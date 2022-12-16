К нам едет Родион: Щедрина на 90-летие наградят медалью Чайковского

Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Родион Константинович Щедрин 16 декабря отмечает юбилей, ему исполняется 90 лет. Гений рядом с нами, говорят поклонники. Великий русский композитор, уверены музыканты. К этой дате в двух столицах пройдут грандиозные концерты. «Известия» присоединяются к поздравлениям маэстро и собираются на торжества по случаю юбилея.

Где ждать

Юбилейные вечера Родиона Щедрина, крупнейшего отечественного композитора и живого классика — добрая традиция Московской филармонии. С 2007 года каждые пять лет они проводятся в Концертном зале имени Чайковского. Но и Мариинка в Санкт-Петербурге не могла пропустить чествование композитора. В сезоне у театра появился фестиваль «Щедрин — 90». Негласное состязание заставило понервничать поклонников. Они гадают, на каком из вечеров может появиться Родион Константинович, и вообще, приедет ли он в Россию. Пока ни одна из площадок не смогла железно ответить на этот вопрос. Тем интересней будет сюрприз.

Уверенные в том, что Родион Щедрин приедет в Мариинку, держат в рукаве козырь — ведь на сцене этого прославленного театра ему 16 декабря должны вручить медаль Чайковского, учрежденную Русским музыкальным обществом (РМО). Щедрин станет первым обладателем этой престижной награды.

К нам едет Родион Родион Щедрин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— РМО и наше экспертное музыкальное сообщество единогласно приняли решение торжественно вручить первую медаль Чайковского Родиону Константиновичу Щедрину, который несомненно должен стать обладателем этого знака отличия, — сообщил председатель правления возрожденного Русского музыкального общества Владислав Шестаков.

Медаль должна вручаться в день рождения Петра Ильича Чайковского 7 мая. Но в связи с выдающимися заслугами Родиона Щедрина дата была перенесена — награды он будет удостоен в свой юбилей. Однако поклонники пока выбирают мероприятие наудачу и надеются поздравить композитора лично.

Пофестивалят

В честь юбилея мэтра Мариинский подготовил «музыкальное приношение»: в афишу декабря целым блоком вынесены сочинения Щедрина, многие из которых сегодня можно услышать только в Мариинском, а некоторые были написаны специально для театра и его художественного руководителя Валерия Гергиева. Мариинка предлагает зрителям собрать из обширной программы концерты для собственного абонемента и оплатить их со скидкой в 30%. В абонемент могли войти балет «Анна Каренина», оперы «Боярыня Морозова», «Не только любовь», музыкальный спектакль «Приключение обезьяны».

К нам едет Родион Диана Вишнева в балете «Кармен-сюита» Фото предоставлено пресс-службой РМО

А 16 декабря Мариинский театр отмечает юбилей Щедрина грандиозным балетным вечером. В первом отделении прима-балерина Диана Вишнева выйдет в легендарном балете «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона Щедрина, созданном специально для супруги композитора Майи Плисецкой. Во втором акте артисты Театра балета им. Л. Якобсона представят премьеру «Озорных частушек» в хореографии Вячеслава Самодурова. На сцену выйдут солисты Алла Бочарова, Светлана Свинко, Анна Скворцова, Мария Репетиева, Андрей Сорокин, Мурад Керимов, Вячеслав Спильчевский. За дирижерским пультом весь вечер — Арсений Шупляков.

А Валерий Гергиев с симфоническим оркестром театра отправится в Москву. 16 декабря он выйдет на сцену Зала Чайковского. В концертной программе также выступят Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и народный артист России Денис Мацуев . Программу составили так, чтобы представить панораму основных жанров творчества Щедрина. Три из них можно отнести к разряду визитных карточек композитора: «Кармен-сюита», «Озорные частушки» и сюита из балета «Конек-Горбунок». А еще — литургию «Запечатленный ангел» для хора а капелла. Завершит программу Концерт №2 для фортепиано с оркестром. В этом сочинении композитор особенно ярко показал себя как смелый экспериментатор, чьи поиски продолжаются и сегодня.

К нам едет Родион Родион Щедрин с музыкантом Денисом Мацуевым Фото предоставлено пресс-службой РМО

От Колобка до Анны Карениной

Если кто-то думает, что не знаком с творчеством Родиона Щедрина, то он ошибается. Песню «Не кочегары мы, не плотники» из фильма Александра Зархи «Высота» с Инной Макаровой и Николаем Рыбниковым в главных ролях знают миллионы. Наверняка многие помнят музыку к драме Юлия Райзмана «Коммунист» с Евгением Урбанским. Или картину Зархи «Люди на мосту». И даже булочка с ножками из мультфильма 1956 года «Колобок» поет песенки на мелодии Щедрина. Как признается композитор, работа в кино была его основным заработком . Денег в театре не заработать, а в кино они были. После фильма «Высота» он купил свой первый автомобиль — рассекал по Москве на дорогой «Победе», хотя на тот момент еще был студентом консерватории.

