«Увидев однажды наш балет, люди не поведутся на его некачественную копию»

Директор международного культурного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев уверен, что мы очень долгое время были сконцентрированы на условном Старом Свете, и сегодня настало время осознать, что земля очень большая. Сами «Сезоны» уже переориентировали гастрольные планы с Запада на Восток и ждут иностранцев в России. Об этом, а также о студентах из Африки, любви корейцев к Толстому, лайках от западных партнеров и пророчестве Ростроповича Алексей Лебедев рассказал «Известиям» по завершении фестиваля «Глобальные ценности».

«Гастроли по Европе и по всему миру возродятся»

— Культурных проектов в стране много. Чем уникальны «Русские сезоны»?

— Современные «Русские сезоны» — это проект Минкультуры и правительства РФ. Он возник в 2017 году по поручению президента и вскоре стал одним из крупнейших фестивалей в мире. Мы гордимся названием и пытаемся соответствовать тому, что больше века назад делал Сергей Дягилев, когда показывал миру отечественное искусство, оказавшее колоссальное влияние на музыку, живопись, танец, европейскую и американскую моду. Мы продолжаем заложенные им традиции, показывая всё богатство и многообразие нашей культуры: кинематограф, мультипликацию, симфоническую музыку, оперное, балетное драматическое искусство, выставки. Наш рекорд — за 2019 год в Германии у нас прошло более 420 событий.

Увидев однажды наш балет Балет «Русский Гамлет» Фото: Пресс-служба «Русские сезоны»

— Сейчас такое вряд ли возможно. Вы не теряете надежду, что продолжите знакомить иностранцев с русской культурой?

— Я уверен, гастроли по Европе и по всему миру возродятся.

— Оптимистично.

— Безусловно, коррективы в нашу работу внесла еще пандемия. Мы должны были провести «Русские сезоны» во Франции, Бельгии, Люксембурге в 2020 году. Торжественно открылись в январе в парижском театре «Одеон», представили премьеру «Дяди Вани» — постановку Стефана Брауншвейга для Театра Наций . Но из-за ковида были вынуждены свернуть всю гастрольную деятельность. Зато 2020-й стал плодотворным в плане новых идей.

Чтобы не растерять аудиторию, 23 марта 2020 года запустили видеоплатформу «Оставайтесь дома с «Русскими сезонами». На сегодняшний день онлайн-сервис собрал более 65 млн зрителей. Лидером по просмотрам оказалось ледовое шоу «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха — 1,7 млн зрителей за одну ночь. В 2018 году мы привезли его на Арена-ди-Верона . Это такой открытый Колизей в центре Вероны. Представляете, летом залили там каток, а в день премьеры начался сильнейший дождь. Но зрители не разошлись. Достали дождевики, зонтики и ждали шоу.

Увидев однажды наш балет Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в Италии, 2018 год Фото: Пресс-служба «Русские сезоны»

— Российская культура сейчас испытывает давление. Артистам прерывают контракты, запрещают Чайковского и Рахманинова, требуют высказаться против политики государства. Как в таких условиях продвигать наше искусство за рубежом?

— Не думаю, что вообще какое-нибудь из наших крупных учреждений культуры сильно пострадало от запретов. Просто не поехали на гастроли. Мы очень долгое время были сконцентрированы на условном Старом Свете . И это касается не только гастрольной деятельности. Наши люди любили отдыхать в Европе, особенно москвичи или петербуржцы. Поездкам на Байкал предпочитали Париж. Настало время осознать, что земля очень большая.

— «Русским сезонам» есть куда развернуться?

— Есть. В 2021 году фестиваль должен был пройти в Южной Корее. Несмотря на пандемию, нам удалось провести там ряд мероприятий: осенью с огромным успехом прошли выступления камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Солировал южнокорейский пианист и органист Чо Чжэ Хёк. Гастроли состоялись сразу в пяти городах. А в церемонии открытия принял участие министр культуры, спорта и туризма Хван Хи — большая честь для нас. Затем Валерий Гергиев собрал аншлаги с музыкантами Страдивари-ансамбля Мариинского театра в Сеуле. А в ноябре в Южной Корее мы открыли памятник Толстому. Корейцы любят Льва Николаевича.

— Вы еще и памятники устанавливаете?

— Да, и не в первый раз. В 2019 году в одном из самых известных концертных залов Европы — Гевандхаузе Лейпцига — установили бюст Чайковского. Там есть аллея великих музыкантов. Установлены бюсты Моцарта, Бетховена и Брамса, которые здесь выступали, а в 1888 году в этом зале состоялся дебют Петра Ильича как дирижера — была исполнена первая оркестровая сюита. Кстати, бюст Чайковского работы российского скульптора Баха был установлен в Гевандхаузе еще в 1900 году. Но он пропал во время Второй мировой войны.

