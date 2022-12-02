Па Петипа: чем удивили первые премьеры 247-го сезона в Большом

Торжество виртуозов и трепет ресниц. Пышные пачки и струящиеся тюники. Яблоневый цвет и бриллиантовые декольте. А еще золотая осень в Павловске, мавританский дворец, 32 фуэте и погоня за мечтой. На Историческую сцену Большого театра вернулись «Шопениана» в хореографии Михаила Фокина и Большое классическое па из «Пахиты» Мариуса Петипа. «Известия» убедились, что спектакли императорского балета остаются шедеврами на все времена.

Танцы под луной

В 1908 году Михаил Фокин поставил «Шопениану» для благотворительного концерта, и тогда шопеновские вальсы-прелюды-мазурки звучали в первозданном фортепианном варианте. Затем балет был оркестрован и обрел имперский лоск на сцене Мариинского театра. Окончательно прославил создание Фокина Сергей Дягилев, включивший панегирик Шопену и балетному романтизму в программу парижских «Русских сезонов». Роль юноши, танцующего в окружении сильфид, исполнял Вацлав Нижинский, среди сильфид покоряли неземной легкостью Павлова и Карсавина.

В Большом «Шопениана» впервые появилась в 1932 году. Периодически возобновлялась и даже служила государственным целям, став, например, хедлайнером сезона польской культуры в 2008 году. Балетные труппы Больших театров Москвы и Варшавы объединились, чтобы дать гала-концерт в память Фредерика Шопена. В «Шопениану» руководство Большого театра делегировало Николая Цискаридзе, в пару ему определили молодую солистку Нелли Кобахидзе.

Фото: Большой театр Сцена из спектакля «Шопениана»

Учитывая напряженность международной обстановки (только что завершился грузино-абхазский конфликт) стоит отметить дальновидность этого решения. Польская музыка в постановке русского хореографа плюс российские солисты грузинского происхождения прозвучали сильно. Что касается спектакля, то грациозностью движений и изяществом манер нынешний ректор Академии русского балета превзошел всех сильфид вместе взятых.

В премьере 2022 года роль Юноши исполнил Артем Овчаренко, который в начале карьеры репетировал с Николаем Максимовичем. Ученик деликатно отошел на второй план, позволив партнершам насладиться танцем под луной. Там все просто — бег, перестроения, позировки. Танцуют, кстати на фоне задника авторства Владимира Дмитриева, сочиненного к постановке 1946 года. Золотая осень, ротонда, аллеи, перелески, обрамленные серо-черной бархатной падугой. Пейзаж императорского Павловска вносит в московский спектакль петербургскую ноту.

Клакеры ГАБТа исправно кричали «Браво» прима-балеринам Екатерине Крысановой и Елене Образцовой, но, похоже, зря старались. Если и выделять кого-то в этом спектакле, то всех. Хореографам-постановщикам Наталье Большаковой и Вадиму Гуляеву удалось, пожалуй, главное: создать ансамбль, где никто претендует на первенство, но все чувствуют себя частью коллективной души романтизма. А это время, когда в балете, по словам Михаила Фокина, господствовала поэзия, и танцовщица поднималась на пуанты не для того, чтобы продемонстрировать свой стальной носок, а чтобы, едва касаясь земли, создать своим танцем впечатление чего-то неземного.

Парад драгоценностей

Если «Шопенина» — про неземное, ансамбль и взаимовыручку, то «Пахита» — про стальной носок, конкуренцию и первенство. В один вечер объединены очень разные сочинения, но общее все же прослеживается. Оба балета были созданы для Мариинского театра и через год показаны в Большом. Оба поставлены знаковыми хореографами и считаются квинтэссенцией стиля. «Пахита» прославляет балетный классицизм: яркий, бравурный и упорядоченный, как гвардейские парады на Марсовом поле, любимые Мариусом Петипа.

Мелодраматическую историю о красавице, похищенной в детстве цыганами, Жозеф Мазилье сочинил для балета Парижской оперы в 1846 году. Спустя год Петипа поставил «Пахиту» в Петербурге, а еще через год — в Москве. В северной столице Николай I пожаловал Петипа кольцо с рубином и 18 бриллиантами. В первопрестольной, где солировала Елена Андреянова, на сцену швырнули дохлую кошку. Зато героиню следующей редакции Екатерину Вазем ждал настоящий триумф. В 1881 году специально для своей любимицы Петипа дополнил постановку Большим классическим па. Это зрелище и легло в основу «Пахиты» Большого театра. Хореограф-реставратор Юрий Бурлака обратился к своей же постановке 2008 года, дополнив ее парадными выходами и характерными танцами.

Фото: Мариинский театр Сцена из спектакля «Пахита»

Наследством оригинального сюжета можно считать «испанистые» костюмы (пачки пикантно подрагивают при каждом движении), красные розы в дамских прическах и расписной задник с мавританским дворцом. В остальном «Пахита» — чисто танцевальная история.

Характерные танцовщики соревнуются с классическими. Корифейки — с солистками. Солистки — с примой. Это ее бенефис, и другие танцовщицы, отбросив амбиции, превращают его в праздник. А в подарок преподносят свои коронные вариации, но тоже с умыслом — мол, станцуй-ка лучше.

В «Пахите» 2008-го в шестерке солисток выходили три прима-балерины, и чувствовался накал страстей. Сейчас девушки по иерархии ниже, но танцуют тщательнее, с большим вниманием к деталям, по-старинному акцентируя коронные трюки. Прима в лице Алены Ковалевой от них особо не отличается, хотя должна выделяться масштабом и харизмой.

Впрочем, масштаб есть, но чисто физический — девушка крупная и высокая. Такой и партнер нужен соответствующий. Встала Алена на пальцы, и кавалер — хороший танцовщик Егор Геращенко — оказался ей по плечо. Некрасиво, и не в традиции классического балета, где соразмерность — эстетическая норма.

Помнится, в бытность главы Большого балета Махара Вазиева директором балета Мариинского для Ульяны Лопаткиной приглашали персональных партнеров. Конечно, Алена Ковалева — не Лопаткина, и вряд ли дорастет до нее в смысле таланта, но коли возвели девушку в балеринский ранг, по статусу и обеспечивайте.

А лучшим в балете, где бал правят женщины, оказался мужчина. Молодой солист Дмитрий Смилевски, вышедший в па де труа, непринужденно соединил виртуозность с элегантностью. Учреди Петипа в своей выставке достижений приз победителю, понятно было бы, кому его вручить.