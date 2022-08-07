Первая позиция: танцы Якобсона в Москве, кино в Выборге, мюзикл в Новороссии

В Выборге открылся XXX юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу». В Москве завершаются гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. До конца сентября проект «Юные актеры — детям Донбасса» планирует приобщить к театральному искусству более 20 тыс. детей и подростков из Новороссии, Ростовской области, Крыма. На фестивале видео-арта «Медиаокна» в ГМИИ им. А.С. Пушкина показали экранные произведения ведущих современных художников. Фестиваль веб-сериалов REALIST со следующего года станет форумом аудиовизуального контента хронометражем до 24 минут и включит в себя даже минутные видео. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Танец навсегда

В Москве завершаются гастроли Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева. С 31 июля петербуржцы выступают на исторической сцене Большого театра. В программе — постановки классического репертуара («Спящая красавица», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро»), а также недавняя премьера — спектакль «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», куда вошли одноактные балеты «Классицизм — Романтизм», «Роден» и «Свадебный кортеж».

Представление этой уникальной программы, состоящей из бережно восстановленных и блестяще исполненных композиций мастера, стало центральным событием гастролей и кульминацией балетного лета, считает редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова.

Первая позиция Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета «Спящая красавица» в рамках гастролей театра в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Жаль, что столичные любители танца увидели только одну программу из шедевров Якобсона. Судя по восторженному приему заполненного до отказа зала, на ура прошли бы несколько вечеров, — заметила она. — Балеты стареют быстро, а хореограф покинул этот мир в 1975-м, но то, что мы увидели, смотрится так, будто создано сегодня.

По мнению эксперта, Леонид Якобсон досконально знал возможности хорошо обученного и тренированного тела и пользовался ими с редкой смелостью и свободой. Он отменно владел классическим танцем, был виртуозным стилистом, изучал фольклор, но подлинным его коньком была свободная пластика — в ней он сполна реализовал свою фантазию, настолько щедрую, что мог ставить на каждую ноту по движению и не повторяться до конца музыкальной формы.

Окно распахнуто

В Выборге открылся XXX юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу», который продлится до 11 августа. В программе покажут более 80 фильмов, в том числе мини-ретроспективу картин, открытых «Окном»: это «Макаров» Владимира Хотиненко, «Прогулка» Алексея Учителя и «Неадекватные люди» Романа Каримова. Также будут мастер-классы, воспоминания об ушедших кинематографистах, а ролик фестиваля включает сцены из фильмов Тарковского.

— Прежде «Окно» всегда занимало вторую позицию — после «Кинотавра», а временами уходило на третью. Но в этот раз у фестиваля самая сильная программа за последние полтора десятилетия, и о нем уже говорят, что это главный национальный киносмотр года, — отметил кинообозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Первая позиция Церемония открытия фестиваля «Окно в Европу» Фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»/Геннадий Авраменко

По мнению программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, главная тема большинства фильмов фестиваля — проблема коммуникации. Люди пытаются найти способы диалога, у них не получается, но они всё равно продолжают поиск.

Победителей «Окна в Европу» назовут 11 августа.

Эксклюзив для Новороссии

До конца сентября проект «Юные актеры — детям Донбасса» планирует приобщить к театральному искусству более 20 тыс. детей и подростков, проживающих на территории народных республик и эвакуированных в Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Об этом сообщил «Известиям» директор и продюсер проекта Дмитрий Калантаров.

— Всего запланировано около 40 показов двух спектаклей, — рассказал он. — Первый — «Юная любовь в пяти театральных измерениях», где сюжет «Ромео и Джульетты» изложен в стилистике пяти театральных школ: античный театр, дель арте, кабуки, театр Брехта и система Станиславского. Второй — семейный мюзикл «Красная Шапочка и Серый Волк».

Первая позиция Сцена из спектакля «Юная любовь в пяти театральных измерениях» Фото: пресс-служба фестиваля «Юные актеры — детям Донбасса»

По словам продюсера, в Новороссию команда отправится после начала учебного года. Организаторы находятся в контакте с администрациями ЛНР и ДНР, получают обратную связь.

— Мы знаем, что есть ряд городов, которые на сегодняшний день уже готовы принять юных актеров, но, учитывая, что логистика достаточна сложная — скажем, город готов, а дорога неспокойная, — вопрос поставлен в режим ожидания, — пояснил директор проекта.

«Провмыза» предлагает

На фестивале видео-арта «Медиаокна», проведенном ГМИИ им. А.С. Пушкина, зрители увидели экранные произведения ведущих современных художников. В их числе — новейшее приобретение музея, работа француженки Лор Пруво Re-dit-en-un-in-learning (2020). В 23-минутном видео картинка формируется из нескольких слоев и напоминает сновидческое путешествие. В числе других работ — «Бархатное солнце» (2018) грузинского художника Тато Ахалкацишвили, «Отчаяние» (2007) российской арт-группы «Провмыза», «Этюд ор. 25 № 10 в Си-миноре» (2021) итальянской художницы Мариитерезы Сартори. Кураторы объединили их в программу «Смотреть и слушать».

— Кульминацией всего цикла стала работа отечественных авторов, попавшая в собрание Пушкинского уже давно, — считает арт-обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров. — В «Отчаянии» нижегородская группа «Провмыза» предлагает зрителю наблюдать за мистическим перформансом-ритуалом на заснеженном поле. Вспоминается «Слово» Дрейера, клипы Антона Корбейна и некрореализм Евгения Юфита, но при всех параллелях работа «Провмызы» абсолютно самобытна. А за ее интернациональностью скрывается абсолютная русскость.

Первая позиция Арт-группа «Провмыза» «Отчаяние» Фото: пресс-служба ГМИИ

Все представленные в «Медиаокнах» видео — подарки, напомнил эксперт. На публичных аукционах произведения видео-арта по-прежнему нечастые гости. Единственное видео, данные о котором есть, — 23-минутная «Гоморра» (2006) Ив Суссман — в 2012 году ушло на Phillips за $17,5 тыс.

Беспроигрышная «Собака»

В следующем году в Ярославле будет представлен обновленный формат кинофестиваля REALIST, в котором ранее конкурировали веб-сериалы. Об этом «Известиям» рассказал глава фестиваля Антон Калинкин.

— Это будет форум аудиовизуального контента хронометражем до 24 минут, — пояснил он. — Мы считаем, что бессмысленно в индустрии придумывать разные названия, делить их, поэтому мы будем принимать все форматы: скринлайф, киносторис, веб-сериал, платформенные сериалы, минутные видео и т.д. Мы хотим, чтобы наш фестиваль объединял всех производителей независимо от того, как называется их формат.

Первая позиция Кадр из сериала «Френдзона» Фото: youtube.com/ФРЕНДЗОНА

А лучшим веб-сериалом уходящего в историю фестиваля жюри под председательством медиаменеджера Елены Лапиной признало молодежную драму «Френдзона», дипломный проект братьев Кравчуков. Приз за лучшую режиссуру получила Ирина Дорош (хоррор «Четыре»). В разделе сценариев победила абсурдистская комедия «Особо крупные» режиссеров Велимира Русакова и Владимира Болгова.