— Вы не интересовались, не убрали бюст санкционного Чайковского сейчас?

Увидев однажды наш балет Камерный оркестр «Солисты Москвы» и пианист Чо Чжэ Хёк Фото: Пресс-служба «Русские сезоны»

— Конечно, не убрали. К сожалению, очень много напускного пишут в СМИ об «отмене русской культуры». Последний яркий пример: Зальцбургский фестиваль открылся исполнением Шостаковича. Невозможно представить себе крупного европейского, американского, азиатского фестиваля, в программе которого не было бы произведений русских композиторов и хореографов, не выступали бы наши исполнители.

— Но в Нью-Йорке Метрополитен-опера обходится без русских.

— В США театр, искусство — это рынок. В Европе — это все-таки традиции. А в Америке нет практически ни одного государственного культурного учреждения, нет человека в правительстве, отвечающего за культуру. И все институции, та же Метрополитен-опера, — частные организации, которые живут на пожертвования в эндаумент-фонды (фонд целевого капитала. — «Известия») этих организаций.

Можно сделать колоссальную рекламу, пригласить самых модных художников, композиторов из политически удобных стран, продать билеты на «Лебединое озеро» какой-нибудь антрепризы. Но получат ли люди удовольствие, придут ли еще? Зрителей нельзя бесконечно обманывать. Увидев однажды русский балет, они никогда не поведутся на его некачественную копию.

Фото: Пресс-служба «Русские сезоны» Бюст Петра Ильича Чайковского в Германии

— У вас есть заявки от иностранных партнеров, которые ждут изменения политической обстановки, но форсировать события пока не готовы?

— С большинством партнеров мы поддерживаем дружеские отношения . Были единичные случаи, когда нам писали что-то вроде «Все вы негодяи! Больше не звоните, не пишите и не приезжайте в наш город, в нашу страну». Но таких единицы. Многие руководители творческих институций подписаны на наши новости. Как модно говорить, лайкают наши публикации. Нормальные люди. Понимают, что и это пройдет.

— Можете назвать тех, кто считает нас негодяями?

— Зачем? Бог им судья.

«Разрушаем мифы о плохих русских»

— На фестивале «Глобальные ценности» ярким событием стало выступление в Александринском театре выпускников «Школы «Иннопрактики» и «Русских сезонов». Танцовщики и хореографы из-за рубежа три недели повышали квалификацию в Академии танца Бориса Эйфмана. Вы изменили стратегию? Не едете за рубеж, а привозите в Россию иностранцев?

— Это правда. Мы называем этот фестиваль детищем пандемии. Проект давно зрел. А толчком к его запуску стало выступление на пресс-конференции в Германии немецкого виолончелиста Вольфганга Эммануэля Шмидта. Он рассказал, что в детстве родители привели его на выступление Ростроповича. После концерта ему удалось попасть за кулисы. Ростропович погладил мальчика по голове, похлопал по плечу и сказал: «Ты тоже будешь виолончелистом». И это сыграло колоссальную роль — он действительно стал известным музыкантом. И всю жизнь пропагандирует русскую музыку, культуру у себя в Германии .

Вот и мы решили запустить совместный проект с компанией «Иннопрактика», который назвали «Школа «Иннопрактики» и «Русских сезонов». Выбрали лучшие творческие вузы в нашей стране в партнеры, на их базе проводим трехнедельную стажировку талантливых студентов творческих профессий из-за рубежа . Задача студентов — показать в итоговых работах свое видение глобальных ценностей сегодня, обозначить мир людей, где каждый стремится к единению через искусство.

Увидев однажды наш балет Алексей Лебедев и Александра Довгань на открытии «Русских сезонов» в Германии Фото: пресс-служба «Русские сезоны»

— Какие вузы стали партнерами?

— В 2020 году мы провели художественную сессию в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и актерско-режиссерскую сессию на базе ГИТИСа в Москве. Потом появилась хореографическая и музыкальная сессии. Их провели в Академии танца Бориса Эйфмана и в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Результатом плодотворной работы стал фестиваль «Глобальные ценности», впервые проведенный в Севастополе. А в этом году итоги подвели на Основной сцене Александринского театра.

Кроме занятий с лучшими педагогами ребята посещают музеи, театры, дворцы. Понимают, что Россия — открытая, дружелюбная, красивая и щедрая. Это не страна, в которой все ходят с автоматами и пьют водку. А ведь многие приезжают сюда именно с такими стереотипами. И это в XXI веке! Мы разрушаем мифы о плохих русских.

