли. Театр в этом плане очень важен. Это место, где оттаиваешь.

Мы репетировали с большим самообладанием Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

— Здание театра пострадало?

— Обстреливали его три раза. Пострадал фасад со стороны служебного входа — посекло осколками. Выбило стекла в гримуборных, в репетиционном зале. Переживали, конечно: наше здание — памятник архитектуры. Плюс масса различных сложностей: нет воды, тепла. Но сейчас уже дали отопление.

Мы репетировали с большим самообладанием Здание Донецкого театра Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

«Мы счастливы, что сохранились»

— Как вы приспосабливаетесь к таким условиям?

— Это невозможно. Порой бывает невыносимо тяжело, но — как для меня, так и для всего коллектива — переступаешь порог театра и забываешь обо всем. Как и наши зрители, когда мы еще могли играть спектакли.

Мы счастливы, что сохранились, и репертуар сохранили и приумножили, и зрительный зал у нас всегда был полный , и я уверена, что откроемся мы после СВО тоже с аншлагом.

— Есть где открываться, кроме основной сцены?

— За период с 2014 года у нас появилась новая сцена под крышей театра. Как театральную гостиную стали использовать бывший ресторан в подвальном помещении. Еще власти республики выделили нам огромный старинный особняк, помогли с ремонтом. Что-то мы делали сами — стены, например, покрасили . Здание уникальное, с великолепной акустикой. Когда Донецк еще был Юзовкой, там размещался театр братьев Тудоровских.

Несмотря на боевые действия, возникла и работает наша школа-студия «Перспектива». Очень много деток занимается. Выходят на сцену в спектаклях, растут. Первые выпускники уже поступили в московские театральные учебные заведения, кто-то остался у нас. Открыли на базе нашего университета актерский курс, обучаем и растим себе смену.

Мы репетировали с большим самообладанием Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

— Худрук Мариупольского театра Александр Ростов рассказал «Известиям», о чем беседует с артистами: «Я всё время им говорю: вот будет шикарное здание, светлые комнаты, тепло, свет, универсальная аппаратура, а театра может не быть. А вот сейчас, когда разруха и холод, возникает подлинное мгновение, искреннее». Вам это знакомо?

— Согласна с коллегой, атмосферу важно удержать. Им очень сложно, но они пройдут этот путь, найдут точку опоры. Мы многое пережили, многое накопили в своих сердцах и душах и, как мне кажется, создали определенную творческую атмосферу. Когда-то мы находимся на особом подъеме, когда-то он чуть-чуть затихает, но это опора, она не дает просесть. Надеюсь, мы и дальше это всё в себе сохраним.

Люди очень поменялись. Мы прекрасно понимаем, что в жизни нужно, а что нет. Были вещи, которые когда-то казались невероятно важными, а сейчас понимаешь, что это такие глупости, такие мелочи. Есть наши семьи, есть наш коллектив, есть спектакли, которые мы создаем, — вот это важно.

— Сколько сейчас спектаклей в репертуаре?

— 64, и мы списать ничего не можем, жалко. Хотя понятно, что спектакли, как люди, живут и умирают. Но частичка души вложена и в тот спектакль, и в этот, и зрители не могут с ними расстаться. Вот с большой болью списали спектакль «Зойкина квартира». Зрители узнали, и соцсети стали разрываться: «Не трогайте наш любимый спектакль». И так происходило не раз. «Оставьте, не трогайте, мы это любим».

Мы репетировали с большим самообладанием Фото: пресс-служба Донецкого МДТ имени М.М. Бровуна

«На меня как на руководителя театра киевские власти давили»

— «Я знаю правду» — не совсем характерный для вашего театра спектакль. Скорее документальная проза, чем музыкальная драма. Как он возник?

— Чтобы объяснить, нужно вернуться в 2014 год. На меня как на руководителя театра киевские власти давили: «Нужно вывезти коллектив, эвакуировать». Я сказала, что мы никуда не едем, останемся в Донецке, — это решение коллектива. После этого начался сумасшедший прессинг, даже сделали отдельную группу в соцсетях «Как драмтеатр коллаборантом стал», каждый день что-то выкладывали. Очень много вокруг Донбасса происходило разговоров со стороны Украины: «Вы сами себя обстреливаете, войны здесь нет».

В 2017 году вышла «Народная летопись» (социально-культурный проект «Война в Донбассе: Народная летопись», основанный на рассказах очевидцев. — «Известия»), и мне показалось, что это хорошая возможность рассказать, что же у нас действительно происходит. Годом позже мы сделали документальный спектакль, записали его и выложили в интернет.

Когда к нам приезжал Владимир Львович Машков (худрук Театра Олега Табакова. — «Известия»), я ему рассказала, что есть такой спектакль. Он пригласил нас к себе, потом мы сыграли «Я знаю правду» еще в семи городах. Если всё сложится, в феврале и марте снова покажем его в городах России.

— В Telegram-канале театра, очень интересном, кстати, есть несколько сюжетов о том, как актрисы вяжут. Что это за акция и почему вы решили в ней участвовать?

— Для военнослужащих жители республики вяжут теплые вещи. Кто умеет носки — вяжет носки, кто-то мастерит шарфики, перчатки. Когда наши узнали, что есть такая акция «Теплая забота», конечно, присоединились, тем более рукодельниц у нас много. Мы всегда откликаемся, иногда сами инициируем акции. Это гражданская позиция нашего коллектива. Готовы всюду ехать, везде участвовать, делать всё, чтобы скорее воцарился мир на нашей земле.

Фото: пресс-служба Донецкого МДТ им. М.М. Бровуна Труппа у Мариупольского театра

— Сквер перед вашим театром недавно назвали в память Сергея Пускепалиса. Вы были с ним знакомы?

— Только заочно. Он предлагал материал для работы. К сожалению, не удалось нам посотрудничать. Не успели.

— 22 ноября 17 сотрудникам вашего театра вручены членские билеты СТД России. Что значит для вас это событие?

— Оно означает, что начался процесс интеграции Союза театральных деятелей ДНР в Союз театральных деятелей России. Со временем мы станем отделением, как и все регионы нашей страны. СТД, кстати, был первой общественной организацией, зарегистрированной в нашей республике. Александр Александрович Калягин — давний друг нашего театра , не единожды играл на нашей сцене, хорошо знал Марка Матвеевича Бровуна. Он поддержал нас, когда мы только создавались. СТД России помогал нам все эти годы. И как результат — прекрасное событие: нас приняли в большую театральную семью.

— Когда всё закончится, мы победим, театр откроется, какой спектакль вы хотели бы сыграть первым?

— Есть задумка, но я не могу пока огласить название. Театральные люди суеверны. Но материал уже в работе, надеюсь, всё получится. А пока мы выпускаем несколько премьер, восстанавливаем несколько спектаклей. Нам есть чем открыться на всех наших площадках.