Говоришь — Щедрин, подразумеваешь — Плисецкая. Родилась бы музыка Родиона Щедрина без такой музы — большой вопрос . Поэт Андрей Вознесенский называл Майю Плисецкую «полюсом магии». Это был союз двух гениев, двух народных артистов СССР.

Встретились балерина и композитор, когда в Большом театре собирались ставить балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок». Он увидел ее в балетном классе в купальнике и трико и на всю жизнь влюбился в стройную балерину. Но до этого Щедрин был покорен ее голосом. Он услышал Майю Плисецкую в гостях у Лили Брик. Состоятельная муза Маяковского приобрела невиданную роскошь — бобинный магнитофон «Днепр». И на него записывала гостей своего дома, создавая некую фонотеку.

Фото: РИА Новости/Василий Малышев Родион Щедрин и Майя Плисецкая, 1968 год

Когда Щедрин пришел к Брик, хозяйка предложила послушать магнитофонную запись, на которой хорошенькая балерина из Большого театра пела «Золушку» Прокофьева. Музыка эта сложная, и композитора зацепило, что у исполнявшей ее был абсолютный слух. В 1958 году они расписались. Лиля Брик жила в соседнем подъезде. И на первый совместный день рождения Щедрин спросил у нее, что можно подарить супруге. Соседка посоветовала сочинить для Майи что-то короткое. Так появилась пьеса «В подражание Альбенису». В 1960 году появился балет «Конек-Горбунок», который тоже посвящен Плисецкой.

В балет ради Майи

Зная ее страсть к опере Бизе «Кармен», к испанской музыке и танцам, Щедрин решил оркестровать это произведение. Так, благодаря Майе Плисецкой появился балет по сюжету Мериме. «Кармен-сюиту» балерина станцевала 350 раз. И каждый спектакль был уникален, не похож один на другой.

За появление балета «Анна Каренина» надо тоже благодарить Майю. В 1972 году Плисецкая станцевала его на сцене Большого. К тому времени по сюжету одноименного романа Толстого было написано восемь опер и ни одного балета. А началось всё с кино. Пятью годами ранее Александр Зархи приступил к съемкам «Анны Карениной», музыку к фильму он заказал у своего друга, с которым сделал уже не одну картину. Режиссер сделал предложение и Майе Плисецкой. Она снялась у Зархи в роли Бетси.

Фото: РИА Новости/Мурашко Кадр из художественного фильма-балета «Анна Каренина»

Для своей Жар-птицы Щедрин написал еще несколько балетов — «Чайка», «Безумная из Шайо», «Дама с собачкой». Прожили они вместе 57 лет. 2 мая 2015 года Майи Плисецкой не стало. Ей было 89. Как рассказывал «Известиям» Андрис Лиепа, Майя Михайловна мечтала отметить свое 90-летие на сцене Большого театра. «Я всегда использую ее выражение: «Лучшей сцены, чем сцена Большого театра, на свете нет», — вспоминал Лиепа. — А уж ей точно доверять можно. К сожалению, она не дожила несколько месяцев до юбилея. В память о ней мы с Родионом Щедриным все-таки смогли сделать памятный вечер».

После кончины супруги композитор остался в Мюнхене, там, где они жили в последнее время. Майя Михайловна там отдыхала, а Родион Константинович был членом Баварской академии музыки, сотрудничал с издательством Шотта, крупнейшего по партитурам и клавирам.

— Я отношу себя к счастливейшим музыкантам, — признавался «Известиям» Родион Щедрин. — У меня были прекрасные отношения с Евгением Светлановым. Юрий Темирканов приезжал в Большой театр ставить мои «Мертвые души», причем делал это бесплатно. Театр только билет ему купил. С Геннадием Рождественским начиналась моя юность. Он первый играл «Конек-Горбунок», «Кармен-сюиту». Слава Ростропович сыграл все мои виолончельные сочинения. А скрипичная музыка была написана в расчете на Максима Венгерова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Супруги на гала-вечере, посвященном 80-летию Майи Плисецкой, 2005 год

Тогда он сокрушался, что многих великих музыкантов не упомянул в разговоре. Но помнит их и благодарен за всё. Сейчас композитор редко приезжает в Россию. Он отказывается от любых встреч и не дает интервью. Сделает ли он исключение на этот раз, прилетит ли на 90-летие, поживем — увидим. «Известия» поздравляют Родиона Константиновича с юбилеем и желают крепкого здоровья. А вдохновение таких людей не покидает никогда.