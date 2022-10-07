Дисциплина и взыскание: надолго ли отстранили артистов Большого театра

Звезды балета Большого театра, народные и заслуженные артисты, отстранены от выступлений в репертуарных спектаклях . Причина — самостоятельные гастроли в Узбекистане без ведома руководства ГАБТ. Артисты сочли, что выезд в Ташкент в собственный выходной не станет проблемой. Однако меры дисциплинарного воздействия не заставили себя ждать. Вместо них на сцену Большого выйдут коллеги по труппе. «Известия» попытались разобраться, что стало причиной столь строгого наказания и законны ли требования работодателя.

Не те «Драгоценности»

Театральная общественность поднялась на защиту кумиров. Соцсети кипят негодованием: «Это ж как такое возможно?! Почему артистов, чье имя в афише — гарантия аншлага, подвергают каким-то наказаниям?», «Теперь с каждым так будут поступать?», «Какое право имели? Они же — звезды, небожители?». Речь идет о 10 артистах Большого театра — Владиславе Лантратове, Вячеславе Лопатине, Анастасии Сташкевич, Екатерине Крысаной, Михаиле Лобухине, Евгении Образцовой и находящихся на контракте Марии Александровой, Екатерине Шипулиной, Руслане Скворцове и Александре Волчкове. 3 октября они выступили в Ташкенте . На сцене ГАБТ им. Алишера Навои состоялся вечер «Балетное гала солистов Большого театра». «Уникальное культурное событие ждет жителей и гостей столицы», — зазывала реклама. В программе «Гала» значились жемчужины балетной классики: фрагменты из спектаклей «Дон Кихот», «Сильфида», «Корсар», «Спартак», «Легенда о любви», «Кармен», «Раймонда», «Спящая красавица». Артисты с успехом выступили, получили заслуженные аплодисменты и цветы и вернулись в Москву, где их ждал неприятный сюрприз. Художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев был недоволен, что о выступлении в Узбекистане артистов узнал постфактум. Их отстранили от участия в спектаклях.

Дисциплина и взыскание_1 Артисты балета Владислав Лантратов и Екатерина Крысанова на генеральном прогоне юбилейного гала-концерта звезд балета «Бенуа де ла данс» — 30 лет на Исторической сцене Большого театра в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Вскоре на сайте Большого появилось объявление, гласящее: «В связи с обращениями зрителей по поводу изменений в составах основных исполнителей в спектаклях «Драгоценности» (5 и 6 октября), «Легенда о любви» (9 октября) и «Сделано в Большом», «Времена года», «Танцемания» (12 октября) администрация приняла решение в виде исключения в индивидуальном порядке рассмотреть заявления зрителей о возврате стоимости билетов на перечисленные спектакли . Заявления должны быть поданы не позднее начала спектакля. На спектакли, которые пройдут после 15 октября, действуют установленные правила».

Возвратные движения

«Известия» отправились в кассы театра . По случаю у одного из сотрудников был билет на 9 октября.

— Да зачем вам сдавать билет? Спектакль состоится, состав прекрасный. Да, произошла замена артистов. Но состав просто замечательный, танцуют Игорь Цвирко и Кристина Кретова, — убеждала кассир.

По ее словам, обычно на возврат дается не меньше 10 дней и еще необходимо указать причину отказа. К тому же чем меньше времени осталось до спектакля, тем больше денег потеряет покупатель. Сейчас театр пошел на встречу зрителям и готов вернуть 100% стоимости билетов — это исключительный случай.

Дисциплина и взыскание_3 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Не сдавайте, получите удовольствие, — убеждала девушка в окошке.

— А есть те, кто принципиально хочет вернуть деньги?

— Есть. Да им лишь бы сдать. Полнолуние.

Знающий завсегдатай рядом с кассами заявил, что этим шансом сейчас воспользуются спекулянты, у которых зависли билеты, предлагаемые ими втридорога . Так хоть вложенное вернут.

Так не приглашают

«Известия» обратились в ГАБТ за разъяснениями. «Большой театр не комментирует вопросы, касающиеся внутренней жизни театра», — ответили в пресс-службе. «Проштрафившиеся» артисты тоже не выходили на связь. На звонки не отвечали.

— Вам сейчас никто из них не станет ничего комментировать, — сказал источник в труппе. — Им еще работать здесь. Да и наказали их всего на месяц . В любом театре есть правила трудового распорядка, которые являются неотъемлемой частью трудового договора, срочного или бессрочного. В этом документе, который носит название локального нормативного акта, существует статья, в которой описывается, как и в каком случае сотрудник имеет право пользоваться именем театра . И неважно, выходной у тебя или отпуск. Норма работает 365 дней в году.

Стоит отметить: как только в афише появляется «Большой театр», капитализация артиста кратно возрастает. Билеты на «Гала» разошлись в считаные дни. Их стоимость была от 150 тыс. до 1,25 млн UZS (узбекских сум) или 810–6750 рублей. При средней зарплате в 3,5 млн сум это большие деньги для Узбекистана.

Дисциплина и взыскание_2 Артист балета Михаил Лобухин (Понтий Пилат) во время репетиции спектакля «Мастер и Маргарита» в постановке Эдварда Клюга по одноименному роману Михаила Булгакова Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Источник из дирекции одного из столичных театров подтвердил наличие таких нормативных документов . И то, что каждый из работников подписывает их при приеме на работу — то есть соглашается с условиями.

— Если артиста театра пригласили в его выходной выступить на другой площадке, он участвует в сборном концерте или с сольной программой, значит, он работает с кем-то по гражданско-правовому договору, — продолжил источник. — Подписывая его, артист обязан проинформировать заказчика, что использование имени его работодателя возможно только в случае, если это согласовано с ним . И тогда компания, желающая видеть артиста в своей программе, обращается в организацию, где лежит его трудовая книжка, и официально просит использовать имя театра на носителях, в рекламе, на афишах . Подробно оговаривается количество экземпляров, месторасположение на рекламной продукции логотипа. Всё цивилизованно и по закону. И если произошло то, что произошло, то это косяк не артистов, а тех, кто их пригласил.

Прилетели российские артисты в Ташкент по приглашению Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. «Известия» обратились в организацию с вопросом, ставили ли в известность о гастролях артистов балета Большого руководство ГАБТ. Пресс-служба фонда порекомендовала обратиться в Большой театр.

Можно и в суд

Для театральных работников контрактом действительно могут устанавливаться особые условия, допускающие повышенную дисциплинарную (вплоть до расторжения контракта) и материальную ответственность за нарушения, и даже ограничиваться права (естественно, такие ограничения не должны противоречить Конституции РФ), отметил в беседе с «Известиями» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— Так что, если в контракте содержится положение о том, что артист обязан уведомлять о своем отбытии или выступлении в другой организации или обязан получить соответствующее разрешение от руководства организации, с которой у него заключен контракт, а в качестве меры ответственности за нарушение такого положения предусмотрено отстранение от выступлений, то это вполне возможно с точки зрения закона, — сказал юрист.

По его мнению, в случае если артисты считают свои права нарушенными, они могут обжаловать решение руководства ГАБТ в судебном порядке.