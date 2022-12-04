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Музыка без границ: Артемьев и Валиева в Кремле, Абдразаков в Милане

О чем на этой неделе говорили любители прекрасного
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Первыми премьерами 247-го сезона Большого театра стали «Шопениана» и Большое классическое па из «Пахиты». Власти Польши заявили, что акварель Василия Кандинского «Без названия», проданная на аукционе Grisebach, была украдена из Национального музея в Варшаве. В честь 85-летия композитора Эдуарда Артемьева в Кремлевском дворце выступили мастера искусств. Каток на Красной площади открылся шоу Татьяны Навки «Шахерезада». На книжной ярмарке Non/fiction поэт патриотической волны Игорь Караулов представил свою новую книгу. Оригинальный проект more.tv сериал «Трудные подростки» получил премию на Russian Creative Awards 2022. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Шедевры на все времена

Первыми премьерами 247-го сезона Большого театра стали «Шопениана» в хореографии Михаила Фокина и Большое классическое па из «Пахиты» Мариуса Петипа. Доктор искусствоведения, редактор отдела культуры «Известий» Светлана Наборщикова считает, что спектакли императорского балета остаются шедеврами на все времена.

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Балет «Шопениана»

Балет «Шопениана»

Фото: Большой театр
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— В один вечер объединены очень разные сочинения. Если «Шопениана» — про неземное, ансамбль и взаимовыручку, то «Пахита» — про стальной носок, конкуренцию и первенство. Но общее всё же прослеживается, — отметила она. — Оба балета были созданы для Мариинского театра и через год показаны в Большом. Оба поставлены знаковыми хореографами и считаются квинтэссенцией стиля. «Шопениана» посвящена балетному романтизму. «Пахита» прославляет балетный классицизм.

По мнению эксперта, в «Шопениане» хореографам-постановщикам Наталье Большаковой и Вадиму Гуляеву удалось, пожалуй, главное: создать ансамбль, где никто не претендует на первенство, но все чувствуют себя частью коллективной души романтизма. А лучшим в «Пахите», где бал правят женщины, оказался молодой солист Дмитрий Смилевски, непринужденно соединивший виртуозность с элегантностью.

Скандальный провенанс

Власти Польши заявили, что акварель Василия Кандинского «Без названия», проданная на аукционе Grisebach за €387,5 тыс., была в 1984 году украдена из Национального музея в Варшаве.

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Фото: Grisebach
Акварель Василия Кандинского «Без названия»
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— Это работа позднего периода, когда Кандинский уже после отъезда из Советской России жил в Германии и преподавал в Баухаусе, — рассказал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров. — Изображение совсем небольшое, 12,3x9 см. Поэтому аукционный дом оценил его всего в €100–150 тыс. Но возможно, такая оценка была связана и с тем, что Grisebach учитывал рискованный провенанс. А вот покупатель, заплативший втрое больше эстимейта, явно не учел этот факт.

По словам Сергея Уварова, если Польша докажет факт кражи работы, то новому владельцу придется возвратить ее в музей, а аукционному дому — вернуть все средства.

Всё зависит от людей

В честь 85-летия композитора Эдуарда Артемьева в Кремлевском дворце состоялся гала-концерт с участием мастеров эстрады и классической музыки. Для народного артиста выступили Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Лариса Долина, Дима Билан, SHAMAN и другие известные исполнители.

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Композитор Эдуард Артемьев на своем юбилейном гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце

Композитор Эдуард Артемьев на своем юбилейном гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Как рассказал юбиляр «Известиям», «все они подходили под принцип контрастов в программе». Отвечая на вопрос, должно ли появляться больше патриотической музыки в трудную для страны минуту, музыкант заметил, что всё зависит от людей.

— Возможно, должны появиться гранты для авторов, заказ от государства. Тогда и народ творческий туда сразу пойдет в надежде самоутвердиться. И, конечно, наверное, есть те, кто не ждет стимула, а искренне желает написать что-то патриотическое, — уверен Эдуард Артемьев.

Не спортом единым

Каток на Красной площади открылся шоу Татьяны Навки «Шахерезада» с участием Филиппа Киркорова в роли Сказочника, а также чемпионки мира Виктории Синицыной в роли Шахерезады и олимпийского чемпиона Никиты Кацалапова в роли Шахрияра. Чемпионка Европы Камила Валиева появилась в образе Богини.