Увидев однажды наш балет Фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе Фото: Пресс-служба «Русские сезоны»

— Хореограф из США рассказывал мне, что хотя и добирался в Россию через несколько стран, но путь оказался намного проще, чем ему представлялось. Кто отвечает за логистику иностранцев?

— Мы помогаем им в получении гуманитарных виз и полностью выстраиваем логистику. Сейчас это стало труднее. Но нас уже не напугать, мы пережили пандемию.

Я даже похвастаюсь. Иностранцы, приезжавшие к нам на учебу, не только хотят вернуться, но даже создают семьи. Буквально месяц назад поженились наши выпускники-художники — испанка и француз. Сейчас они учатся в Академии художеств. Кстати, после художественной сессии этого года туда планируют поступать еще пять человек. А ведь многие из ребят вообще никогда не выезжали из своей страны, например студенты из Южной Кореи.

«Мы открыли для себя африканский континент»

— Из каких стран теперь к нам едут?

— Из Латинской Америки — Венесуэла, Аргентина, Мексика. А еще из Италии, Венгрии, Румынии, Индии, Филиппин, Северной Македонии, Сингапура, Китая, США. Мы открыли для себя и африканский континент.

— И там знают про вашу школу?

— Мы сами туда поехали. Провели выездную сессию «Школы «Иннопрактика» и «Русских сезонов» в Сенегале, в городе Дакар. Педагоги Академии художеств подготовили программу по живописи и скульптуре. С помощью посольств Российской Федерации отобрали 16 ребят с базовым художественным образованием из семи африканских стран . Одно из условий — знание французского языка.

Увидев однажды наш балет Студент художественной сессии в Республике Сенегал Фото: Пресс-служба «Русские сезоны»

— Зачем? Уж тогда сразу русский.

— Не всё сразу. Преподавание велось на французском. Поэтому выбирали студентов из франкоговорящих стран. Первый президент Сенегала в свое время был министром в правительстве Шарля де Голля. А когда вернулся на родину, заявил: «Хочу, чтобы в Сенегале все могли читать в оригинале великого африканского поэта Александра Пушкина».

— В оригинале, значит, на русском?

— Конечно. И до сегодняшнего дня в колледжах вторым иностранным языком любой сенегалец может выбрать русский. Как нам рассказали, 3 тыс. человек сейчас изучают язык. В одном из крупнейших на континенте Дакарском университете, где учится 150 тыс. студентов, есть факультет славянской культуры и цивилизации . 450 студентов получают там образование.

— Раньше «Русские сезоны» были тесно связаны с Францией. Теперь отношения будут выстраиваться с Африкой?

— Зачем себя ограничивать? Мир же большой. Это и Латинская Америка, и Африка, и Азия, и страны СНГ, и Россия. Сегодня нам трудно поехать с выступлениями или организовать мероприятия, скажем, в Каннах. Но от этого русская культура точно не пострадает. А вот Канны уже поредели, потому что во время проведения любых мероприятий, не только наших, среди зрителей было немало соотечественников.

Я уверен, пройдет совсем мало времени, былые партнеры сами придут и попросят: «А можно и нам Мариинский театр?» Никто никогда не отменял Россию и не отменит ее сейчас.

Увидев однажды наш балет Студент художественной сессии в Республике Сенегал Фото: Пресс-служба «Русские сезоны»

— Вам не привыкать рушить шаблоны. Несколько лет назад «Русские сезоны» решили сделать сценой руины Херсонеса Таврического в Севастополе. Какие театры вы привозите в исторические декорации?

— В Крыму выступают лучшие. Уже в шестой раз при поддержке Министерства культуры РФ там проводится Международный фестиваль оперы и балета. В прошлом году приезжали артисты Мариинского театра. До этого был Большой. Сейчас мы привезли Михайловский из Санкт-Петербурга с балетом «Ромео и Джульетта» в постановке Начо Дуато.

А 11 августа в Херсонесе показали драматический спектакль. Владимир Машков привез легендарную постановку Театра Олега Табакова «Матросская тишина», в котором сам играет главную роль.

— Культурная дипломатия имеет серьезный вес. А нуждается ли наше искусство в защите?

— У нас нет задачи посеять зерна справедливости и в тот момент, когда про русских говорят нехорошо, разубеждать всех в обратном. В Японии я видел, как, слушая русскую музыку, люди плачут. Они же видят, кто есть кто, что в мире настоящее, а что — нет. У нас много известных имен: Мацуев, Гергиев, Репин, Захарова, Полунин, Башмет… Всех не перечислишь. Да и молодые звездочки подрастают. Например, пианист Елисей Мысин. Ему только 11, а он уже известен. Или Саша Довгань — какая она талантливая!