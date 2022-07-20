Взять «Октаву»: в Туле стартовал фестиваль «Новая реальность»

Конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность», наследующий двадцатилетней истории телекинофорума Союза журналистов России «Вместе» — довольно необычный проект на фоне нишевых артмейнстримных российских кинофестивалей. Задача этого смотра — поддержание традиций и уровня отечественной журналистики, поиск талантливых авторов – документалистов, операторов, режиссеров просветительских телепередач. Награждение будет проводиться в девяти номинациях, среди которых предусмотрены и такие «вымирающие» жанры, как расследование и репортаж. На конкурс поступило 360 работ из 53 регионов России и нескольких стран.

«Зачем вы, мастера культуры?»

Проводившийся в Ялте фестиваль нашел новую локацию. И не только потому, что в Крым не летают самолеты, а на переполненные отдыхающими поезда сложно взять билет: Тула становится новым центром российского туризма. Тут и величественный кремль, построенный при Иване III, рядом знаменитая «Ясная Поляна» — имение Льва Толстого и мекка мирового паломничества; музей оружия и музей обороны Тулы — потрясающая площадка, которую нужно увидеть именно документалисту. Заходишь, и оказываешься на предвоенном вокзале с полуобрушенными стенами и торопливыми вагонами.

Основная программа фестиваля будет проходить в кластере «Октава», на территории действующего завода, легендарного производителя микрофонов — показы фильмов, лекции, мастер-классы от выдающихся деятелей телевидения и кино. Среди заявленных деловых событий — круглый стол генерального директора Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александра Широких «СММ по-русски: новые тренды соцсетей и соцмедиа», а также встреча с директором по киноканалам «Цифрового телевидения» Иваном Кудрявцевым — «Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору». Тем, кто далек от питчей и соцсетей, будет небезынтересно поучаствовать в дискуссии с писателем Юрием Поляковым и деканом Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталием Третьяковым «Зачем вы, мастера культуры?» — о месте творческой интеллигенции в новой реальности.

Смотр предполагает награждение в девяти номинациях — члены жюри собираются выбрать лучший документальный фильм, операторскую работу, журналистское расследование, телевизионное интервью, информационную и просветительскую телепрограмму, репортаж, дебют в документальном кино и короткометражный фильм. Награждение победителей назначено на 21 июля.

Как рассказал «Известиям» председатель Союза журналистов России, академик Международной Академии телевидения и радио Владимир Соловьев, организаторы были приятно удивлены тем, как оперативно журналисты и кинематографисты откликнулись на конкурс.

—- За пару месяцев к нам поступило 360 работ из 53 регионов РФ и нескольких зарубежных стран — Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Латвии. Это очень хороший результат, особенно, если учесть, что этот фестиваль пришлось подготовить в очень сжатые сроки, — пояснил Владимир Соловьев.

Он напомнил, что в предыдущие годы телекинофорум Союза журналистов России проходил в Ялте и назвался «Вместе», его история насчитывает два десятилетия, однако последние два года фестиваль не получалось возобновить из-за пандемии.

Вразрез с Осипом Мандельштамом

Также Владимир Соловьев объяснил, что в этом году решили поменять не только локацию, но и название смотра:

— «Вместе» было актуально, когда Крым стремился в общую гавань, сейчас мир стоит на переломе, а значит, форум будет отражать тематику этой новой, стремительно меняющейся реальности, — рассказал он.

Председатель СЖР добавил, что в этом году на конкурс поступило множество лент и программ, связанных с Донбассом и военными действиями.

— Их значительная часть снята с риском для жизни. Точно знаю, когда съемочная группа рискует, поскольку прошел через «горячие точки». Это блестящие работы.

Владимир Соловьев дополнил, что участвующие в конкурсе проекты, конечно же, не ограничиваются темой спецоперации. Помимо репортажей остроактуальной проблематики, зрители смогут увидеть множество документальных лент, которые рассказывают о красоте, традициях и экзотических уголках нашей огромной страны.

С ним соглашается генеральный секретарь СЖР, режиссёр, продюсер и сценарист документального кино Ашот Джазоян.

— Поступившие на конкурс работы идут вразрез с известной строкой Осипа Мандельштама: «Мы живем под собою не чуя страны». Пока я отсматривал материалы, очень ее почувствовал и увидел — какая она огромная, разнообразная, включающая 11 часовых поясов, — заметил он.

Ашот Джазоян отметил высокое качество участвовавших в отборе произведений.

— Удивительная вещь — все работы очень аутентичные, яркие, профессиональные, так что выбрать лучшие было довольно сложно. Конечно, оценка жюри всегда субъективна, но мне кажется, нам удалось отобрать самые достойные вещи, — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что участие коллег из стран постсоветского пространства добавляет фестивалю красок, колорита и элегантности.

Также эксперт отметил и другую важную особенность фестиваля:

— Мы внесли в число номинаций чисто журналистские жанры, такие как расследование и репортаж — ведь у нашего фестиваля есть особая миссия: поддерживать журналистское творчество в кино и на телевидении. Это необходимо делать, чтобы профессия не отмирала, а развивалась, приобретала новые смыслы и импульсы, — подчеркнул Ашот Джазоян.

Среди хитов программы — портретное телеинтервью с музыкантом, композитором и фотохудожником Стасом Наминым, посвященная Евгению Халдею работа «Внутри снимка» и документальный кинодебют «Михаил Якушин. Первый среди первых». Часть просмотров пройдет на «Октаве» и в кинозале музея-усадьбы «Ясная Поляна». Присоединиться смогут все желающие.