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Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля «Шахерезада» Татьяны Навки на открытии ГУМ-катка и ГУМ-ярмарки на Красной площади в Москве

Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля «Шахерезада» Татьяны Навки на открытии ГУМ-катка и ГУМ-ярмарки на Красной площади в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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— Пока российских спортсменов не пускают на международные соревнования, вставляют палки в колеса, они ставят рекорды в своей стране, — поделился с «Известиями» олимпийский чемпион Алексей Немов. — Да, можно получить золотые медали в отсутствие наших, но как они потом будут смотреть в глаза своим детям? С кем они соревновались в отсутствие россиян? И прекрасно, что, кроме профессионального спорта, у наших фигуристов есть еще замечательные спектакли.

Как обещают организаторы, в будние дни первые четыре сеанса на ГУМ-катке можно будет посетить бесплатно.

Вечный автор

На книжной ярмарке Non/fiction поэт Игорь Караулов представил свою новую книгу «Моя сторона истории». Отвечая на вопрос «Известий», что движет поэтами патриотической волны, поэт назвал чувство ответственности за свою страну.

— Мы взрослые, мы отвечаем за всё, а не так, что вот эта страна меня обидела и мешает мне жить, а вот я такой весь из себя несчастный и всё плохо, всё ужасно, сплошной ад вокруг, всюду ад, в сетях ад, в телевизоре ад, на улице ад. А с зет-поэзией получилось так, что очень разных людей объединила эта ответственность, — поделился он с «Известиями».

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Поэт Игорь Караулов

Поэт Игорь Караулов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Самым ярким представителем патриотической волны Игорь Караулов считает Юнну Мориц.

— Вечный автор, который, дай бог, и дальше будет с нами, — уверен он. — Чисто технически никто не пишет лучше, чем 85-летняя Юнна Мориц.

Музыка без границ

Театр Ла Скала 7 декабря откроет сезон оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». В заглавной роли выступит Ильдар Абдразаков. На вопрос «Известий», не опасается ли он, что его, певца из России, встретит недоброжелательный прием, Абдразаков ответил, что у музыки нет границ.

— В этом году я буду открывать сезон театра Ла Скала уже в шестой раз, — рассказал он. — Перед выходом на сцену волнение есть всегда, особенно когда выступаешь в одном из главных театров мира. Но я давно пою в Ла Скала, эта публика меня знает, и если ей нравится, как человек поет, они слушают его с удовольствием.

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Ильдар Абдразаков в опере «Борис Годунов»

Ильдар Абдразаков в опере «Борис Годунов»

Фото: Большой театр/Дамир Юсупов
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Певец рассказал, что режиссер Каспер Хальтен в своей постановке предлагает сравнить драму Бориса Годунова с драмой героев Шекспира, проводит своеобразную параллель между Пушкиным и Шекспиром.

Эксклюзивное интервью с Ильдаром Абдразаковым читайте в понедельник, 5 декабря, в «Известиях».

Честный контент

Оригинальный проект more.tv сериал «Трудные подростки» получил премию на Russian Creative Awards 2022 в номинации «Креативный социальный проект».

«Трудные подростки» представляют собой экосистему социально преобразующего контента. В нее входит четыре сезона популярного художественного сериала об острых социальных вопросах молодого поколения, документальный сериал «Трудные подростки. Реальность», помогающие чат-боты в Telegram и во «ВКонтакте».

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Кадр из сериала «Трудные подростки»

Кадр из сериала «Трудные подростки»

Фото: more.tv
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Чат-бот «Трудно подросткам», разработанный НМГ совместно с more.tv и образовательным порталом «Мел» для помощи подросткам в трудных жизненных ситуациях, был запущен одновременно со стартом третьего сезона сериала.

— Нашими чат-ботами воспользовалось более 25 тыс. ребят, и, как нам пишут ребята в соцсетях, он помогает им решить важные экзистенциальные вопросы и получить на одной платформе контакты помогающих организаций, — поделилась руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина. — Для всех нас, тех, кто создавал этот экосистемный продукт, это не просто качественный модный честный контент, это способ принести максимальную пользу нашим молодым зрителям.

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