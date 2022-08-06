Выборг зрителя: ХХХ кинофестиваль «Окно в Европу» сильно отличается от прошлых

В Выборге 5 августа открылся юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу», и о нем уже говорят, что это главный национальный киносмотр года. Прежде «Окно» всегда занимало вторую позицию — после «Кинотавра», а временами уходило на третью. Но в этот раз у фестиваля самая сильная программа за последние полтора десятилетия. «Известия» побывали на открытии и попытались понять, чего ждать от «Окна» в этом году.

Закон сообщающихся сосудов

Даже первый взгляд на программу фестиваля позволяет понять, как много здесь фильмов, которые при другом раскладе обязательно были бы представлены на «Кинотавре». Например, «Живите долго» Юсупа Разыкова, завсегдатая «Кинотавра» : «Керосин», «Турецкое седло», «Стыд» и другие фильмы режиссера неизменно становились событиями в Сочи, а иногда даже провоцировали скандалы.

много дебютов и потенциальных зрительских арт-хитов Фото: Геннадий Авраменко, «Окно в Европу»

«На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина — один из самых долгожданных дебютов после того, как режиссер получил в Каннах приз за свою короткометражку «Календарь». «Песни лета» Дмитрия Давыдова тоже, скорее всего, были бы на «Кинотавре», где якутский мастер победил с «Пугалом», хотя здесь можно отметить, что Давыдов снимает быстро и много, подобно Хон Сан-су или Такаси Миике, так что его картин хватает на несколько фестивалей в году. Вскоре где-то состоится премьера еще одной — «Молодость». Конечно, в Сочи была бы и Тамара Дондурей с фильмом «Рядом», потому что ее короткие метры участвовали в конкурсе «Кинотавра». Дебют Руслана Братова «Экспресс» тоже достался Выборгу не просто так: «Лалай-Балалай» был триумфатором фестиваля, которого больше нет.

«Окно в Европу» пока кажется кентавром, где встретились два главных фестиваля в стране и вступили в творческий диалог. Их роднит и то, что «Кинотавр» проводил показы в сочинском Зимнем театре, а «Окно» идет в кинотеатре «Выборг-палас», который вообще уже несколько лет закрыт: горожане ходят в местный новенький мультиплекс, который сейчас показывает в основном голливудские блокбастеры («Известия» недавно писали об этом феномене).

Конечно, Вася!

Фестиваль в этом году юбилейный, но это сказывается большей частью не на программе, а на дополнительных мероприятиях. Пройдет, например, мини-ретроспектива фильмов, открытых «Окном»: это «Макаров» Владимира Хотиненко, «Прогулка» Алексея Учителя и «Неадекватные люди» Романа Каримова. Также будут мастер-классы, воспоминания об ушедших кинематографистах, ролик фестиваля включает сцены из фильмов Тарковского. «Окно в Европу», несмотря на свой девиз «Прогноз на завтра», фестиваль во многом ностальгический и лирический, юбилеи здесь всегда занимают важное место.

— Пролетело 30 лет, а фестиваль живет, крепнет, — размышляет президент «Окна в Европу» Армен Медведев. — Пандемийные ограничения мы еще в прошлом году одолели, одолеем их и еще раз, если понадобится. Говорят, программа у нас в этом году очень удачная. Если из 11 конкурсных фильмов 8 дебютов, это обнадеживает. Значит, появляются новые имена и лица, будем за ними следить.

По мнению нового программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, главная тема большинства фильмов программы — проблема коммуникации. Люди пытаются найти способы диалога, у них не получается, но они всё равно продолжают поиск.

много дебютов и потенциальных зрительских арт-хитов Фото: Геннадий Авраменко, «Окно в Европу»

— Мне кажется, что это довольно большое количество дебютов формирует некий срез поколенческого кино, поколенческой оптики, в которой нет тематической или идеологической общности, но есть вещи, которые явно волнуют людей одного возраста, — сказал он «Известиям».

Формировать программу сегодня для любого отборщика или куратора — большой риск. Когда началась пандемия, многие заговорили о том, что допандемийное искусство вдруг показалось устаревшим, неактуальным, в чем-то наивным. Сегодня новые катаклизмы заставляют задуматься, насколько зрителю будет интересно смотреть фильмы, снятые словно бы в другую эпоху. Андрей Апостолов на это отвечает, что большое кино в принципе устаревать не может. Он напомнил, что полочные фильмы в конце СССР смотрелись очень свежо, а «История Аси Клячиной», которая вышла в повторный прокат только что, и сегодня воспринимается как неустаревший шедевр.

— А фильмы программы отражают волнения, тревоги, боль определенной категории людей одного возраста, — говорит Апостолов. — Пусть эти фильмы сняты «вчера», от которого наше «сегодня» может сильно отличаться, но они актуальны, они про нас здесь и сейчас.

Председатель жюри Алексей Федорченко нашел, что ответить на это.

— Армен Николаевич [Медведев] по секрету сказал нам, что программа очень сильная. Это замечательно! Всегда обидно, когда ищешь фильм под приз. Гораздо приятнее, когда фильмы толкаются вокруг призов , — прокомментировал он.

много дебютов и потенциальных зрительских арт-хитов Фото: Геннадий Авраменко, «Окно в Европу»

Федорченко судит конкурс игровых работ (есть еще документальные и анимационные конкурсы), а его новый док «Монета страны Малави» выбран фильмом открытия фестиваля. Это ироничная история о культе вокруг Василия Шукшина, который заслоняет от людей реального человека и художника. С помощью провокаций, шуток и баек Федорченко в этой комедии-реквиеме, как он обозначает жанр (противопоставляя его жанру «фильм о Василии Шукшине»), через какие-то небольшие детали позволяет увидеть неизвестного Шукшина — и такого, в которого веришь куда больше, чем в наивные «памятники», созданные еще при жизни режиссера.

Федорченко в прошлой своей документальной картине «Кино эпохи перемен» нащупал этот стиль, напоминающий отчасти лучшие работы Вернера Херцога. Когда режиссер в кадре там ходит по универмагу и рассказывает, что вот здесь сейчас продаются трусы и бюстгальтеры, а раньше тут была дирекция Свердловской киностудии, а вот, кстати, и сам директор, сейчас мы с ним поговорим, — всё это очень похоже на галереи чудаков, через которых Херцог строил свои рассказы, например, об Антарктиде или о воздействии интернета на человечество. Так и здесь — Федорченко сталкивает видимую реальность с метафизикой, вводит в повествование свидетелей или просто тех «чудаков», которые формируют некий общий образ. И кабак на корабле «Александр Блок» в Москве вдруг перестает быть столичным общепитом, а оказывается местом, где так рано умер Шукшин много лет назад.